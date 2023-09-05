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Forbes: подтверждено, что первый британский танк Challenger 2 уже уничтожен ВС РФ
Горящий ОБТ был замечен в Запорожской области и принадлежал 82-й десантно-штурмовой бригаде ВСУ

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   Издание Forbes рассказало о первом задокументированном уничтожении тяжёлого британского танка Challenger 2, переданного ВСУ Островным королевством. Как сообщает журнал, ОБТ подбили в районе активных боев в Запорожской области. Пораженный танк был заснят в окрестностях села Работино.

   На представленных кадрах хорошо видно как на обочине трассы стоит горящая техника.

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В клубах дыма от серьезного попадания и покинутый экипажем британский танк ВСУ был запечатлен рядом с дорогой. Источник фото: iz.ru


   С российской же стороны специалист Юрий Светов уверен, что на 100% пока не скажешь, является ли поверженная бронемашина тем самым Челленджером, но по очертаниям она очень схожа с гордостью британского танкопрома. Тем более достоверно известно, что Challenger 2 действительно есть на вооружении украинской армии.

   О первом случае выведения из строя ОБТ "made in Britain" рассказал и лидер запорожского движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов. По его словам подбитый танк находится на Ореховском направлении. Так же он уточнил, что танк принадлежал элитной 82-й ДШБр ВСУ и был предназначен для вторжения в Крым, но свой последний бой нашел уже на первой линии обороны российской армии.

   Интересный факт: 15 августа на форуме "Армия-2023" в качестве экспонатов показали по меньше мере 800 образцов западной техники, выбитой в боях на СВО. 


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#challenger 2 #82-я бригада всу
Источник: iz.ru
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