По крайней мере, так утверждает премьер-министр Петр Фиала, приводя конкретные цифры

Уходящий в отставку премьер-министр Чехии Петр Фиала прокомментировал вопрос оказания военной помощи Украине, учитывая намерения нового правительства отказаться от подобной практики. По его словам, Прага на оказании помощи Киеву «не теряет, а наоборот – зарабатывает».

Чешский премьер объясняет, что с 2022 года общий объём помощи Украине со стороны Чехии достиг 91,3 миллиарда чешских крон (4,3 миллиарда долларов). В эту сумму входит военная помощь и расходы, связанные с размещением украинских беженцев. Однако доходы, которые удалось извлечь в результате оказания помощи Киеву, превышают эти расходы на 12,7 миллиарда чешских крон (610 миллионов долларов).

Фиала отметил, что Чехия получила компенсации на сумму 25 миллиардов чешских крон (1,2 миллиарда долларов) за оказание военной помощи Украине. Помимо этого, доходы государственного медицинского страхования от вкладов украинских беженцев составили 24,1 миллиарда чешских крон (1,1 миллиарда долларов), тогда как расходы на предоставление украинцам услуг в сфере здравоохранения обошлись бюджету в 11,8 миллиарда чешских крон (570 миллионов долларов). Таким образом, только на секторе здравоохранения Праге удалось заработать 12,3 миллиардов чешских крон (590 миллионов долларов) исключительно за счёт украинцев.

Петр Фиала подчеркнул, что финансовый аспект является не главным в этом вопросе, но он акцентирует внимание на нём, чтобы опровергнуть мнение об экономической нецелесообразности оказания помощи Украине за счёт бюджета Чехии.