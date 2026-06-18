Сегодня многие семьи проживают в небольших квартирах, поэтому 75 дюймов — оптимальный для них размер диагонали телевизора. Модели такого размера продаются за разумную цену и при этом оснащены большинством передовых технологий.

Рассмотрим TCL 75P7L — большой 75-дюймовый QLED-телевизор для пользователей, которым важны качественное изображение, современная Smart TV-платформа, интеллектуальные функции и стильный дизайн.

Источник: TCL

Модель сочетает технологию QLED, экран HVA, процессор AiPQ, Google TV и Hi-Fi аудиосистему 2.0 с Dolby Atmos, предлагая широкий набор возможностей для просмотра фильмов, спортивных трансляций, сериалов и игр на консоли.

Почему мы остановились именно на TCL 75P7L:

QLED-дисплей с цветовым охватом до 93% DCI-P3.

Экран HVA с высокой контрастностью.

Процессор AiPQ с ИИ-алгоритмами обработки изображения.

Dolby Vision, HDR10+ и HLG.

Игровой режим с поддержкой VRR и DLG до 144 Гц.

Hi-Fi аудиосистема с Dolby Atmos и DTS Virtual:X.

Google TV, AirPlay 2 и встроенное голосовое управление.

Художественная галерея (Art Gallery), интерьерный режим Ambient и генерация цифрового искусства с помощью ИИ.

Металлический безрамочный корпус.

Особенности технологии QLED

Технология QLED использует квантовые точки для усиления яркости и цветопередачи. Если простыми словами, то это усовершенствованная ЖК-панель (LCD) с добавлением прослойки из наночастиц между слоями светодиодной подсветки и жидкими кристаллами.

В телевизорах QLED используется синяя LED-подсветка, свет которой проходит через слой квантовых точек. Под воздействием синего света часть квантовых точек начинает излучать чистый красный свет, а другая часть — чистый зелёный. При этом часть синего света проходит через слой без преобразования. В результате формируется высококачественный световой поток, состоящий из трёх основных цветов — красного, зелёного и синего — с высокой чистотой спектра. Затем этот свет проходит через жидкокристаллическую матрицу и цветовые фильтры, которые регулируют яркость каждого субпикселя и формируют итоговое изображение на экране. Благодаря квантовым точкам QLED-телевизоры обеспечивают более широкий цветовой охват, высокую яркость и точную цветопередачу.

Технология QLED отличается насыщенными цветами. Квантовые точки выдают очень чистый спектр цветов, охватывая широкую палитру. Также эта технология выделяется долговечностью и отсутствием выгорания статических элементов.

Источник: TCL

Особенности экрана HVA

Экран HVA (High Vertical Alignment) — это улучшенная версия VA (Vertical Alignment) матрицы, разработанная подразделением CSOT компании TCL. Эта технология объединяет глубокий чёрный цвет и высокую контрастность, свойственные VA-панелям, с более высокой скоростью отклика IPS матриц.

Ключевые особенности:

Глубокий контраст: Коэффициент контрастности часто превышает 3000:1, что обеспечивает очень насыщенный чёрный цвет и реалистичное затемнение в тёмных сценах.

Высокая скорость (Fast-HVA): Улучшенное время отклика (зачастую около 1 мс) снижает шлейфы и размытия в динамичных играх.

Углы обзора: HVA предлагает более широкие углы обзора по сравнению с VA, хотя в этом аспекте всё ещё немного уступает панелям типа IPS.

Экраны HVA отлично подходят как для просмотра фильмов, так и для динамичных игр, совмещая лучшие стороны других типов матриц.

Процессор AiPQ с ИИ-алгоритмами обработки изображения

Процессор AiPQ — это фирменный интеллектуальный чип, отвечающий за аппаратную обработку изображения и звука в реальном времени с помощью ИИ алгоритмов.

Процессор оптимизирует картинку для достижения наилучшего качества, анализируя контент по нескольким ключевым направлениям:

Масштабирование (AI-мастер чёткости): Улучшает резкость, удаляет цифровые шумы и повышает разрешение низкокачественного видео (вплоть до 4K).

Контрастность (AI-мастер контрастности): Анализирует сцену и балансирует свет и тень, усиливая глубину чёрного цвета и делая светлые участки более выразительными.

Цветопередача (AI-мастер цвета): Насыщает цвета, делая оттенки кожи естественными и сохраняя правильный баланс.

Динамика (AI-мастер движения): Распознаёт быстрые движения в кадре (например, в спортивных трансляциях) и повышает их плавность, предотвращая рывки и размытия.

Звук: Адаптирует звучание (корректирует диалоги и объёмные эффекты) в зависимости от происходящего на экране.

