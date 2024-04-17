Сейчас важно не у кого самый крутой ударный дрон, а у кого их во много раз больше.

О БПЛА с названием RAM X, до удивительного похожем на образец беспилотного вооружения, производимый в соседней России, решили уделить внимание в германском Bild. Дрон всей своей формой и частью тактико-технических характеристик, в том числе и благодаря икс-образным восьми крыльям, уже получил прозвище среди военнослужащих ВСУ как «Укроланцет».

Последний, по утверждению самих же украинских разработчиков, как две капли воды похож на свой российский аналог и является почти что его 100% копией. Как заявили немецкие журналисты, «RAM X» станет настоящей проблемой для ВС РФ в зоне военных действий. И якобы часть технологий, использованных при конфигурировании прицельной точки непосредственно во время атаки на наземную цель, использованных в украинской разработке, есть куда больший шаг вперед, чем автоприцеливание, реализованное в образце фирмы ZALA.

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И хотя вопреки журналистским стандартам германские работники прессы обходятся в своей публикации лишь набором пустых характеристик, обходя детализацию последних нарочито, ряд российских OSINT-специалистов смог выяснить, что в качестве двигателя в украинском Х-образном камикадзе используется электроустановка, позволяющая дрону задействовать боевую часть с максимальной массой в 3 кг. В качестве БЧ могут быть выбраны фугасный, кумулятивный, термобарический варианты. А электронные мозги X RAM могут в машинное зрение с автозахватом (то самое автонаведение, которое корреспонденты Bild в своем «материале» обозвали невиданной ранее коррекцией курса, что должно говорить о них как о крайне слабых специалистах в области дронов).









Но что больше всего интересно для российского читателя, так это то, что БПЛА будет бороться не только с танками, БМП, БТР или стационарными целями, а с воздушными аппаратами, такими как разведывательные дроны и даже бронированные модели вертолётов.

Причём по данным с украинской стороны, «Укроланцет» показал результативную точность аж на дистанции в 100 км. И как это обычно бывает, разработчик X RAM сказал, что это далеко не предел.

Аналогично дрон способен выполнять боевые миссии в условиях активного противодействия РЭБ. Заявляется поддержка протокола цифровой связи с защитой по стандарту AES256.