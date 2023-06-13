Залужный разрабатывал план украинского контрнаступления, но над его физическим воплощением работает уже главком Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский. А вот генерала Залужного по какой-то причине не подпускают к управлению войсками, как и выдали некий запрет на посещение ставки украинского командования. По некоторым сведениям это связано с его критической позицией к текущему украинскому контрнаступлению.
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Главком ВСУ считает, что "контрнаступ" начался слишком рано, поэтому украинская армия должна прекратить контрнаступление и пока ещё не "слишком поздно", перейти к фазе активной обороны, пока не дождётся передачи Украине американских истребителей.
Источник фото: news.rambler.ru
Точно всё это неизвестно, но "зимний план", разработанный Залужным ещё в конце прошлого года, продолжает реализовываться генералом Сырским с частичными корректировками. Последние были вызваны разрушением дамбы Каховской ГЭС.
Сейчас Генштаб ВСУ ожидает падение уровня воды, запустив процесс закрытия шлюзов Днепропетровской ГЭС.
По некоторым данным, украинский Генштаб вынашивает планы изменить направление главного удара и перенести его с Запорожского направления на Херсонское. И тут как раз всё украинское контрнаступление в Запорожской области становится отвлекающим, когда основная атака развернётся в Херсонской области сразу на нескольких направлениях для распыления сил российской армии.