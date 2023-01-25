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В скором времени на полях сражений где-то под Запорожьем или под Николаевым может появиться "британец", ну как британец, самый настоящий танк "Challenger 2" родом с Туманного Альбиона, где его вполне вероятно может встретить огнем какой-нибудь российский танк: от устаревшего, но прошедшего модернизацию Т-62М, до ультимативного Т-90М "Прорыв", и нам, как непосредственным наблюдателям, хочется знать, ну кто кого. Попытаемся поиграть "в угадайку", конечно же, взвесив все стороны за и против. Мы хотим-то быть объективными.

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Создание "Челленждера-2" не было быстрым и простым: то танк не получался, то его не хотели покупать иностранные заказчики, в общем, была куча проблем, но упорные британцы не сдавались, и наконец, к 1994 машина была готова. И уже тогда выявились преимущества и проблемные места проекта.

Достоинства: несмотря на "бодипозитивный вид", у танка была достойная проходимость, подвеска была плавной как на легковом "мерседесе", а стрелял с места как самый настоящий советский Василий Зайцев. Но и не обошлось без косяков.





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FV4034 Challenger 2 в Ираке. Источник фото: warriors.fandom.com





Недостатки: В случае набора максимальной скорости об ощущении танковым экипажем "мерседесовости" можно было смело забыть, при движении от былой точности не оставалось ни следа, и на это никак не могла повлиять положительно система управления огнем. В общем весь танк - такой себе "киндер-сюрприз".

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Общие Характеристики

Ой не зря в заголовке вынесено название "бронекрепость на гусеницах". От многослойной брони, которая является в современных танках необходимым "мейнстримом", до блоков динамической защиты против "оружия ближнего боя" РПГ-7 и его "обновлений"; да и чего греха таить, британские инженеры решили поиграть в игру - уворуй идею у "ближнего своего", нагло скопировав систему постановки дымовой завесы VIRSSS с советской ТДА.





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Пушка Royal Ordnance L11 Чифтена. Источник фото: weaponsystems.net





И англичане, как большие приверженцы традиций, не забыли "присвоить" своему новому танку нарезную пушку L11A5 от предшественника "Chieftain", улучшив ее до ROF L30A1. Как и с Леопардом Вторым, пушку удлинили до 55 калибров.

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Как писалось очень много ранее, нарезная пушка стреляет далеко и точно, но из-за особенностей конструкции, с нее нельзя произвести выстрел кумулятивными снарядами, но для поражения танков противника есть БОПСы. Кстати о боеприпасах. Есть такой боеприпас HESH, предназначенный, на удивление, не для "шугаринга" (нет, это не про обертывания и депиляцию) вражеских танков, а для борьбы с легкобронированными целями и вражеской пехотой.





Боеприпасы для британца. Источник фото: realitymod.com





В целом, пушка классная, замечательная и все такое... Тут тебе и высокие технологии при изготовлении из электрошлаковой стали, тут тебе и хромирование внутренней части ствола, не забыли "налепить" термозащитный чехол для ограничения воздействия температур на "кривизну стрельбы", да и пушка при стрельбе может быть "застабилизирована". Но есть одно Но.

Как тебе раздельно-картузное "сопровождение выстрела", Илон Маск. Уж не слишком ли это традиционно и ретроградно, ведь на дворе, чай, не Первая Мировая и Верден. Правда минусы, где заряжающий, аки загнанный конь на ипподроме, мечется около орудия, уж сильно затрудняют высокоточную стрельбу в движении, да и скорострельность никакая. Но. В случае попадания по башне и иным местам, вероятность детонирования снарядов в боеукладке много меньше, ведь выстрел разделен на три части. Которых к слову, у танка все 53 штуки.

Система Управления Огнем. Да, не такая, как на "флагамане танкостроения" - Леопарде. Но свою работу "знает". Тут тебе и цифровой баллистический вычислитель, прицел стабилизированный Sagem VS580-10 у командира танка, и как само собой разумеющиеся - лазерный дальномер. А так как на дворе XXI век и все такое, есть и тепловизор и "ночник". Ах да, не забыть бы упомянуть камеры HD для лучшего обзора "тылов".