Технологии Dolby Vision, HDR10+ и HLG

Dolby Vision — это технология HDR от Dolby Laboratories, которая использует динамические метаданные для оптимизации яркости, контрастности и цветопередачи в каждой сцене или кадре изображения.

HDR10+ — это открытый формат расширенного динамического диапазона (HDR) для видео. Он улучшает стандартный HDR10, делая цвета более реалистичными, а тёмные и светлые участки — детализированными, настраивая изображение индивидуально для каждой сцены. Если телевизор поддерживает оба формата, файл с дорожкой HDR10+ передает устройству не общие, а динамические метаданные (настройки для каждого кадра или сцены). Если устройство не поддерживает HDR10+, то вся «продвинутая» информация игнорируется, а видео транслируется в формате HDR10.

HLG (Hybrid Log-Gamma, гибридная логарифмическая гамма) — это формат видео с расширенным динамическим диапазоном (HDR). Разработан телекомпаниями BBC и NHK, применяется для создания реалистичных изображений. В отличие от других стандартов HDR, HLG использует единую кривую для распределения яркости и не требует специальных статических или динамических метаданных. Позволяет достоверно передавать детали в очень тёмных и в очень ярких участках кадра.

Игровой режим с поддержкой VRR и DLG до 144 Гц

VRR (Variable Refresh Rate) — это технология адаптивной синхронизации, автоматически подстраивающая частоту обновления экрана (Гц) под количество кадров, выдаваемых видеокартой или консолью (FPS) в режиме реального времени.

Что делает VRR:

Устраняет разрывы (Tearing): Помогает избежать визуальных «разрывов» изображения, когда частота кадров игры превышает возможности монитора.

Устраняет подергивания (Stuttering): Делает игровой процесс гладким при резких падениях или скачках FPS.

Снижает задержки ввода: Обеспечивает более отзывчивое управление.

Рассмотрим, как работает технология VRR. Обычный экран имеет фиксированную частоту (например, 60 Гц). Если игра выдает 58 FPS, экрану приходится дублировать кадры, из-за чего картинка кажется дёрганой. С VRR монитор синхронизирует свою частоту с каждым новым кадром — если игра выдаёт 58 FPS, экран обновляется с частотой 58 Гц. Технология работает только при условии, что VRR поддерживают и источник (видеокарта или консоль), и кабель (HDMI 2.1 или DisplayPort), и сам дисплей.

DLG (Dual Line Gate) — это технология программно-аппаратного удвоения частоты обновления экрана. Она позволяет телевизору повысить плавность в игровых сценариях до 144 Гц при снижении разрешения.

Рассмотрим работу данной технологии. Вместо последовательного построчного вывода кадра, панель выводит изображение парами линий (чересстрочно). Телевизор пропускает часть строк, а видимые строки дублируются. За счёт более быстрого обновления дисплея движения в динамичных играх или фильмах выглядят более плавными.

Хороший звук и возможности подключения топовой акустики

Телевизор TCL 75P7L оснащён 2.0-канальной Hi-Fi аудиосистемой с Dolby Atmos и DTS Virtual:X.

Dolby Atmos — это современный формат пространственного звука, который позволяет передавать больше информации о расположении звуковых объектов в пространстве.

Телевизор TCL P7L поддерживает воспроизведение контента с дорожками Dolby Atmos и корректно декодирует такой звук для встроенной акустической системы. Благодаря этому фильмы, сериалы и игры с поддержкой Dolby Atmos воспроизводятся без ограничений по совместимости.

При подключении внешней акустики или саундбара с поддержкой Dolby Atmos пользователь сможет дополнительно раскрыть возможности этого формата и получить более выраженный эффект объёмного звучания.

DTS Virtual:X — это технология виртуального пространственного звука от компании DTS. Она программно обрабатывает аудиосигнал и создаёт ощущение более широкой и объёмной звуковой сцены даже без использования дополнительных колонок.

Основные возможности DTS Virtual:X:

Виртуальное расширение звуковой сцены — звук воспринимается более объёмным и масштабным по сравнению с обычным стерео.

Эффект окружения — технология помогает создать ощущение, что звук исходит не только спереди, но и из разных частей помещения, повышая эффект присутствия при просмотре фильмов, спортивных трансляций и игр.

Для телевизоров со встроенной акустикой DTS Virtual:X является одним из наиболее эффективных способов улучшить восприятие объёмного звука без установки дополнительного оборудования.

