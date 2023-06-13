Теперь ВСУ отошли из раннее отбитого у ВС РФ села

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Части 127-й дивизии Восточного военного округа смогли провести массированную контратаку в квадрате Времевского выступа, отбив назад Макаровку. Вести с полей сражений публикуют отечественные анонимные телеграм-каналы, имеющие свои источники среди военнослужащих 5-й армии.

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Сейчас Времевский выступ является ареной жарких боёв и боестолкновений. На его территории 127-я дивизия смогла провести мощные наступательные действия на позиции ВСУ и заставила отступить украинских военнослужащих из Макаровки, где проводятся мероприятия по зачистке. В этот день благоволила ВС РФ и погода, благодаря чему с воздуха силам российской армии помогала и авиация ВКС РФ. Во время отступления украинские военнослужащие, уходящие из села, подвергаются непрерывным ударам РСЗО и ствольной артиллерии российских сил.





Источник фото: ura.news





С самого раннего утра и до позднего вечера продолжаются бои, когда ВСУ смогли относительно продвинуться вперёд, но ближе к вечеру российская сторона смогла оттеснить украинских военнослужащих обратно.

Согласно же украинским спикерам то самое контрнаступление названо удачным, но на самом деле передовые штурмовые отряды ВСУ даже не добрались ещё до первой оборонительной линии ВС РФ, остановившись у оборонительного заслона.

Прокомментировал подобный момент и украинский генерал Александр Тернавский, который заявил, что ВСУ "немножко" увязли в российской обороне, после чего контрнаступление замедлилось.

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По более ранним предположениям западных экспертов ВСУ должны были течение 3-4 дней выйти к побережью Азовского моря, тем самым перерезав сухопутный коридор в Крым. Но теперь перед их глазами предстал аналог "Бахмутской мясорубки",