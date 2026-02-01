Потенциальное партнёрство между компаниями может открыть путь китайским производителям на американский рынок

Издание Financial Times, ссылаясь на собственные источники, пишет, что компания Ford (США), специализирующаяся на производстве автомобилей, вела переговоры с китайским технологическим производителем Xiaomi о возможном партнёрстве в области электрокаров. Американская компания допускала создание с китайским производителем совместного предприятия на территории США. Источник изображения: Financial TimesПо данным издания, в Конгрессе США были обеспокоены информацией Financial Times о возможной сделке между Ford и Xiaomi. Председатель комитета Палаты представителей по Китаю республиканец Джон Мулленар (John Moolenaar) выразил мнение, что подобное партнёрство будет означать предательство США и его партнёров со стороны Ford, поскольку компания сделает американский рынок ещё более зависимым от Китая.

В материале издания напоминают, что генеральный директор Ford Джим Фарми открыто выражал интерес к китайским электрокарам. Он ввёз в США электрокар SU7 производства Xiaomi для личного пользования, что, очевидно, могло показаться странным на фоне наличия американского аналога – Tesla. В настоящее время США ограничивают поток китайских электрокаров на американский рынок, сохраняя с 2024 года высокий уровень торговых пошлин.

Вышеупомянутый Мулленар подчёркивает, что идеи создания совместных предприятий между американскими и китайскими компаниями часто заканчиваются плохо, а также выгодны только Китаю. Президент США Дональд Трамп (Donald John Trump) ранее приветствовал вход китайских компаний на американский рынок, если они будут строить свои заводы в штатах. Ford отвергает информацию Financial Times о возможном партнёрстве, в то время как Xiaomi предпочло не комментировать её.