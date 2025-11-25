Страна продолжит вооружаться, даже если угрозы безопасности в Восточной Европе не будет

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, чьи слова приводит издание «РИА Новости», заявил, что его страна продолжит перевооружение независимо от ситуации в соседнем государстве – Украине, чей оборонный потенциал может быть ограничен в случае урегулирования российско-украинского конфликта.

Польский министр подчеркнул, что Варшава продолжит вооружаться, даже если будут поступать положительные сигналы относительно переговорного процесса по урегулированию российско-украинского конфликта. По его мнению, мирное урегулирование конфликта, сопровождающееся улучшением ситуации с региональной безопасностью, не может стать причиной для прекращения модернизации польских вооружённых сил.

Владислав Косиняк-Камыш заключил, что будет и дальше напоминать о необходимости модернизации армии, чтобы никому в правительстве не пришла идея сократить оборонный бюджет. В следующем году оборонный бюджет Польши будет составлять более 46 миллиардов долларов, что соответствует 4,7% от ВВП страны. Польское правительство активно закупает оружие у США и Южной Кореи, а также налаживает собственное производство западных вооружений.