Сбить во время такого движения дрон намного сложней

Согласно новым кадрам с передовой, записанных во время атаки одной из последних модификаций отечественного ударного дрона «Ланцет», герой публикации двигался по своеобразной «синусоидной» траектории, до крайностей затрудняющей его гипотетический перехват крупнокалиберными автоматическими пушками зенитных подразделений ВСУ. Причем это уже второй задокументированный случай барражирующего боеприпаса с волнообразным подлетным маневром. Соответствующие кадры были опубликованы в известном ТГ-канале «Mash».





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Источник фото: Вестник Новосибирска





Так на видео видно, как российский беспилотник перед атакой укрепленной украинской траншеи, где спрятались военнослужащие ВСУ, совершает нырки вверх-вниз, после чего с уверенной точностью поражает выбранную цель.

На текущий момент достоверных сведений нет, зачем «Ланцет» совершал своеобразные движения, но два максимально правдоподобных варианта, почему так случилось, было высказано. Согласно первой версии, мощный дрон мог попасть в «глубокую» воздушную яму, после чего и стал двигаться «по синусоиде». Согласно второй версии, на российскую «птицу» могло оказываться плотное воздействие помех мобильной установки РЭБ украинской стороны.

И под конец публикации хочется добавить, что бы это ни было, «Ланцет» всё равно смог с предельной точностью поразить указанный в лётном задании объект, и это несмотря на свой полёт по сложной траектории.









А первый случай, когда одна из редких модификаций «Ланцета» вывела из строя американский Abrams M1A1 SA на Авдеевском операционном направлении, всё так же используя движение волнами, появилась в открытом доступе в Сети вчера.