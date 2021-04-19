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Данная статья не будет посвящена теме сборки компьютера нашей мечты за миллион рублей, которую мы все так искренне любим. Она будет содержать минимум теории и философии и, в целом, будет больше похожа на практическое руководство для геймеров по выбору и покупке бывшей в употреблении игровой видеокарты. Майнеры разберутся с этим вопросом сами. Некоторым из «прожжённых» многолетним опытом читателей нашего сайта информация из этой статьи не покажется новым откровением и её цель увеличить количество таких камрадов. Автор приветствует обоснованную критику, замечания и дополнения, не приправленные нарушениями правил общения между благородными джентльменами.

Немного обещанной теории и философии

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Что натворило второе крупное пришествие майнинговой лихорадки никому объяснять не надо. Отгрузки вагонов игровых видеокарт крупным майнерам прямо с заводов, создание дефицита компонентов на всех этапах производства, увеличение отпускных цен крупными чипмейкерами, заламывание цен производителями, посредниками и конечными продавцами, рождение огромного количества спекулянтов на рынке частных продаж – всему этому нет конца и края.

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Все, кто читает новости и следит за ситуацией, уже наверняка сделали подсознательный вывод, что ожидать какое-либо изменение, а уж тем более улучшение ситуации в ближайшее время просто бессмысленно. О том, что положение дел в 2021 году не изменится, заявляют и сами производители, а не только армия аналитиков. Очень похоже на то, что и 2022 год нас ничем не порадует. А жизнь пролетает мимо, как пейзажи в окне поезда Москва-Владивосток. Сейчас я читаю комментарии потенциальных покупателей видеокарт от ноября 2020 года о том, что магазины совсем обезумели, продавая видеокарты нового поколения на 5-10 тысяч рублей дороже рекомендованной рублёвой цены, и мне так и хочется лишь вздохнуть и сказать: «Эх, ребята, знали бы вы...».

Подводя итог, можно сказать, что режим «ждуна» перестал быть актуальным как явление. Более того, он показал свою полную несостоятельность в конце прошлого года и начале текущего. Геймерам, у которых нет денег на покупку новой видеокарты или желания её покупать за такие суммы остаётся либо завязать с ПК-геймингом на длительное время, либо обратить своё внимание на рынок б/у комплектующих. Тем счастливчикам, кто имеет на руках игровую видеокарту предыдущих поколений, всё ещё «тянущую» нужные игры, рекомендуется её поберечь, не разгоняя докрасна. Переход на консоли также не вариант, ведь не так давно та же Sony отменила большую часть предзаказов на свою продукцию, фактически расписавшись в своём бессилии в борьбе с дефицитом.

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Определяем диапазон цен

Поскольку всё дело в цене видеокарт, то для начала всё же необходимо определиться с ценами на новые видеокарты и решить всё ли так плохо. У кого-то имеются кредитные карты с достаточным лимитом и они всё-таки рассматривают вариант покупки новой видеокарты.

Некоторые даже подумывают отбить часть переплаты за новую видеокарту с помощью майнинга.

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Итак, я буду рассматривать только видеокарты, пригодные для игр в разрешениях 1080р и 1440p. 4K гейминг и данная тема — мало совместимы. Я представлю таблицу с примерными средними ценами на сегодняшний день на самые популярные игровые видеокарты, которые более-менее реально застать в магазинах. Рассматривались крупные сетевые магазины, исключая сомнительные. Ссылки, если они будут, то только на магазины, которые являются партнёрами сайта (так надо). Предлагаю согласиться, что видеокарты с объёмом видеопамяти меньше 6 GB рассматривать не стоит, поскольку тратить на них деньги не очень разумно.

Видеокарта Средняя цена (руб.) 1080p 1440p NVIDIA GeForce GTX 1660 TI ~ 61000 V

NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ~ 60000 V

NVIDIA GeForce RTX 2060 63000 V

NVIDIA GeForce RTX 3060 82000 V V NVIDIA GeForce RTX 3070 ~ 139000 V V AMD RX 580 8G ~ 65000 V

AMD RX 6700 XT ~ 90000 V V





Видеокарт AMD RX 570 8G, RX 5600 XT, RX 5700 (XT), GeForce RTX 3060 TI я в продаже не нашел – они все копают в фермах или находятся в игровых системах прозорливых геймеров. Как видите, выбор невелик. Видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER, NVIDIA GeForce GTX 1660 TI менее года назад стоили 16000-19000 рублей. Я покупал её в июле 2020 года в сборку человеку за 19000 рублей, хотя незадолго до этого я видел её с ценой на 3000 рублей меньше.

