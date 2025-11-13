Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на министерство финансов страны

Правительство Германии планирует выделить почти 19 миллиардов евро на оснащение военнослужащих новой формой и обмундированием в ближайшие годы. Об этом сообщат издание Reuters, ссылаясь на документы министерства финансов страны.

В рамках программы FASER, профинансированной до 2034 года, немецкое правительство рассчитывает набрать почти 200 тысяч военнослужащих, которых предстоит оснастить военной формой и обмундированием. Помимо этого, ещё 7,5 миллиарда евро до 2037 года будут потрачены на колёсную бронетехнику (вероятнее всего – боевые машины пехоты Boxer).

Говоря о выделяемых средствах на личное снаряжение и форму для немецких военных, стоит понимать, что фактически речь идёт об ежегодном выделении 2 миллиардов евро в течение следующих 9 лет. При этом неизвестно, на что именно будут потрачены средства, но можно предположить, что основные расходы приходятся не на форму, а на дорогостоящее оборудование вроде приборов ночного видения или тепловизионных прицелов.

Власти Германии планируют в 2026 году потратить на свою оборону 117,2 миллиарда евро. Учитывая этот факт, вышеупомянутые 2 миллиарда на форму и обмундирование кажутся не такими большими расходами, особенно, если речь идёт об оснащении новых военных.