Потери ВСУ на старте контрнаступления носят катастрофические цифры и в сравнении с российскими составляют пропорцию десять к одному. Такие закрытые данные приводит в своём интервью YouTube-каналу Judging Freedom экс-сотрдуник ЦРУ Ларри Джонсон.
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Согласно его аналитике, на старте украинского контрнаступления в июне ВС РФ вывели из строя и поразили ошеломляющее количество бронетанковых групп и боевых машин ВСУ. А среди личного состава урон в живой силе по примерным вычислениям достигает цифр в восемь, девять, а возможно даже десяти к одному, - передал информацию Джонсон.
И как сказал ветеран американской разведки, попытки ВСУ проткнуть российскую оборону в Запорожской области есть не что иное, как движение к провалу. Причина такого виденья текущей ситуации заключается в том, что украинская армия наступала без весомой поддержки с воздуха. Кроме того осложнили "контрнаступ" дефицит мобильных артиллерийских систем и мобильных систем ПВО фронтового уровня в составе наступающих колонн ВСУ.
Источник фото: mk.ru
Согласно докладу МО РФ, потери украинской армии за последние десять дней на ЛБС равны примерно 7,5 тыс. человек, без учёта цифр, которые получились после попадания высокоточных боеприпасов ВКС РФ в тыловых районах Украины.
Прокомментировал потери ВСУ и президент России Владимир Путин, обозначивший их как катастрофические с неблагоприятной тенденцией для Киева. Он назвал схожие цифры с американским ветераном, выдав цифру украинских потерь десять к одному по сравнению с ВС РФ.
Так же Владимир Путин рассказал Александру Лукашенко как после попадания российского боеприпаса украинский "Леопард" разлетелся на мелкие кусочки, как сдетонировал боезапас танка.