Сейчас цены на них в 3 раза выше! Считаю, что покупать за эту цены данные карты не стоит, ведь они вытягивают новые игры в разрешении 1080p на средне-высоких настройках без всякого запаса по производительности. Это же касается и RX 580 8G за 65000 рублей. Покупку новой RTX 2060 можно рассмотреть, если уж очень не хочется карту б/у. Но 1080p для неё также предел. Дальше видим RTX 3060 за 82000 рублей. Это одновентиляторная модель. Карты с двухвентиляторной системой охлаждения стоят дороже на 2000 рублей. RTX 3060 годится для 1080p гейминга, но цена для такой производительности безумная. Хоть я условно отнёс её и к 1440p разрешению, но, несмотря на свои 12 GB видеопамяти, смотрится она в нём с натягом. Оптимальным вариантом для игр в разрешении 1440p становится RX 6700 XT. GeForce RTX 3070 за 1800$ и более – не такого гейминга мы ожидали!

Назовём эту покупку откровенно странной. Эта карта неплохо майнит, да, но в майнинге с одной единственной видеокартой слишком много «но» и это отдельная тема.

Всё, решили, будем искать б/у! Какие варианты рассматриваем?

Рассматривать видеокарты NVIDIA поколения ниже Pascal по моему мнению не стоит. Любая техника не вечна. А глубоко б/у видеокарты это повышенный риск выкинуть деньги на ветер. Я помню покупку GTX 760, у которой выгорела VRM через две недели, прямо во время игры с хорошим блоком питания, как говорится «на ровном месте». Серия GTX 700 уже не «тянет». Из серии GTX 900 пока ещё держатся на плаву в 1080p разрешении разве что GTX 970 и GTX 980. Если они у вас есть, то возможно стоит пока что остаться на них. Но покупать я их бы не стал. Всё-таки они достаточно горячие, прожорливые, устаревшие и уже глубоко б/у. В прошлом году я продал «запасную» GTX 960 4 GB и точно могу сказать, что она ничего уже толком не «тянет». По вышеуказанным причинам рассматривать видеокарты AMD ниже RX 470 8GB я не стану. По поводу объёма видеопамяти я высказался выше. Итак, круг самых «недорогих» видеокарт, которые можно рассматривать к покупке на рынке б/у определен. Вот он:

- GeForce GTX 1060 6 GB

- GeForce GTX 1070 (TI)

- GeForce GTX 1080 (TI)

- AMD RX 470 8 GB

- AMD RX 480 8 GB

- AMD RX 570 8 GB

- AMD RX 580 8 GB

К сожалению, все указанные видеокарты являются «майнинговыми» и на них ведётся охота как самими майнерами, так и перекупщиками. Все они пригодны для разрешения 1080p и лишь GeForce GTX 1080 TI позволит поиграть в разрешении 1440p. С GeForce GTX 1080 в 1440p нужно снижать настройки. Ускоритель GTX 1060 6GB является минимальным порогов вхождения в 1080p ПК-гейминг и вам всегда придётся играться с настройками игры, понижая качество графики. Но это лучше, чем совсем ничего.

Затем стоит посмотреть, сколько стоят б/у видеокарты:

- GeForce GTX 1660 SUPER

- GeForce GTX 1660 TI

- GeForce RTX 2060 (SUPER)

- GeForce RTX 2070 (SUPER)

- GeForce RTX 2080 (SUPER, TI)

- RX 5600 XT, RX 5700 (XT)

И оценить целесообразность их покупки при сравнении цен на новые видеокарты. Начиная с 2060 SUPER (кроме RX 5600 XT), все перечисленные видеокарты позволят играть как в разрешении 1080p, так и в 1440p на различных настройках графики.

Где будем искать?

По большому счёту б/у видеокарту можно купить где угодно, начиная от знакомым и заканчивая объявлениями в соцсетях. Неплохим вариантом может быть покупка в конференции overclockers.ru у проверенного продавца. Но я рассмотрю площадку Авито как самую массовую. При всех вариантах необходимо помнить о правилах безопасности при покупке б/у вещей и не забывать про многочисленных мошенников.

Что нужно знать при покупке на Авито?

В конференции есть тема, посвященная обману на площадке Авито. Я настоятельно рекомендую её почитать до того, как вы окунётесь в удивительный мир денег, видеокарт и обмана на Авито. Эти знания также помогут вам решить, нужны ли вам вообще все эти проблемы с б/у картами. От себя кратко изложу основные тезисы безопасности:

– помните, что даже самый с виду благонадёжный продавец может оказаться мошенником;

– старайтесь покупать видеокарты с остаточной гарантией крупного сетевого магазина, торгующего «белыми» товарами, официально завезенными в РФ. Хотя на сегодня возможна и подделка чеков;

– в случае покупки с пересылкой в другой регион совершайте покупку только у продавцов со старыми неподозрительными аккаунтами и достаточным количеством положительных отзывов. Помнить, что аккаунты могут быть украдены;

– осознавайте, что дистанционная покупка видеокарты с пересылкой и стопроцентной предоплатой это максимальный из всех возможных рисков. Шансы остаться без денег и без карты крайне велики;

– не поддавайтесь на соблазн купить исправную видеокарту по цене, намного ниже среднерыночной. Такое объявление на 99% размещено человеком, который хочет вас обмануть;

– проверять достоверность изображений в объявлении с помощью сервиса Google «поиск по картинкам». Зачастую мошенники ставят в объявлении чужие картинки из интернета.

