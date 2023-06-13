ФРГ не вынашивает планов компенсировать утрату ВСУ немецких ОБТ передачей новых партий танков, но пообещала интенсифицировать поставки бронетехники другого модельного ряда. С такой не очень-то приятной новостью для ВСУ поделился глава Минобороны ФРГ Борис Писториус.
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Как заявил высокопоставленный чиновник из Германии, потерянные в ходе контрнаступления танки Leopard 2A6, не будут на заменены на аналогичные новые "Леопарды". Актуальных моделей германского ОБТ у ФРГ для Украины нет. Но есть устаревшие 1A5, которые Берлин и так обещал Киеву. Их и следует ожидать украинским танкистам.
Leopard 1A5. Источник фото: google.com
И как выразился Борис Писториус, Германия не способна заменить каждый выведенный из строя немецкий танк. Но в качестве "веры в ВСУ" оборонный функционер обещал значительно ускорить отправку ранее обещанных гусеничных машин прошлого поколения Leopard 1.
До конца 2023 года Украина получит около 100 таких "Леопардов".
В Вашингтоне дали обещание украинскому президенту, что вместо боевых машин пехоты Bradley, потерянных ВСУ в ходе начала украинского контрнаступления, отправку новых. Но их не стоит ждать в самое ближайшее время, так как эти "Брэдли" планируется изъять из действующей американской армии.
Хотя немцы "лукавят", посмотрев как украинские экипажи оставляют актуальную версию немецкого "Леопарда" для изучения российским специалистам в серой зоне, ответ немецкого министра обороны совсем не удивителен.