Планы пока находятся на ранней стадии обсуждений

Издание The Telegraph, ссылаясь на собственные источники, пишет, что власти Великобритании ведут переговоры с европейскими союзниками о размещении в Гренландии контингента войск, который будет действовать в рамках миссии НАТО. Речь идёт о миссии, аналогичной «Восточный часовой» в Восточной Европе или «Балтийский страж» в Балтийском море.

По данным издания, британские чиновники провели встречу с коллегам из Германии и Франции, чтобы обсудить такой сценарий. Планы пока находятся на ранней стадии обсуждения. Тем не менее, страны допускают отправку солдат, военных кораблей и самолётов для защиты Гренландии от России и Китая. Страны Европы изначально не видели угрозу Гренландии от этих стран, но США открытым текстом заявили, что она есть, а европейские страны не способны защитить остров, поэтому он должен стать американским.

Сейчас же, как утверждают источники The Telegraph, премьер-министр Великобритании «крайне серьёзно» воспринял угрозу Гренландии, согласившись с необходимостью усиления острова. Пока непонятно, какие именно страны усилят оборону на острове, но британские военные уже готовятся к более активному участию в обеспечении безопасности в Арктике.

Помимо этого, в Европе оценивают возможность введения санкций против американских компаний, если США отвергнут (наложат вето) европейскую инициативу по началу миссии НАТО в Гренландии.