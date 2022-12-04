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Американцы и японцы планируют перехватывать гиперзвуковой "Авангард" - почему у них это не получится

Простая причина неспособности бороться с российским планирующим блоком как Японцев, так и Американцев
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   На самом деле вся "любовь" западных держав к нашей стране сдерживается посредством атомной триады. Не было бы у нас ядрен-батонов и средств доставки "ядерных гостинцев" - богатые недрами и ресурсами земли России уже б стали лакомым куском пирога, на который пришли "самые демократичные" захватчики. Ведь это так несправедливо, когда условные 150 млн жителей РФ "владеют" таким количеством природных богатств и ресурсов. Пример Ирака, Ливии и кучи других разрушенных стран всем нам хорошо знаком. Как говорится, если нет демократии, но есть много газа и нефти, тогда мы идем в гости к вам. И казалось бы, если у России есть мощные силы "сдерживания" - все эти крылатые ракеты, самолеты, способные нести эти ракеты и подводные лодки с ядерным оружием, то нужно просто-напросто смириться и жить в мирном существовании с самым большим соседом на планете Земля. Но нет, мы по-прежнему привлекательны как донор ресурсов, желательно халявных. Но чтобы совершить очередной "крестовый поход" на Восток, нужно быть уверенным в своей защите, точнее хотя бы в "приемлемом ущербе" от возможного возмездия. Вот тогда можно "поговорить" о принудительной "демократизации" России. А заодно потребовать дополнительных ассигнований на свою оборонную промышленность. Чем с успехом и занимается западный мир, "замахнувшийся" на решение вопроса с нашим гиперзвуковым "Авангардом". Видишь ли, не дает покоя мысль западным "центрам принятия решений" о бессмысленном противоборстве с "космическим" глайдером. Но вот некоторые страны не сдаются... 

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Источник фото: hi-news.ru

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   Более "тонко" разъяснил ситуевину военный аналитик Алексей Леонков. Со слов эксперта, США и Япония не способны создать ракету, имеющую возможность поразить блок гиперзвукового "Авангарда" как из-за неспособности создать свою версию ракеты, превышающую во время своего полета скорость звука этак раз в двадцать, так и невозможности предугадать траекторию движения гиперзвукового блока во время движения к цели. 

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Источник фото: kp.ru


   Но в рамках общего "интереса" Япония и США решили объединить силы с проведением кооперативного "погружения" в технологии перехвата ракет, перешагнувших гиперзвуковой барьер. Ко всему прочему, эти страны заинтересовала сама возможность сбить планирующий элемент на высоте, являющиеся пока что недоступной для современных версий своих ПРО, в том числе и для распиаренных донельзя Патриотов. 

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Источник фото: fcinfo.ru


   Но, как говорится, министерство обороны "Джапана" не унывает, как и полагается самому настоящему самураю: имея в планах уже в следующем году черного водяного кролика дать запуск программе разработки ракетного движителя с увеличенной дальностью и с футуристичными функциями резкого изменения направления движения в случае крутого маневрирования ракеты "оппонента".  

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Источник фото: eg.ru


  В Японских СМИ курсирует информация, что создается технологичные решения, способные осуществить перехват планирующих ракетных блоков, летящих с гиперзвуковой скоростью. "Забывая" уточнить, что предсказать поведение, точнее координаты такого летящего "метеорита" на данный момент - абсолютно невозможно. Не из-за скорости, а из-за программы маневрирования, способной менять расположение блока, в том числе и в горизонтальной плоскости. К тому же, чтобы проверить "истинность" теории, нужно иметь в наличии аналог Авангарда. Точно такой же гиперзвуковой блок с функцией маневрирования. Способны ли на это Япония или те же США - вопрос риторический...


Источник фото: rbk.ru


   Тут может "напроситься" иной вариант, когда воздушную цель не "перехватывают", а стреляют как бы "в след". Противоракета просто копирует маневры блока, а в благоприятный момент поражает. Но тут есть "нюанс": согласно принятым стандартам стрельбы "в догон", скорость "охотника" должна быть как минимум в полтора раза быстрей чем у цели. Тут напрашивается риторический вопрос: если американцы, и их протеже - японцы; не могут создать ракету, аналогичную по скорости Авангарду, то смогут ли они создать ракету, опережающую звук более чем в 40 раз... А вот на "прям сейчас", все, что могут показать "гиперзвуковые изделия" с клеймом "made in USA" - это превышение числа Маха в 6 раз. А Авангард летит на скорости до 27 Махов. Комментарии излишни.

   Так что американцам придется "потерпеть", что бы дотянуться до отечественного ресурсного пирога, если они не хотят "пожить немножко" в огне ядерного пепла. Но мечтать им, конечно же, никто не запретит.

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