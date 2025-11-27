Такой подарок может повысить шансы Hanwha выиграть контракт на поставку новых подлодок Польше

Министерство обороны Южной Кореи планирует бесплатно передать Польше подводную лодку Jang Bogo водоизмещением 1200 тонн, которую планируют вывести из эксплуатации в конце этого года. Об этом сообщает издание Yonhap, ссылаясь на собственные источники.

Подлодка была спущена на воду в 1991 году, после чего в течение 34 лет прослужила в составе южнокорейского флота. Однако судно начало устаревать, поэтому в прошлом году его начали использовать преимущественно для для обучения членов экипажа и проведения семинаров по техническому обслуживанию.

По данным издания, передача южнокорейской подлодки Польше, стремящейся сформировать свой подводный флот, может быть одним из способов повысить шансы компании Hanwha Ocean на получение контракта от Варшавы на производство и поставку четырёх подводных судов. Министерство обороны Южной Кореи отказалось комментировать данную информацию, но подчеркнуло, что Jang Bogo «будет эффективно использоваться для экспорта продукции военного назначения и сотрудничества в сфере военной промышленности». При этом следует подчеркнуть, что вчера Польша уже сделала свой выбор в пользу Швеции, как поставщика подлодок.

Ранее была информация о том, что единственная подводная лодка ВМС Польши ORP Orzeł не смогла принять участие в военном параде из-за поломки. Судно пришлось вернуться в Гдыню для ремонта.