Perkins 3012/RR CV12. Источник фото: depcompany.nl





Британцы, которые так славятся своим моторостроением, не смогли справиться с посильной задачей, и от доморощенного двигателя Перкинса 26.6 litre CV12, пришлось перейти на немецкий MT-883KА-500 мощностью 1500 лошадок. Но это того стоило, тяжелая машина во всех смыслах смогла разогнаться по бездорожью до 40 км/ч.

Боевые действия и потери в ходе них

Первый раз Челленджер "засветился" в Косово, но вот именно, что только и засветился, повоевать не удалось, а где полноценно пришлось "отработать", это был "военный театр" Ирака. И тут обнаружилось неприятное открытие: у танка очень много слепых зон, благодаря которым можно взять и подобраться с каким-нибудь РПГ или чего похуже, но это если действо происходит в городе. А ежели в пустыне, где Челленджеру противостоять пришлось против Т-55, то исход был явно не в пользу последних. К тому же, британские экипажи "проинсайдили" главную фишку: если расстреливать устаревшие советские танки с безопасного (для Челленджера естественно) расстояния в 1 километр и более, то на 100% уничтоженными оказывались советские машины. А, для того чтобы устроить засаду, нужны были укрытия, где такие найти в пустынях - правильный ответ: нигде. Поэтому ход противостояния был предрешен в пользу более современной машины.





Челленджер ведет огонь. Источник фото: techno.bigmir.net





А что касаемо обстрелов устаревших РПГ-7 с обычными выстрелами, то порой британские танки выдерживали по 6-7 попаданий, и ничего. К слову за время войны в Ираке не был уничтожен ни один Челленджер, что как ни это, является мерилом успешности.

Но есть один траги-курьезный случай. Как-то в Ираке по маршруту следования был обнаружен похожий на сарай укрепленный объект, после, как водится, советов и приказов вышестоящего командования, было получено разрешение на уничтожение укрепленной постройки, каково же было неприятное удивление, когда узнали, что под укрепленным "сараем" скрывался другой Челленджер для дозорных мероприятий. Со второго выстрела "бронесарай" был уничтожен, с гибелью всего экипажа из-за детонации боеприпаса ...

Через четыре года произошел еще один случай: один из Челленджеров был полностью уничтожен грамотно замаскированным фугасом. Вот в принципе и все потери на это время.

И тут можно сделать главный вывод: успех или неуспех использования британского "Бросающего вызов" зависит от двух важнейших факторов: качества подготовки экипажа и использования в правильных ситуациях.





В степи Украины. Прогнозы





Не буду "набивать" интригу: вероятность танковой дуэли с тем же Т-72Б3 или Т-90М - небольшая, но есть. И как вы все дружно понимаете, 14 танков "британской сборки" погоды не сделают, а вот передать все 200-ти машин - это ну очень накладно для бюджета Туманного острова.





Т-72Б3М. Источник фото: rg.ru





Но потенциальные выводы можно сделать: Т-62М - однозначно не соперник для "Челли", с Т-72Б3 ситуация может развиваться "туда-сюда", с небольшим преимуществом за британцем.

Разберем некоторые "кейсы". Если "Challenger 2" будет обстреливать российские танки с дальних расстояний, естественно с места, то победа, в большинстве случаев, будет за первым, в ближний бой рваться - глупое решение, а вот нашим танкам, как их предкам во время противоборства с немецкими Тиграми - то самое правильное решение. Да еще не стоит забывать про скорострельность российских "танковых гончих", благодаря автомату заряжения, для нашенских танков совсем не проблема за 1 минуту "запускать" до 12 выстрелов. Сможет ли выдержать "шкура" Challenger'а такой стремительный напор, очень хороший вопрос.

И еще "грубее": за 1 выстрел с Челленджера "человеческий" коллега экипажа с Т-90М сможет сделать 4 выстрела по британскому танку. И если мы все ещё говорим про "ближний бой", то в 146% случаев от "Челли" останется только лишь дорогой металлолом. Правда для этой дистанции (не более 2 км) еще необходимо добраться.





T-90М "Прорыв". Источник фото: russian.rt.com





Финальная мысль

И все опять сводится к зачерствелым банальностям: если умело применять ОБТ Challenger 2, используя его в "выгодном свете", то он может стать умелой угрозой, но если танк "оседлает" неподготовленный экипаж, а командование пошлет его на "непригодный" для борьбы участок, то "Соперник" не протянет и "минуты", уничтоженный фугасом или умелой засадой из какой-нибудь лесопосадки или городской постройки.



