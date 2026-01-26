Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
FT: США инвестируют $1,6 млрд в компанию по добыче редкоземельных металлов
Речь идёт о USA Rare Earth, которая продаст правительству США часть акций

Издание Financial Times, ссылаясь на собственные источники, пишет, что администрация президента США Дональда Трампа (Donald John Trump) планирует инвестировать 1,6 миллиарда долларов в компанию USA Rare Earth, специализирующуюся на добыче редкоземельных металлов. Ожидаемая сделка является частью политики Вашингтона, направленной на диверсификацию цепочек поставок редкоземельных металлов.

По данным издания, американское правительство приобретёт 10% акций компании, то есть около 16,1 миллиона ценных бумаг. Помимо этого, США получат варранты (возможность) по дополнительному приобретению ещё 17,6 миллионов акций по фиксированной цене 17,17 долларов за ценную бумагу. Американское правительство также выделит кредит USA Rare Earth на сумму 1,3 миллиарда долларов, который будет подкреплён акциями компаниями.

Может быть интересно

Таким образом, США получит миноритарную долю в USA Rare Earth, а ожидаемый инвестиционный потенциал компании будет во многом зависеть от финансирования Вашингтона. За последний месяц акции компании уже выросли почти на 50%, в том числе из-за информации о возможном государственном участии в её делах. Возвращаясь к вышеупомянутой информации о вариантах, власти США в любом случае получат выгоду от дополнительного приобретения акций за 17,17 долларов при рыночной цене 24,60 долларов (на момент написания материала).

#сша #редкоземельные металлы
Источник: ft.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Энтузиаст собрал ПК на Ryzen 5 5600X с RX 6700 XT и протестировал его в ряде игр
9
Вместо приобретённой за $3000 RTX 5090 покупатель получил в посылке камни в полотенце
+
Первый российский станок по ошиповке шин начал производиться на бывшем заводе Michelin
1
В Казахстане десантно-штурмовые войска наладили собственное производство FPV-дронов
+
В Hardware Unboxed сравнили игровую производительность в Windows 11 и Windows 10
4
Легендарный «ИМЗ» запускает в производство два новых мотоцикла — Ural Neo 500 и XR3
2
Трамп рассказал о новом оружии США, которое было применено в Венесуэле
1
Чешский самолёт L-39 Skyfox преодолел 23 тысячи км без полного технического обслуживания
+
В Сети появились фотографии седана и универсала Lada Vesta Sport со 145-сильным двигателем
1
Два обладателя RX 9070 XT от Sapphire пожаловались на расплавленные 16-контактные разъёмы питания
37
Carscoops: Audi исправила одну из самых спорных деталей в салоне A5 и Q5
+
Покупатели RTX 5090 и RTX 5080 на сайте ZOTAC жалуются на отмену заказов и последующее повышение цен
1
Пользователь приобрёл Radeon RX 5700 XT всего за $5 в магазине подержанных товаров
+
«АвтоВАЗ» раскрыл ключевые достоинства грядущего кроссовера Lada Azimut на фоне конкурентов
6
Комсомольская правда: Депутат Боярский про использование VPN и МАХ, работу WhatsApp* и Telegram в РФ
2
В СМИ выясняют автора названия "дискомбобулятор" для загадочного оружия, упомянутого Трампом
4
На спутниковых снимках замечен прогресс Китая в строительстве авианосца с ядерной силовой установкой
+
Энтузиаст подал в тепловые трубки RTX 2060 ледяную воду и снизил температуру GPU на 57°C
9
Энтузиаст модифицировал RTX 2080 Ti чипом от TITAN RTX и поднял лимит до 900 Вт
+
Xiaomi готовит смартфон Poco X8 Pro Iron Man Edition
+

Популярные статьи

Релиз Fable в 2026 году — в ожидании звонкого провала
7
Politico: Отношение Трампа к Гренландии продемонстрировало уязвимость Канады в Арктике
2

Сейчас обсуждают

Midnight Sun
11:15
Чем он будет лучше хотя бы того же Haval Jolion, который за эту цену еще и полноприводный? Ну, кроме обогрева боковых стекол.
«АвтоВАЗ» раскрыл ключевые достоинства грядущего кроссовера Lada Azimut на фоне конкурентов
komatoz2000
11:08
А можно сразу сделать 180 лошадок для спорт версии ? "Можно , но зачем" Автоваз - другого от тебя и не ждали. добавить лошадок чутка, но сверху лям с горкой цены насыпать - это так по вазовски... тьф...
«АвтоВАЗ» раскрыл ключевые достоинства грядущего кроссовера Lada Azimut на фоне конкурентов
Вова Сафронов
11:03
У меня rx 6700xt ryaen 7 5700x3d DDR 4 32 gb 3600 в пабге 250-300 до этого был райзен 5 5500 фпс был 80-160, за 20 к брал видеокарту за такие деньги ничего лучше вы не найдете
Энтузиаст собрал ПК на Ryzen 5 5600X с RX 6700 XT и протестировал его в ряде игр
dimkahon
10:54
Добавить соль и смешать со спиртом - и это уже не вода.
Энтузиаст подал в тепловые трубки RTX 2060 ледяную воду и снизил температуру GPU на 57°C
KotSkripaley
10:52
Самого главного дебила, ты видишь в любом отражении... Вот и живи теперь с этим...
Энтузиаст подал в тепловые трубки RTX 2060 ледяную воду и снизил температуру GPU на 57°C
Михаил Авраменко
10:38
И к тому же они - самая мощная организация в мире. Везде есть их люди.
Энтузиаст подал в тепловые трубки RTX 2060 ледяную воду и снизил температуру GPU на 57°C
Comandante
10:27
евро мертворождённая бумажка, для мертворожденного ес
FT: в Польше не планируют переходить на евро из-за экономического роста
miguel99
10:24
Суть в том, что через год-два дрон доработают, устранив недостатки, добавят ИИ, чтобы распознавать людей, и роем таких дронов можно будет просто истреблять живую силу и население противника, даже не в...
В Китае продемонстрировали дрон-снайпер для стрельбы до 100 метров
Project_Raiden
10:21
ну, для меня антикризисным вариантом была бы наверное сборка с Авито на i5 (10400F) на h410/510, ну и с картой, типа 3060ti.
Собираем антикризисный игровой ПК в 2026 году, грамотно экономя на ОЗУ и SSD
Родион Вестов
10:16
Хитрож.ые пшеки хотят только плюшек, то есть выплат от ЕС, но отдавать свой суверенитет нэма дурных.
FT: в Польше не планируют переходить на евро из-за экономического роста
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter