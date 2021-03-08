Ресурс Extremetech объявил 2021 год худшим для сборки и покупки нового компьютера
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Удручающая ситуация на рынке компьютерных комплектующих в 2021 году не является неожиданным открытием для компьютерных энтузиастов, следящими за новостями. Дефицит процессоров серии Ryzen 5000, который лишь частично преодолён, непомерные цены на видеокарты, и вдобавок прогнозируемое повышение стоимости чипов DRAM, используемых при производстве оперативной памяти и SSD.
Майкл Дрисколл провёл анализ ситуации и передал данные ресурсу Extremetech. Именно он не так давно предоставлял аналитику о влиянии спекулянтов на рынок новых консолей, процессоров и графических процессоров.
Дрисколл сообщает, что в феврале цены на графические процессоры взлетели во всем семействе Ampere, и хотя сейчас они имеют тенденцию к снижению, они по-прежнему намного выше, чем были в январе и в течение 2020 года. По его мнению, цены на видеокарты перестали расти именно тогда, когда была запущена модель NVIDIA RTX 3060 и это не может быть совпадением.
Аналитик следил за ситуацией с осени прошлого года и на основе этих данных предоставил график повышения цен относительно рекомендованных на видеокарты NVIDIA.
Самыми "майнерскими" стали видеокарты GeForce RTX 3080 и RTX 3060 Ti. На них пришелся наибольший рост. Интересным моментом является то, что видеокарта GeForce RTX 3080 в майнинге не уступает своему старшему и более дорогому собрату GeForce RTX 3090, а GeForce RTX 3060ti не уступает старшей GeForce RTX 3070. Именно поэтому вокруг видеокарт GeForce RTX 3080 и RTX 3060 Ti создался настолько сильный ажиотаж, что рост цен на них существенно опередил рост стоимости старших моделей, фактически сравняв их цены в конечном итоге. На данный момент средние цены на указанные графические ускорители варьируются в пределах 1100-2500 долларов. Анонсированные производителями видеокарты исключительно для майнинга на рост цен никак не повлияли. Аналитик не видит улучшения ситуации в ближайшем будущем.
Касательно ситуации с центральными процессорами, то наибольший дефицит образовался в линейке Ryzen 5000.
На основе изложенного был вынесен вердикт о том, что из-за дефицита комплектующих и очень высоких цен 2021 год является худшим для сборки или покупки компьютера.
От себя могу добавить, что в своей недавнем блоге я уже писал о том, что в настоящий момент компании AMD удалось наладить поставки процессоров Ryzen 5000, что даже вызвало их появление в популярных отечественных магазинах Компео, Регард и Ситилинк.
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