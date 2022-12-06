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В пятницу на прошлой неделе "Нортроп Грумман" продемонстрировала своего "вестника будущего", самолет шестого поколения - дальний ударный бомбардировщик "B-21 Raider". Презентация по известной только одному Northrop'у причине прошла в онлайн-формате. Возможно испугались вездесущих русских шпионов (или китайских), но несмотря на странноватую церемонию демонстрации, всплеск эмоций в экспертном сообществе из-за самолета был знатный.

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К слову, предшественником "Райдера" является не менее знаменитый "B-2 Sprit", тоже представитель знаменитого семейства стелс. Последний из-за появления новой самолетной родни вынужден (но не факт) будет отправиться на "свалку истории", хотя именно он был носителем ядерного и обычного вооружений.

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Но сейчас пойдет речь о "виновнике торжества", который начали разрабатывать семь лет назад на замену двум ветеранам - уже упомянутому B-2 Sprit и самому настоящему доисторическому мамонту "B-52 Stratofortress". Но тут возник "конфликт интересов", потому что инженеры-проектировщики и представители военных разошлись во взглядах на тактику применения технологичной новинки.









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В корпорации считали, имея богатый опыт "Спирита" (речь о B-2 Sprit), что старая концепция "летающего крыла", извините за тавтологию - устарела. "Сменщик" должен летать быстрее и еще быстрее выпускать ракеты и прочее вооружение. В Пентагоне же настаивали "на своем". Под своим подразумевалось что главная цель новинки шестого поколения - это доставить 4.5 тонны недружелюбных гостинцев на расстояние в 16 тысяч километров, а все остальное - "побоку".

Как раз таким и был "предок" B-2 Sprit: который и перевозил почти 5 тонн далеко-далеко, а мог в "случае чего" загрузиться по полной - взяв на борт до 22 тонн ракетно-бомбового вооружения. Правда при этом превращаясь в самолет периода Второй Мировой из-за максимальной скорости в стыдливые 600 км/ч.





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Б-52 Стратосферная крепость





Технические данные самолета "шестого поколения"

Вернемся в то время, когда в воздухе витали "благословенные 90-ые". Нортроп Грумман вовремя поймала момент, когда воинские тренды пересеклись на "технологиях скрытности", поэтому без толики скромности предъявила свои немилосердные финансовые аппетиты. Представители Пентагона тактично намекали на желание заиметь 10 таких машин (речь идет о B-2 Sprit), но амбициозность корпоративных бонз взяла свое: военные сдались под напором и согласились на 21 самолет. Стоимость одной единицы составила немногим более 1 миллиарда долларов. И когда наступило время боевого применения, самолет проектировавшийся как "средство прорыва" вражеской ПВО, испугался устаревших ракетных систем бывшей Югославии и пошел в "воздушное наступление" лишь во вторую очередь в прямом смысле этого стыдливого слова. И не один, а в компании прикрытия. Как говорится, стоила ли овчинка выделки - в мире авиации спорят до сих пор. К чему это я, "заменитель" B-2 Sprit - B-21 Raider, лишь на 20% эффективней в области ЭПР своего 20-летнего тезки. Но давайте посмотрим правде в глаза: с какой или точнее против "кого" бросят данный бомбардировщик в гипотетическом конфликте. Не против России ли, но у РФ с тех самых лихих 90ых системы ПВО шагнули далеко вперед, и ЭПР системы ПВО вроде С-400 на уровне ~0,0011 до ~0,8 м² не "напугаешь".

А теперь вернемся к нашему любимому пунктику "дальше, больше, быстрее". Райдер не летает дальше "Духа" (B-2 Sprit), Райдер не "везет" больше бомб чем предшественник, Очень грубо упрощая - это "те же яйца" только в профиль.

Хотя надо признать, некорректно сравнивать эти два самолета и ставить между ними знак полного равенства. Ведь основным вооружением нового "стратега" будет скорее всего ракеты, а они, как понятно, в своем развитии не стояли на месте. Да и благодаря повышению компьютерных вычислительных способностей и отлаженного программного кода, деятельного участия человека в поражении условных целей уже не требуется.

Предварительные данные BB-21 Raider предполагают, что дальний бомбардировщик будет иметь максимальную взлетную массу чуть более 100 тонн;

Способен пролетать в "беспосадочном режиме" около 10 тыс километров или чуть более (аналогичное расстояние, на которое летал "двадцатилетний" B-2 Sprit)

Экипаж два человека (опять как у Б-2)

Бомбовая нагрузка ввиду уменьшения размеров планируется где-то в районе 15 тонн (предположения)





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Потенциальный двигатель для Райдера - XA-101





Как думаете, почему если с самолетом все "чики-пуки", к нему не подпустили даже "проплаченную массовку" из подобострастных военных и продажных журналюг. А все очень просто, самолет не готов к физическому полету по причине... по причине отсутствия двигателей. Они как бы есть, даже целых два, но пока не выбраны какой конкретно устанавливать. Скажу даже больше: двигатели физически не готовы и это написано без всяких кавычек. В следующем году самолет готов "полететь" разве что на педальной тяге. А реальные испытания в воздухе начнутся не ранее чем через год, если не в 2025 году. И хорошо было бы, если б это была единственная проблема многострадального Райдера.









Ведь оказывается нет не только двигателя, но и не готовы ракеты для супер-пупер незаметного "хищника неба". Те самые воздушные гиперзвуковые крылатые хищницы. А их в более-менее в приемлемом варианте придется ждать не менее двух лет. Вот и смотрите, кто лучший "спец" в дутых презентациях - наши с алиэкспрессовскими перекрашенными робособаками или американцы с нелетающими перспективными бомбардировщиками "шестого поколения"...