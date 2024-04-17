Заявляя о преимуществе своей версии ударного дрона, выполненного по Х-образной схеме и до неприличия похожего на ударный БПЛА российской разработки «Ланцет», украинские разработчики слишком опрометчиво окрестили собственный инженерный продукт превосходным образцом беспилотного вооружения, якобы на голову превосходящим «материнское» изделие в лице дрона-камикадзе от ZALA. В этом убеждены на 100% российские оружейные специалисты и заодно с ними действующие армейские спецназовцы, поставившие на поток поражение украинской бронетехники и других важных целей в зоне боевых действий. Об этом пишет отечественный ТГ-канал «Архангел Спецназа». Последний по пунктам прошелся по тому, что обещают создатели «Укроланцета», и тем, чем он в суровой действительности является. Но безусловно, что украинские военные специалисты смогли повторить в той или иной мере аппаратный продукт российской оборонки, его появление должно поднять бдительность и внимательность ВС РФ вблизи передовой. Несмотря на ряд косвенных признаков, что X RAM не такой уж грозный, как он предстаёт в официальных рассказах украинских конструкторов, всё-таки по ряду боевых эпизодов оной вызывает оправданные опасения. А теперь рассмотрим, почему украинский аналог «Ланцета» может быть совсем не тем, за кого его пытаются нам выдать на Украине.





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RAM X





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Во-первых, несмотря на заявления украинского президента Владимира Зеленского и его ближайших подчинённых, что на ниве местного ВПК заняты по меньшей мере 300 тыс. сотрудников и обыкновенных рабочих, наверняка утверждать, что хотя бы тысячная часть из них заняты в производстве массовых партий новых ударных дронов для ВСУ, совершенно нельзя. Кроме того нельзя просто так взять и перенаправить существенное количество инженеров и опытных конструкторов на новое производство, оторвав их от не менее важных фабрик по производству и ремонту иных типов вооружений или сходных по своим задачам и функционалу смежных производственных линий. А набор дополнительных сотрудников в краткосрочный период не сможет позволить увеличить производительность цехов по сборке X RAM. Да и где собственно производить крупные партии ударного БПЛА, если места масштабного производства будут практически сразу обнаружены при обновлённых и расширенных возможностях спутниковой разведки ВС РФ, да и в связи с возросшей эффективностью ВКС РФ, выводящей «из чата» последовательно и неуклонно всё новые и новые украинские ТЭС и ГЭС, являющиеся одними из важнейших поставщиков столь необходимой для крупных производств электроэнергии. Трипольская ГЭС, уничтоженная несколькими прилётами передовых крылатых ракет Х-69 не даст соврать.

Во-вторых те самые 100 километров, о которых со слишком заметной гордостью заявляют украинские создатели «Икс РАМ», кажутся отечественным авиационным экспертам «слегка» завышенными. Что такое идеальные погодные условия, особенно много объяснять не надо: где, спросите во время боевых действий взять абсолютно безветренную и ясную на 100% погоду. И что бы такие прекрасные погодные условия сохранялись не на протяжении нескольких летних часов днём, а всё время. А ведь сильный ветер, а точнее его резкие порывы, просто замечательно снижают заявленную, а на самом деле реальную дальность полёта. К тому же не стоит сбрасывать со счетов сверхэффективную российскую РЭБ. О качестве её работы даже сквозь зубы вынуждены сообщать и признавать зримую полезность западные информагенства, явно не замеченные в искренней любви к ВС РФ. Последние в глазах Запада обладают лишь «ржавыми ракетами», неспособными к полёту.

И тут хочется напомнить, что «УкроЛанцет» представлен именно не как единичный продукт, а как целый комплекс. В состав которого помимо собственно ударного дрона входит и так называемый дрон-ретранслятор с возможностью существенного масштабирования устойчивого канала связи с аппаратом. Причем у такого летающего помощника есть и вторая особо важная функция – подавлять РЭБ оппонента. И как рассказывают технические специалисты, такие заявления больше ориентированы на выпускников «церковно-приходской школы» XIX века, чем на пояснения инженеров, окончивших хотя бы первый курс самого простого технического колледжа. Как собираются такие вот конструкторы подавить широкополосные помехи РЭБ-установок россиян, если до такого не додумались даже в самых передовых западных странах, таких как США и Израиль? К слову таких «разработок» нет и у армии РФ. А вот в новом RAM X «есть».





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Украинский разведывательный "Лелека-100" – вероятный кандидат на должность ретранслятора. Источник фото: Лента





Боевая часть украинского дрона. В документации объявлено о её максимальной массе в 3 кг и широком ассортименте оснащения. Допустим. Но российский «коллега» заметно грузоподъемнее: современный «Ланцет» оснащается БЧ весом до 5 кг с возможностью дистанционного подрыва. Последний факт много раз был продемонстрирован во время как удалённой детонации, когда в момент атаки за несколько метров от потенциальной цели срабатывал автоматический механизм, первым делом пробивающий дополнительную противодронную защиту, а затем и основной вариант брони, полностью выводя из строя технику. Умеет ли так украинский образец?

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"Ланцет" поражает украинскую бронетехнику с интегрированной противодронной защитой





В итоге не забываем, что очень часто в реальной жизни «заявленные качества» по части тактико-технических характеристик имеют мало общего с так называемыми реальными качествами. А возможность достичь первых в действительности может растянуться на очень длительный временной период, которого на 100% нет у украинских визави. Да и не факт если бы этот временной задел был, все хотелки разработчика удалось бы внедрить и подтвердить на практике.

И не стоит забывать, что исконный «Ланцет» в своём развитии не стоит на месте, а в высоком темпе получает всё новые и новые обновления, эффект от его использования, и что немаловажно, непосредственные данные в виде отчётов в автоматическом режиме пересылаются разработчикам для последующего усовершенствования будущих образцов.





"Ланцет"





Тем временем X RAM поучаствовал лишь в нескольких боевых эпизодах, поэтому о его высокой надёжности говорить «слегка» преждевременно. Как и его конечной готовности. Тестовые модели могут показать себя совсем не так, когда их условно говоря было выпущено в сторону российской техники лишь три единицы, а когда их хотя бы около ста штук применено и произведено. И хотя германский Bild утверждает, что таких дронов сделано уже несколько тысяч, в это сложно поверить, когда средства и ресурсы Киева для постоянного роста огневого и технологического могущества означенного БЛА представляют собой лишь миф. Денег на это и в без того дефицитном украинском бюджете, целиком и полностью зависящем от Брюсселя и Вашингтона – нет.

Вместе с тем авторы ТГ-канала призвали быть более осторожными ВС РФ и всячески маскировать военную технику в ближнем тылу, постоянно увеличивая количество комплексов РЭБ и установок ПВО для противоборства новой украинской угрозе.