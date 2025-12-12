Усовершенствованной ракеты пока ещё нет, но производитель планирует заранее позаботиться о серийном производстве

Издание Hartpunkt пишет, что компания Taurus Systems GmbH, разрабатывающая и производящая одноимённые крылатые ракеты для немецких вооружённых сил, планирует инвестировать от 400 до 500 миллионов евро в производство Taurus Neo. Речь идёт об усовершенствованной ракете, которая ещё находится на этапе разработки.

По данным издания, средства потратят на комплектующие, имеющие длительный срок поставок. Такой подход позволит начать работу над их получением уже сейчас, чтобы в будущем ускорить запуск серийного производства, а не дожидаться его ещё несколько лет после завершения разработки. Несмотря на это, маловероятно, что серийное производство усовершенствованных крылатых ракет начнётся до конца десятилетия.

Крылатая ракета Taurus Neo получит улучшенную головку самонаведения и повышенную помехоустойчивость. Помимо этого, производитель хочет расширить дальность поражения ракеты, поэтому рассматривает замену текущего двигателя, отдавая предпочтение решению немецкой разработки, хотя ранее была информация о готовности установить японский двигатель. При этом дальность ракеты будет увеличена примерно на 15% (более 500 километров), поскольку существенное расширение досягаемости потребует кардинальных изменений в конструкции ракеты.