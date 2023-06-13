По мнению украинского генералитета, такой ход может стать неожиданным для российской армии

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Залужный разрабатывал план украинского контрнаступления, но над его физическим воплощением работает уже главком Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский. А вот генерала Залужного по какой-то причине не подпускают к управлению войсками, как и выдали некий запрет на посещение ставки украинского командования. По некоторым сведениям это связано с его критической позицией к текущему украинскому контрнаступлению.

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Главком ВСУ считает, что "контрнаступ" начался слишком рано, поэтому украинская армия должна прекратить контрнаступление и пока ещё не "слишком поздно", перейти к фазе активной обороны, пока не дождётся передачи Украине американских истребителей.





Источник фото: news.rambler.ru





Точно всё это неизвестно, но "зимний план", разработанный Залужным ещё в конце прошлого года, продолжает реализовываться генералом Сырским с частичными корректировками. Последние были вызваны разрушением дамбы Каховской ГЭС.

Сейчас Генштаб ВСУ ожидает падение уровня воды, запустив процесс закрытия шлюзов Днепропетровской ГЭС.

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По некоторым данным, украинский Генштаб вынашивает планы изменить направление главного удара и перенести его с Запорожского направления на Херсонское. И тут как раз всё украинское контрнаступление в Запорожской области становится отвлекающим, когда основная атака развернётся в Херсонской области сразу на нескольких направлениях для распыления сил российской армии.