Не забывайте, что в разделе «видеокарты» на Авито вы – гость. А там есть и те, для кого это работа. Да, это те самые перекупщики и майнеры, круглосуточно мониторящие объявления. Будьте готовы, что на покупку видеокарты вам потребуется от двух дней до нескольких недель, в зависимости от вашего терпения и наличия времени.

Открываем Авито, регистрируемся (настоятельно рекомендуется), переходим по разделам бытовая электроника – товары для компьютера – комплектующие – видеокарты. Так вы сузите круг поиска, отсеяв тысячи лишних ненужных объявлений. Выставляем фильтры. Ставьте ваш город, если вы не готовы покупать через доставку или выбирайте «По всей России», если вы уверены в себе.

Как видите объявлений свыше 46 тысяч. Если вы будете последовательно просматривать их все, то не успеете заметить, как вам позвонят из пенсионного фонда с просьбой подойти для назначения пенсии.

Именно поэтому я определил круг интересующих нас видеокарт. Вбивайте каждую их них по очереди. Ставьте фильтр «по дате» и жмите «сохранить поиск». Именно так вы будете отслеживать новые объявления, до которых ещё не добрались майнеры и «перекупы». Самые лучшие новые предложения не висят дольше 10-30 минут. В настройках укажите способ уведомления. Лучше на время поиска загрузить приложение Авито – через него уведомления приходят более оперативно (потом сможете его удалить). Так проделайте со всеми картами из вашего списка предпочтительных моделей. Вбивайте только серию видеокарт без лишних слов, например GTX 1070 или RX 580. С новыми объявлениями всё и пришла пора мучений. Теперь предстоит просмотреть уже имеющиеся. Также вбивайте поочередно модели видеокарт, выставив фильтр «дешевле» и штудируйте объявления, фильтруя мошенников. Удачи!

Ту же самую работу проделаю и я, чтобы определить среднюю «минимальную» цену видеокарт из нашего списка, отсекая самые откровенно подозрительные объявления. Затем мы сравним цены на б/у видеокарты и на новые, придя к нашему экспертному заключению.

Спустя несколько часов, начитавшись «...в майнинге не была...», «...цена в два раза ниже, потому что срочно нужны деньги...» и прочего, я оценил в полной мере всё безумие, творящееся с рынком видеокарт. Пару лет назад я продал свою GTX 1060 6 GB в идеальном состоянии за 10000 рублей. Теперь цены следующие.

Как видите, цены на видеокарты определяются не столько их игровой производительностью, сколько их эффективностью в майнинге. Но прежде чем тыкать меня носом в другие, более выгодные объявления или даже в мои ошибки при подборке, давайте определимся, что рынок б/у видеокарт отличается от рынка новых. Б/у рынок хоть и является более инертным, но допускает больший разброс цен. И в любую секунду может появиться объявление вашей мечты с реальной видеокартой без подвохов. И в то же время с виду реальные предложения на деле могут оказаться пустышкой или обманом.

В заключении есть смысл сравнить цены б/у видеокарт и новых. Вот такой получился результат.

Шансов приобрести мощную игровую видеокарту б/у значительно дешевле, чем аналогичную по производительности новую не так уж и много. Покупать новые видеокарты, на мой взгляд, есть смысл только в случае с моделями RTX 3060 12 GB и RX 6700 XT. Остальные модели значительно дешевле на Авито, чем в магазине. Новая RTX 3070 за 139000 рублей смотрится не очень соблазнительно на фоне RX 6700 XT и б/у RTX 2080 TI. Б/у модели RX 5600 XT, RX 5700 (XT) бессмысленны к покупке, поскольку их стоимость нацелена на майнеров и те же RTX 2060 SUPER-RTX 2080 SUPER смотрятся абсолютно более выгодным предложением на их фоне. По цене вне конкуренции б/у видеокарты на архитектуре NVIDIA Pascal и AMD Polaris. Но цены и на те и на другие совсем не радуют. Новая реальность такова, что если не брать в расчёт видеокарту для «отчаянных» - 1060 6GB, то гейминг в разрешении 1080p начинается от 30000 рублей за б/у адаптер, а гейминг в разрешении 1440p опустошит кошелек на сумму от 57000 рублей за то же б/у.

На этом всё. Надеюсь, эта информация будет кому-то полезна. Делитесь своим мнением.

Благодарю за внимание.