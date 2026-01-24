Автономная кухня может готовить круглосуточно с минимальным вмешательством персонала

Вооружённые силы Германии заключили контракт на поставку роботизированной платформы CA-1, предназначенной для автономного приготовления продуктов, чтобы обеспечить питанием немецких военнослужащих. Об этом сообщает немецкое издание Hartpunkt со ссылкой на пресс-релиз компании Circus Defence, разработавшей робота.

Пока нет официальной информации о том, где именно будет размещена CA-1, но робот пригоден к использованию только в казармах, то есть это не полевая кухня. Автономная кухня может круглосуточно обеспечивать личный состав питанием, независимо от времени суток и других условий. По данным Hartpunkt, CA-1 установят в Альт-Дювенштедте (Шлезвиг-Гольштейн), где проходят военную службу военнослужащие морской пехоты.

Circus Defence утверждает, что оснащённый искусственным интеллектом робот CA-1 может предоставить военным горячую еду с промышленной надежностью в соответствии с их потребностями. При этом для обслуживания робота необходимо минимальное количество персонала. Предполагается, что использование робота для приготовления еды позволит сократить расходы на зарплату штату поваров на 95%.

Роботизированная кухня способна готовить до 500 порций еды за одну загрузку, а время приготовления одного блюда составит 3-4 минуты.