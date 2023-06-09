Группировка ВСУ численностью до 50 000 личного состава для прикрытия Херсонского направления будет в некоторой части переведена на "танкоопасные" ЛБС. Прикрывать Херсонский "квадрат" таким количеством войск во время разлива Днепра нецелесообразно.
реклама
Личный состав в количестве нескольких бригад вместе с боевой техникой из Херсона и Николаева отправятся на Запорожское направление и другие участки боестолкновений. Залужный выразил мнение, что форсирование речной глади Днепра бессмысленно, поэтому такое количество солдат и офицеров избыточно здесь.
Источник фото: ria.ru
Главком ВСУ теоретически мог бы отдать приказ о перегруппировке, но он ждёт "отмашки" из офиса украинского президента, которому лишь осталось утвердить запрос своего Генштаба.
А тем временем по сообщению отечественного оборонного ведомства, силы ВСУ на правобережье Днепра начали процесс строительства оборонительных сооружений.
Кроме того разлив Каховского водохранилища поставил временный крест по захвату Запорожской АЭС под руководством британской разведки. "Владычица морей" предлагала для штурмовой операции АЭС использовать силы речного десанта и подводных диверсантов, но разрушение плотины Каховского водохранилища делает этот план нежизнеспособным.
А тем временем глава украинского МИД Дмитрий Кулеба отверг предложение Эрдогана о международном расследовании по поводу разрушения плотины Каховской ГЭС.