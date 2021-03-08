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В то время как финансовый директор компании NVIDIA уверяет окружающих, что игроки в полном восторге от новых видеокарт на архитектуре Ampere, разработанных исключительно для компьютерных игр, сами геймеры с грустью взирают на ценники на прилавках интернет-магазинов. Главные виновники отсутствия инструментов виртуального счастья изобличены и озвучены геймерами — это майнеры и спекулянты. Великое противостояние в самом разгаре и конца ему не видно.

Сотрудники портала Digitimes провели опрос ритейлеров и пришли к удручающему выводу, что высокий спрос на графические ускорители сохранится как минимум до осени текущего года. Это означает, что производители не смогут удовлетворить все запросы покупателей, а дефицит и высокие цены сохранятся. При этом высокий спрос сохранится и на материнские платы, а также флагманские ноутбуки с дискретными графическими ускорителями.

Подобный прогноз относится к оптимистичному сценарию развития ситуации. Но поскольку интерес к добыче криптовалют с помощью видеокарт и не думает снижаться, то, вполне вероятно, что проблема не разрешится и до конца текущего года.

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Остаётся пожелать геймерам, верой и правдой долгие годы обеспечивающим своими кошельками компаниям AMD и NVIDIA само их существование и развитие, набраться терпения и сохранить оптимизм.