Также телевизор поддерживает HDMI 2.1 eARC (Enhanced Audio Return Channel) — это усовершенствованная технология реверсивного звукового канала, являющаяся частью стандарта HDMI 2.1. Она позволяет передавать многоканальный звук высокого качества (включая Dolby Atmos и DTS:X) без сжатия напрямую с телевизора на саундбар или AV-ресивер по одному кабелю.

Рассмотрим основные возможности и отличия eARC и стандартного ARC.

Передача аудио без потерь (Lossless): eARC использует высокую пропускную способность стандарта HDMI 2.1 (до 48 Гбит/с), что позволяет отправлять аудиопотоки высокого разрешения (например, Dolby TrueHD и DTS-HD Master Audio).

Упрощение подключений: Все ваши источники (игровую консоль, ТВ-приставку, медиаплеер) можно подключить напрямую к телевизору, а звук от них передавать на акустическую систему по одному кабелю.

Синхронизация звука и видео (Lip Sync): Технология автоматически корректирует задержки, чтобы звук идеально совпадал с происходящим на экране.

А теперь рассмотрим отличия eARC от стандартного ARC. Функция ARC была создана для базового возврата звука, но из-за низкой пропускной способности она сильно ограничивала качество (обычно поддерживалось только стерео или сжатый 5.1-звук). eARC решает эту проблему, предлагая скорость до 38 Мбит/с и поддержку продвинутых форматов объёмного звучания.

Чтобы воспользоваться преимуществами eARC, необходимы три составляющие:

Телевизор и аудиосистема (саундбар или ресивер) должны поддерживать стандарт HDMI 2.1 с функцией eARC. Подойдет современный кабель категории Ultra High Speed HDMI. Старые кабели могут не справиться с большим объёмом данных. В меню телевизора необходимо активировать функцию управления HDMI-CEC (называется по-разному у разных брендов, например, Anynet+, Simplink, Bravia Sync) и выбрать вывод звука через аудиосистему.

Источник: TCL

Google TV, AirPlay 2 и встроенное голосовое управление

Google TV — современная программная оболочка от Google, созданная на базе операционной системы Android TV. Она объединяет фильмы и сериалы из всех подписок пользователя в единую удобную ленту, избавляя от необходимости переключаться между отдельными приложениями. На телевизорах с Google TV есть магазин Google Play, как и в классическом Android TV.

Умные рекомендации: На главном экране контент собирается под предпочтения пользователя из разных источников (Кинопоиск, YouTube, Netflix, Okko и др.).

Единый список просмотра (Watchlist): Понравившийся фильм можно добавить в избранное со смартфона или из поиска Google, он появится на экране телевизора.

Голосовой помощник: Встроенный Google Ассистент позволяет искать фильмы и управлять громкостью.

Профили: Можно создать отдельные аккаунты для каждого члена семьи. В каждом профиле будут персональные подборки и история просмотров. Удобно для разграничения детского и взрослого контента.

AirPlay 2 — это технология беспроводной передачи аудио и видео от компании Apple. Она позволяет транслировать контент (музыку, фильмы, фото) с устройств iPhone, iPad или Mac на телевизоры, колонки или медиаплееры по сети Wi-Fi.

Отличие AirPlay 2 от Bluetooth в качестве звука: AirPlay 2 использует передачу по Wi-Fi, что позволяет транслировать аудио в высоком качестве без сжатия. И в дальности действия: Радиус работы ограничен только вашей домашней Wi-Fi сетью, тогда как Bluetooth начинает прерываться уже через 10 метров.

Art Gallery, Ambient и генерация цифрового искусства с помощью ИИ

Art Gallery (режим «Арт-галерея») — это специальный режим фонового отображения (хранитель экрана), превращающий выключенный или неактивный телевизор в цифровую картину.

Вместо чёрного прямоугольника выключенного экрана телевизор показывает произведения искусства, репродукции знаменитых картин или атмосферные фотографии. При отсутствии активности устройство автоматически переключается в режим демонстрации изображений. Для экономии электроэнергии можно настроить яркость и таймер выключения.

Ambient Mode (Режим ожидания): Когда пользователь не смотрит телевизор, вместо чёрного экрана он превращается в «умную рамку». На экран выводятся красивые пейзажи, картины, ваши личные фото из Google Фото или часы с прогнозом погоды.

Совместимость с актуальными игровыми консолями

Разрешение 4K (Ultra HD) поддерживает большинство современных игровых консолей.

Sony PlayStation 5 (PS5 и PS5 Slim) — обеспечивают разрешение до 4K при частоте до 120 кадров/с в ряде игр.

Sony PlayStation 5 Pro (PS5 Pro) — улучшенная версия PlayStation 5, использующая технологию апскейлинга PSSR, что даёт улучшение детализации в 4K.

