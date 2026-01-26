Речь идёт о USA Rare Earth, которая продаст правительству США часть акций

Издание Financial Times, ссылаясь на собственные источники, пишет, что администрация президента США Дональда Трампа (Donald John Trump) планирует инвестировать 1,6 миллиарда долларов в компанию USA Rare Earth, специализирующуюся на добыче редкоземельных металлов. Ожидаемая сделка является частью политики Вашингтона, направленной на диверсификацию цепочек поставок редкоземельных металлов.

По данным издания, американское правительство приобретёт 10% акций компании, то есть около 16,1 миллиона ценных бумаг. Помимо этого, США получат варранты (возможность) по дополнительному приобретению ещё 17,6 миллионов акций по фиксированной цене 17,17 долларов за ценную бумагу. Американское правительство также выделит кредит USA Rare Earth на сумму 1,3 миллиарда долларов, который будет подкреплён акциями компаниями.

Таким образом, США получит миноритарную долю в USA Rare Earth, а ожидаемый инвестиционный потенциал компании будет во многом зависеть от финансирования Вашингтона. За последний месяц акции компании уже выросли почти на 50%, в том числе из-за информации о возможном государственном участии в её делах. Возвращаясь к вышеупомянутой информации о вариантах, власти США в любом случае получат выгоду от дополнительного приобретения акций за 17,17 долларов при рыночной цене 24,60 долларов (на момент написания материала).