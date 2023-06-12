Танки одной из последних модификаций немецкого Леопарда брошенные ВСУ, предоставляют интерес для ВС РФ и при удобном случае будут мигом эвакуированы в российский тыл

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Как только пройдет жар недавних боёв, российские военнослужащие могут "пригнать" ценные трофеи. Например, то что уцелело после атаки ударных вертолётов, ствольной артиллерии и РСЗО, может вполне сгодиться в качестве военной добычи. Упрощают подобную задачу и украинские военные, бросившие ценные западные "экспонаты" на милость победителей.

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Если взять сводку отечественного Министерства обороны, то за 10 и 11 июня ВС РФ поразили около 20 танков, причём 9 из гусеничных машин - те самые немецкие ОБТ Leopard в актуальной версии 2А6.





Источник фото: tvzvezda.ru









На опубликованном видео легко рассмотреть двойку из относительно целых немецких танков, оставленные украинскими танкистами на полевой дороге. Так как перестрелки, в том числе и артиллерийские продолжаются, то вывезти в тылы такую технику крайне трудно.

К тому же тот факт, что ряд населённых пунктов за последние сутки несколько раз переходили из рук в руки говорит о том, что на Запорожском направлении до сих пор жарко. Но как только пыл сражений завершится, российские эвакуационные команды мигом отправятся за представляющей интерес западной техникой блока НАТО для последующего изучения.

На подобный интерес с российской стороны отреагировали котировки акций производителя танка Rheinmetal, подешевевшие на 8%, но после запроса Украины на новую партию немецких танков, вновь подскочившие в цене.





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