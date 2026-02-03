Речь идёт о радарах TRML-4D, обеспечивающих круговое покрытие на расстоянии до 250 км

Компания Hensoldt (Германия) сообщила о получении контрактов общей стоимостью 100 миллионов евро на поставку радиолокационных станций TRML-4D и услуг по обучению и техническому обслуживанию. Заказчиком радаров является компания Diehl Defence, которая интегрирует их с зенитно-ракетными комплексами (ЗРК) IRIS-T для поставок европейским странам в рамках инициативы «Небесный щит» (ESSI). Источник изображения: HensoldtВ пресс-релизе компании подчёркивается, что их радары получают огромный спрос, обеспеченный долгосрочными контрактами. Объясняется это тем, что потенциальные угрозы от воздушных атак стали более сложными и разнообразными, чем несколько лет назад.

TRML-4D является радаром с активной фазированной антенной решёткой, которая обеспечивает круговое покрытие (360 градусов) на расстоянии до 250 километров. Система способна быстро обнаруживать и отслеживать около 1,5 тысячи целей одновременно. В основном данный радар предназначен для обнаружения крылатых ракет, беспилотников, самолётов и снарядов с реактивным двигателем. В настоящее время Hensoldt имеет контракты на поставку более 150 радаров различных типов, но наиболее популярным является именно TRML-4D, учитывая его использование совместно с ЗРК IRIS-T.