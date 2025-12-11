Судя по всему, LUCAS пока не имеет собственной боеголовки

Некоторое время назад армия США сообщила о формировании на Ближнем Востоке ударной группы Scorpion, на вооружение которой поступили дроны-камикадзе LUCAS. Речь идёт о дронах-камикадзе, разработанных компанией SpektreWorks как американский аналог Shahed-136. Однако, как пишет издание Forbes со ссылкой на официальный пресс-релиз, американский «шахед» мог не получить боеголовку.

В пресс-релизе говорится, что боевые испытания LUCAS ещё не проводились. Пока что военные делают первые шаги перед тем, как сертифицировать дроны-камикадзе на безопасность. В пресс-релизе также говорится о том, что боеголовка для LUCAS ещё не создана , но она будет недорогой и подходящей для серийного производства несколькими производителями. Это означает, что вышеупомянутое подразделение фактически получило только демонстрационные образцы дронов-камикадзе, а их возможности далеки от нанесения реальных ударов.

Forbes не исключают, что Scorpion могут оснастить LUCAS импровизированной боеголовкой, которая позволит подразделению наносить реальные удары. При этом маловероятно, что временное решение действительно имеется, поскольку дублирование усилий по созданию боевой части попросту не имеет смысла, если отсутствует срочная необходимость в нанесении ударов.