Имеющая низковысотный профиль в 35 - 25 метров, малозаметная для РЛС из-за эффективной отражающей поверхностью в 0,01 - 0,03 кв. м., – Х-69 это просто "комплекс проблем" для ВСУ

Трипольская ТЭС, обеспечивавшая на 57% своей мощной электрогенерацией такого крупнейшего потребителя электричества, как Киевская область, была разрушена попаданием перспективной ракеты Х-69, о которой мало что известно, кроме того, что носителем передового авиационного боеприпаса может быть перспективный истребитель пятого поколения Су-57. Удар грозного авиационного боеприпаса так и не был отражен ЗРК Patriot в самой последней версии PAC-3MSE и SAMPT-T, представляющих собой ЗРК/ПРК среднего и дальнего радиуса действия. Причем в обнаружении оказалась бессильна и мультифункциональная РЛС MPQ-65, имеющая диапазон работы от 0 до 73 градусов, а по какому-то злому стечению обстоятельств РЛС «Arabel», способная видеть, а главное сопровождать все воздушные цели, в углах обзора от 0 до 90 градусов, и вовсе была выключена. В такой ситуации у злополучной ТЭС просто не было шансов устоять от ударного воздействия «Шестьдесят девятой», посчитали ракетные аналитики украинского милитари-портала Defence Express.

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Источник фото: ТГ-канал "Русское оружие"

Согласно их сведениям, на Трипольской ТЭС российская авиация просто провела «испытание», задействовав невероятную по точности ракету, использованную буквально единичное количество раз. Согласно анонимным данным иностранных экспертов, всего ВКС РФ посредством Су-57 выпустила четыре таких боеприпаса за всё время двухгодичного проведения СВО.

Источник фото: ТГ-канал "Военный осведомитель"

Вместе с тем худшие опасения украинской стороны подтвердились: мало того что лишний раз выяснилось, что такой авиационный боеприпас на самом деле существует, что было бы равнозначно половине беды, но что куда хуже, ракета получила крупное обновление, затронувшее интеграцию в ракету новейшего высотомера. Теперь ракета, как заправский KEPD 350/150, при своем полете, практически «задевает» кончики деревьев, буквально паря в 20 метрах от земной поверхности. И хотя «Шестидесятидевятка» не может похвастаться скоростью «Циркона» или «Кинжала», её запуск посредством «обычного» Су-57, без задействования стратегических бомбардировщиков, делает её практически необнаруживаемой даже в момент предполагаемого пуска. Так же утверждается, что помимо ультрасовременного «Сухого», её могут использовать и более «старые» Су-34 и Су-35. Именно поэтому Х-69 хуже для украинских военных и их многострадального ПВО, чем «примелькавшаяся» Х-47М2, он же гиперзвуковой «Кинжал».