Microsoft Xbox Series X — флагманская консоль Microsoft, поддерживающая игры в нативном 4K при 60 кадрах/с и вывод изображения в 4K разрешении при 120 FPS.

Microsoft Xbox Series S — младшая модель, ориентированная на разрешение 1440p (2K), но поддерживающая масштабирование до 4K для игр и воспроизведение 4K-видео из приложений.

PlayStation 4 Pro — приставка прошлого поколения, поддерживающая динамическое 4K или апскейлинг (шахматный рендеринг) для ряда игр.

Xbox One X и Xbox One S — консоли прошлого поколения, также предлагающие частичную поддержку игр и воспроизведение контента в формате 4K.

Стоит отметить, что большинство тяжёлых современных проектов используют динамическое масштабирование разрешения, чтобы достичь 4K и сохранить высокий FPS.

Проверенная годами компания с передовыми технологиями

TCL — это глобальная корпорация, основанная в 1981 году в Китае. Компания входит в число мировых лидеров по производству телевизоров, бытовой техники, мобильных устройств и планшетов.

Компания TCL имеет достижения на мировом рынке:

– №1 бренд телевизоров с диагональю 75 дюймов и более в мире*;

– №1 бренд Mini LED телевизоров в мире*;

– №1 бренд телевизоров на базе Google TV в мире*.

*Источник: 1-е место в мире по объему поставок ультрабольших телевизоров (75"+), Mini LED ТВ и телевизоров на базе Google TV по данным Omdia (TV sets Emerging Technology Market Tracker и Smart TV OS Custom Report, 2025).

Отличное решение для просмотра футбола и других спортивных трансляций

Диагональ 75 дюймов хорошо подходит для просмотра футбола и спортивных трансляций. Большой экран помогает лучше видеть детали происходящего на поле и создаёт более высокий эффект присутствия по сравнению с телевизорами меньшей диагонали.

Спортивные трансляции приятно смотреть на хорошем телевизоре. Футболисты быстро бегают, высокая герцовка телевизора более детально покажет удары по мячу и траекторию его полёта. Аналогично будет лучше видно гоночные автомобили.

Хорошая акустика улучшает чёткость голоса диктора на фоне ликующих трибун.

Высокая детализация картинки позволяет рассмотреть фамилии на футболках футболистов. А оптика современных камер и матрица телевизора покажут эмоции спортсменов. Понять, когда они волнуются, радуются или негодуют, и сопереживать своему кумиру.

Цифровое ТВ позволяет ставить видео на паузу, если нужно принять важный звонок или захотелось заварить чай/кофе.

Эффект глубокого присутствия позволяет окунуться с головой в события игры и вспомнить детство, когда с друзьями гонял мяч во дворе и на школьном стадионе.

Источник: TCL

Вопросы по телевизорам от геймеров, любителей кино и сериалов

Вопрос: Нужен ли QLED, чем он отличается от обычного LED?

Ответ: Да, QLED нужен, если важны более насыщенные и стабильные цвета. В TCL P7L используется технология квантовых точек, которая помогает расширить цветовой охват и сделать изображение ярче и выразительнее по сравнению с обычными LED-телевизорами.

Вопрос: Заметна ли разница в цветопередаче между QLED обычным LED?

Ответ: Да, особенно в фильмах, играх и спортивных трансляциях с большим количеством ярких цветов. У TCL P7L цветовой охват составляет до 93% DCI-P3.

Вопрос: Достаточно ли у TCL P7L возможностей для современных игровых консолей?

Ответ: Да, TCL P7L совместим со всеми актуальными консолями, их подробный список приводится в статье.

Вопрос: Насколько качественно звучит встроенная акустика?

Ответ: Для повседневного просмотра фильмов, сериалов и спорта встроенной системы 2.0 достаточно. Для более мощного баса и эффекта домашнего кинотеатра можно подключить саундбар от TCL.

Вопрос: Стоит ли выбирать диагональ 75 дюймов для квартиры?

Ответ: Да, если есть достаточно места для комфортной дистанции просмотра. 75 дюймов дают сильный эффект погружения в фильмы, спорт и игры, но перед покупкой лучше заранее оценить расстояние от дивана до экрана.

Выводы

Если человек годами почти не смотрит телевизор, то наверняка у него просто нет хорошего телевизора. Поскольку на глубину погружения в сюжет фильма и игры влияет качество картинки и звука, особенно его объёмность, позволяющая понять направления стрельбы или шагов противника. Рассмотренная в этом обзоре модель TCL P7L как раз обладает всеми необходимыми технологиями.

Данный телевизор является золотой серединой между дорогими флагманами и бюджетными моделями с зачастую урезанным функционалом.

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