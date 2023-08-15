Ранее эти три бронемашины иностранного производства на СВО не уничтожались

Практически сразу после появления в зоне боев три не "засветившиеся" на передовой бронемашины западного производства были разрушены огнём российской армии. Речь идёт об американском БТР M1126 Stryker, немецкой БМП Marder 1А3 и польском Rosomak.

Последним для Страйкера стал прилёт российского "Ланцета", причём даже высокая скорость не спасла современный американский броневик. Немецкий Мардер не пережил прошедшую ночь, когда был сожжён в результативной атаке российской стороны. Польский же Rosomak был выведен из строя обычной миной, метко запущенной из 82-мм миномёта.

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Созданный на базе канадского бронетранспортёра LAV III, БМП Страйкер является относительно свежей машиной 2002 года, с хорошей защитой относительно своего класса. Но вот от российского дрона-камикадзе композитная броня высокой плотности не спасла. Источник фото: lenta.ru









Что интересно, сопоставив определённые статистические данные, легко выяснить, что лишь на вооружении одной из украинских бригад стоят одновременно и БМП Marder 1А3 и M1126 Stryker. Такой является элитная 82-я ОДШБр, действующая на Запорожском направлении. Помимо обычных броневиков и БМП, на вооружении бригады украинских десантников есть вещи куда мощней - те самые неповоротливые британские Challenger 2. Причём прилагая много усилий, чтобы обозначить в мировой прессе их якобы "неуязвимость" против российского вооружения, украинская сторона отчего-то не спешит отправить их в "пекло" передовой. Есть предположение, что сделать так прямо запретили британцы, хорошо видя перед своими глазами судьбу немецких "Леопардов".





Разрушенный немецкий Мардер. Источник фото: ТГ-канал "АРХАНГЕЛ СПЕЦНАЗА Z"





А тем временем американская "охотница за танками" БМП Bradley "выиграла" сомнительный титул самой уничтожаемой БМП иностранного производства в зоне проведения СВО.