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В районе населенного пункта Работино в Запорожской области эвакуационная команда украинской армии случайно "засветила" разрушенный до неузнаваемости танк с якобы "самой совершенной защитой". Так именно в этом поселке был уничтожен первый британский ОБТ Challenger 2. Свидетельствуют о большом "нездоровье" танка ВСУ сильные клубы дыма и пробивающийся огонь. На текущий момент точно неизвестно от чего пострадала гордость британского танкостроения. Но однозначно можно утверждать, что это первый зафиксированный случай с момента поражения точно такого же Челленджера во время боевых действий в Ираке. Причем во время иракской компании тяжелая боевая машина была полностью разрушена дружественным огнем сослуживцев, принявших танк за вражескую засаду. После чего притаившийся Challenger 2 был атакован двумя снарядами. Последствия огня от своих оказались печальными: "совершенная" броня не выдержала и попадания в башню вызвали детонацию боекомплекта, по результату чего погибло двое танкистов, а остальные двое членов экипажа получили тяжелые ранения.





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Даже такие "совершенные" ОБТ как Challenger 2 уязвимы к противотанковым снарядам. Фото из Ирака. Источник фото: reddit.com



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В сложившейся ситуации можно увидеть занимательнейшую иронию судьбы. Так слово challenger в английском языке имеет ряд близких по смыслу значений. Его можно переводить как вызов, претендент и соперник. Исходя из названия, предполагалось, что бронемашина станет угрозой для противника ввиду своей "неуязвимости". В каком-то смысле Челленджер бросал вызов противоборствующей стороне, делая недвусмысленную заявку на свою потенциальную доминируемость и превосходство над танками оппонента. Но мечты мечтами, а теперь изделие с Туманного Альбиона получило сомнительную славу, как первого современного танка, безвозвратно выведенного из строя "военным катком" российской армии. Вряд ли такой судьбы хотели британские конструкторы, которые успели получить яркие лучи славы во время безмятежного выбивания устаревших советских танков иракской армии.





Военная слава окутала Челленджер именно после превосходства над устаревшими ещё 30 лет назад иракскими Т-55. Источник фото: platcdarm.ru

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С признаками высокой достоверности можно утверждать, что выгоревший Challenger 2 принадлежал 82-й десантно-штурмовой бригаде ВСУ. Причем соединение отнюдь не рядовое. По ряду признаков "восемьдесят вторая" считалась элитной и передовой: именно она должна была завершить прорыв через эшелонированную оборону россиян. Но вместо успеха и достижений "в поле" бригада в ускоренном порядке начала лишаться дорогостоящей западной бронетехники, где за 48 часов с момента появления в сражениях, механизированные отряды лишились 10% относительно современных БТР M1132 Stryker "made in USA". До этого момента в украинской прессе и в ряде иностранных изданий Страйкеры ставились на верхнюю ступеньку пьедестала, как один из самых лучших бронированных и вооруженных бронетранспортеров в мире.





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"Инженерный" Stryker M1132 в версии ESVV с улучшенным "сдвоенным" V-образным корпусом и интегрированным минным тралом. Источник фото: safe-rgs.ru







И снова ирония делает жесткий ход для ВСУ. Ведь совсем недавно пропагандистский отдел управления Генштаба снял мотивационный ролик, демонстрирующий в превосходном ключе "лучший подарок" Запада украинской армии. Так на кадрах один из танкистов высказал целый сонм комплиментов в адрес своей бронемашины, где Challenger 2 "объявлен" неостановимым орудием возмездия с самой лучшей пушкой среди ныне существующих ОБТ. И самый главный элемент похвальбы по отношению к Челленджеру выражался в дальнобойности и точности основного орудия: выстрел из 120-миллиметровой нарезной пушки (единственная версия современного танка с такого рода оснащенного нарезным орудием) якобы способен заставить держаться на почтительном расстоянии в 7 км российские образцы ОБТ, в том числе и передовые Т-90М "Прорыв".

Интересный факт: Т-90АМ наряду с Т-14 "Армата" в качестве активной защиты оснащается передовым "Афганитом". Источник фото: newizv.ru







Можно ещё отметить, что в отличие от немецкого "трудяги" Leopard, брошенного в самое пекло украинского контрнаступления и получившего свой не очень-то приятный титул "первого уничтоженного современного западного танка на СВО", Челленджеры берегли до самого последнего, отправив непубличный строгий запрет на действие не то что бы на передовой, а даже в близости к ней. И только благодаря такой осторожности тяжелая бронемашина смогла "продержаться" долгие 6 месяцев.









Даже с превосходными прицельными приспособлениями и модулями германскому "Леопарду" не удалось подобраться на расстояние точного выстрела до позиций ВС РФ и суждено было остановиться "навечно". Источник фото: topwar.ru





К слову теперь у украинских танкистов осталось всего лишь 13 танков "Челленджеров". И глупо надеяться что эта чертова дюжина способна к коренному перелому ситуации на ЛБС. Хотя по праву британское танкостроение является исторически "передовым": именно в Великобритании создали первый tank. Но в текущий момент времени почти 70-тонная бронемашина не может называться флагманом: ряд особенностей зарубежных Абрамсов, Леклерков и Леопардов перевешивают таковые у Challenger 2. Разве что пушка L30E4 с длиной в 50 калибров способна "удивить" своей точностью. Но тут есть одно большое "но": из-за ручного раздельного заряжания орудия скорострельность находится на удовлетворительном уровне, ведь наводчику нужно совершить все операции самому, в том числе "запихнуть" снаряд, а затем и пороховой наполнитель. А это все драгоценное время, где оснащенные автоматом заряжания Т-90М покажут куда более быструю скорость стрельбы из модернизированной версии 125-мм гладкоствольной пушки 2А46М-5.





Та самая "превосходная" высокоточная пушка Royal Ordnance L30. В рамках этой фотографии отлично видны нарезы во внутренней части ствола. Источник фото: en.wikipedia.org





Но и словно "мало этого", больший вес британского танка совсем никак не компенсируется повышенными объемами двигательной установки, поэтому вся конструкция обладает низкой удельной мощностью и напрямую зависящей от этого маневренностью. А малоподвижность, как и низкая скорострельность, в современных сражениях это почти что приговор. А что касаемо брони, нельзя сравнивать пушки старых Т-55 иракской армии и современные танковые орудия россиян, где помимо этого броня в 800-мм (в лобовой проекции) не гарантирует абсолютной защиты. Ведь тихоходную неповоротливую машину можно поразить не только в лоб, но и борта и слабозащищенную заднюю часть. Причем это могут сделать как вездесущие дроны-камикадзе "Ланцет", так и более дорогие и точные авиационные ракеты Ка-52М.





ПТРК "Корнет" способен пробить от 1000 до 1200-мм гомогенной брони за блоками динамической защиты. Напомним, что у Челленджера максимальный уровень бронирования составляет 800-мм. Источник фото: aif.ru





И ещё один немаловажный штрих: как только российская разведка через группу украинских осведомителей узнала о появлении непосредственно на передовой тяжеловеса, за основным танком британской короны началась планомерная охота. По результату умелых действий один экземпляр Challenger 2 был искусно заманен в ловушку и с близкого расстояния расстрелян тяжёлым вооружением. Как передают российские "охотники", спастись у тихоходного символа западного "могущества" не было ни единого шанса.