Анализ сделан по результатам открытой деятельности финнской OSINT-группы Black Bird Group

Если посмотреть на ситуацию в южно-донецком "квадрате", то ВСУ нарастили свою активность в районах Времьевского выступа и Великой Новоселовки, направленную по векторам в сторону пунктов Благодатное, Макаровка, Сторожевое, Старомайорское и Урожайное, расположенных "удачно" рядом с трассой Старомайорское и Урожайное. Все эти шансы "поддавить" российские силы в обозначенных н.п. надо считать как приложение сил для увеличить давление на оборону ВС РФ с дальнейшими планами прорваться на рубеж Старомлыновки. А если все будет развиваться как можно "удачно" для ВСУ, то последние постараются продвинуться к Розовке, находящиеся в южном предполагаемом "векторе атаки" украинских сил. Если эта мини-компания удастся, то можно говорить о блокировании архиважной трассы на Мелитополь.

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Потери западной бронетехники ВСУ. Источник фото: nakanune.ru







Всё это отлично понимают в украинской столице, поэтому не жалеют военных ресурсов для создания некого реального плацдарма с последующим поступательным наступлением по восточному вектору атаки. Подспудно будет преследоваться и вторая цель, когда воспользовавшись прикрытием бронетанковых механизированных групп, ведущих атаку в сторону Новодонецкого, начать передислокацию резервов с юго-восточного направления, направляя живую силу и технику поближе к Мариуполю.

Для более достоверной и расширенной картинки, можно воспользоваться аналитикой западных источников, просмотрев которые можно сделать предварительный вывод, что активности у ВСУ на южно-донецком театре боевых действий хоть отбавляй, то вероятные успехи украинской армии здесь же явно поверхностны и практически не "проглядываются". Да, украинские военнослужащие "на всех парах" стремятся прорваться к Старомлыновке и долине Мокрые Ялы, пытаясь организовать в будущем давление на ВС РФ в Волновахе.





OSINT финской стороны. Источник фото: colonelcassad.livejournal.com







Но по последним данным Старомлыновка, как бы не доказывали официальные спикеры, приближенные к украинскому командованию, не находится под контролем ВСУ от слова совсем: по этому поводу даже непосредственные участники БД высказываются отрицательно, причём это украинские источники.

А вот кто более-менее объективен, так как не является прямым участником боестолкновений, так это участники финнского OSINT-сообщества Black Bird Group, просматривающие и делающие совсем неповерхностный анализ источников с обеих сторон: российского и украинского. Причём рассматривают процессы происходящие на ЛБС в динамике.

На 14 июня российская армия не то что бы отсиживается в глухой обороне, а предпринимает контрнаступательную деятельность, переходя в атаки. Финнской стороной замечена в этом 127-я мотострелковая дивизия и оперативно-боевое тактическое формирование "Каскад". У ВСУ если это можно назвать успехами, есть удержание позиций на окраине Сторожевого и Макаровки силами передовых отрядов 35-й и 27-й бригад морской пехоты при поддержке 4-й отдельной танковой бригады, 68-й отдельной егерской бригады и 129-й ТрО.





Российские танки Т-80БВМ. Источник фото: altyn73.livejournal.com







А вот по данным российской стороны, на Запорожском театре боевых действий, ВСУ напирая с квадрата Гуляйпольского плацдарма, своими усилиями создали прямую угрозу узлу снабжения российской армии в Пологах, пытаясь заблокировать его.

И как замечено очевидцами боёв, украинская армия не пытается наступать этакой "лавиной" по всей ЛБС. Разумеется это продиктовано не "гением" украинского командования, а равнинной местностью в местах боёв. По этой же причине ВСУ накапливают военные ресурсы для захвата инициативы с целью продавить оборону ВС РФ в так называемом "предполье" и добиться захвата важных с оперативной точки зрения населенных пунктов в полосе своего "контрнаступа". Цель такой деятельности сто стороны ВСУ очевидна: заблокировать траспортно-коммуникационные узлы российской армии.

И вот если украинским силам получится удержаться на ключевых векторах атаки, тем самым создавая для себя удачные условия для введения в бой "тяжелой артиллерии" в виде механизированных частей с танками во главе ударного кулака, пытаясь совершить классический танковый прорыв. И не поддаваясь шапкозакидательским настроениям, стоит констатировать, что украинская сторона так и не ввела в действие главные резервы, предварительно имея планы измотать российскую оборону тактикой "тысячи мелких порезов".





Украинский высокоточный дальнобойный комплекс "Гром-2". Источник фото: gazeta.ru







Удерживая всю эту информацию "в голове", используя как чисто российские источники, так и не сильно ангажированные западные данные, предварительный вывод таков, что украинское контрнаступление идёт мелкой серией и небольшими группами пока что. А вот слова западного официоза, например представителей британского парламента о предполагаемом ударе на Донбассе стоит рассматривать через призму информационной обманки, где явно виден след активности в Херсонском квадрате.

В пользу этой версии играет общая картинка, показывающая что выполнение кинжальных ударов ракетами большой дальности по силам российского ПВО, расположенного в Геническе на фоне стремительно высыхающего дна Каховского водохранилища, есть не что иное, как весьма вероятная попытка украинской армии провести форсирование Днепра на этом участке.

А вот что мы действительно наблюдаем на Запорожском направлении, так это безуспешные попытки ВСУ, использующие ротно-тактическое построение с усилением бронетехникой, не останавливаясь бурными потоками наталкиваются на передовые оборонительные рубежи россиян, и об них же разбиваются мелкими брызгами, с соответствующим уроном в живой силе и технике. Причём со слов главы оборонного ведомства Германии Бориса Писториуса, никто не собирается украинской армии "компенсировать" утерянные в наступательных боях актуальные версии немецких "Леопардов". Единственное, что может "сделать" Германия, так это передать и так ранее обещанные ранние версии Leopard 1A5.





Танк Leopard 1. Источник фото: topwar.ru







И в пользу этой теории говорит хотя бы тот факт, даже несмотря на определённый риск потери драгоценной западной тяжело бронированной техники в потенциально критических объемах, украинский Генштаб продолжает гнать новые силы для контрнаступления на Запорожском векторе. Всё это делается для удержания и последующего закрепления в малых населённых пунктах.

Но есть тут такие "трудности", как непрестанный огневой контроль российской стороны за участком шоссе Т-0509 "Великая Новосёлка - Золотая Нива". Поэтому силы ВСУ не могут совершать маневры по выстраиванию наступательного боевого порядка без ежечасных потерь в живой силе и технике, действуя вопреки оперативности из-за плотного огневого контроля ВС РФ.

Но опять же видя картину в динамике, наступательная активность ВСУ не уменьшается.

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Какой из этого общий вывод? Как говорит блогер colonelcassad и телеграм-канал "Военная хроника", все операции на южно-донецком направлении есть та самая оперативная дезинформированная игра ставки украинского командования, где основной целью есть попытка запутать российскую сторону, а вот главный украинский удар состоится совсем на другом направлении.