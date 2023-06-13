В островном королевстве считают, что украинская армия может победить в ходе своего контрнаступления, даже вопреки неудачному старту. Такого мнения придерживается Тобиас Эллвуд - глава парламентского комитета по обороне Британии, полагающий, что в самое ближайшее время стоит ожидать "большой атаки" со стороны ВСУ.
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И в продолжение темы украинского оптимизма, западные страны уверены, что Украина так ещё даже не начала своего контрнаступления, а всё происходящее на Запорожском направлении лишь разведка боем с целью выявления слабоукреплённых зон в российской обороне. В британском парламенте это назвали "зондирующими операциями".
Источник фото: gazeta.ru
В ближайшее время по мнению Эллвуда украинское командование переместит основные силы ближе к ЛБС, которые пока в резерве. После чего и начнётся решающий удар в одном слабом месте.
По мнению политика этот удар может случиться в Донбассе.
Пока у ВСУ "большие планы", российские ВС РФ уже отбили ранее захваченные ВСУ населённые пункты, например в ходе сегодняшнего российского контрнаступления подразделений 127-й дивизии установлен контроль над Макаровкой в Запорожской области.