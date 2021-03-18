58% россиян не собираются покупать новые видеокарты в 2021 году
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Сегодня в российских интернет-магазинах состоялся старт продаж новинки от компании AMD - видеокарт серии Radeon 6700 XT, о чём я писал ранее. Эта модель графического ускорителя обсуждалась геймерами довольно горячо ещё до его выхода. Особенностью Radeon 6700 XT является производительность в играх, сопоставимая с таковой у видеокарты конкурента в лице NVIDIA GeForce RTX 3070. Стоит заметить, что при задействовании трассировки лучей у Radeon 6700 XT её производительность в играх резко падает относительно карт конкурента. Решить эту проблему призвана технология FidelityFX Super Resolution, над которой компания AMD сейчас работает.
У обеих карт и сравнительно близкая рекомендованная цена - 479$ за Radeon 6700 XT и 500$ за GeForce RTX 3070. Однако продукт компании AMD имеет значительно более низкую производительность в майнинге - 43 MH/s у Radeon 6700 XT против 60 MH/s у GeForce RTX 3070. Именно это давало геймерам некоторую надежду приобрести аналог RTX 3070 по более вменяемой цене. Впрочем, слабые и наивные надежды на цены, близкие к рекомендованным, само собой, не оправдались. Цены видеокарт серии Radeon 6700 XT даже близко не стоят с рекомендованными, ни в отечественной, ни в зарубежной рознице. Но есть и плюсы — они гораздо ниже цен на конкурирующую RTX 3070.
Подойду к главному моменту, отраженному в заголовке. А что с настроениями российских покупателей относительно новинки AMD? Один из российских форумов, на страницах которого покупатели, разочарованные отсутствием видеокарт Radeon 6700 XT в одном из отечественных магазинов, устроили жаркую баталию на более, чем 300 комментариев, провёл среди них опрос. В нём приняли участие 667 зарегистрированных пользователей. Темой опроса стала: "Какие у вас планы на видеокарты в 2021 году?". Давалось 4 варианта ответов.
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Согласно опросу 58% российских пользователей не собираются в 2021 году покупать новые игровые видеокарты, предпочитая пользоваться видеокартами старого поколения или вовсе отдохнуть от игр в этом году. О том, что видеокарту нового поколения они уже купили, сообщили 28% пользователей. Намереваются это сделать, не считаясь с ценами, 28% пользователей. Если исключить некоторое баловство при опросе, то общее настроение покупателей всё равно становится понятным.
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