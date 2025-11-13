Сайт Конференция
Nacvark
Германия потратит €19 млрд на оснащение солдат новой формой и обмундированием
Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на министерство финансов страны

Правительство Германии планирует выделить почти 19 миллиардов евро на оснащение военнослужащих новой формой и обмундированием в ближайшие годы. Об этом сообщат издание Reuters, ссылаясь на документы министерства финансов страны.

В рамках программы FASER, профинансированной до 2034 года, немецкое правительство рассчитывает набрать почти 200 тысяч военнослужащих, которых предстоит оснастить военной формой и обмундированием. Помимо этого, ещё 7,5 миллиарда евро до 2037 года будут потрачены на колёсную бронетехнику (вероятнее всего – боевые машины пехоты Boxer).

Говоря о выделяемых средствах на личное снаряжение и форму для немецких военных, стоит понимать, что фактически речь идёт об ежегодном выделении 2 миллиардов евро в течение следующих 9 лет. При этом неизвестно, на что именно будут потрачены средства, но можно предположить, что основные расходы приходятся не на форму, а на дорогостоящее оборудование вроде приборов ночного видения или тепловизионных прицелов. 

Власти Германии планируют в 2026 году потратить на свою оборону 117,2 миллиарда евро. Учитывая этот факт, вышеупомянутые 2 миллиарда на форму и обмундирование кажутся не такими большими расходами, особенно, если речь идёт об оснащении новых военных.

#германия
Источник: reuters.com
Сейчас обсуждают

Данил Иванов
04:15
этоже говно на анреале от поляков, там нету оптимизации как и в сайлент хилле 2
Собираем игровой ПК на RTX 5060 Ti, пока рост цен на чипы памяти не сделал эту видеокарту роскошью
Данил Иванов
04:13
у меня тоже 5600, продал 6600 да купил 5060 16 гб сижу кайфую и вам советую
Почему я хочу сменить свой игровой ПК целиком, а не делать его поэтапный апгрейд
Cowboy Huggies
03:30
Зашел почитать комментарии, большинство не несет никакой смысловой нагрузки, одни тролли, которые срач ради срача разводят, а вот раньше ничего подобного тут не было. Значит админа устраивает такой ра...
Ретро-обзор 2.0: видеокарта ATi Radeon HD 3450 512Mb — последние из AGP
vl
03:04
как-то в одном из роликов, услышал высказывание : "кроилово" ведёт к "попадалову", так Zystax кроилово делает в отношении собственного компьютера и попадает то же сам , в соответствии с этим высказыв...
Почему я хочу сменить свой игровой ПК целиком, а не делать его поэтапный апгрейд
vl
02:55
я прямо указал, что у многих райзенов свободный множитель, не у всех, Про - версии с фиксированным, поэтому и обратил внимание на то, что нужно покупать оемный процессор без следов установки, либо бок...
Почему я хочу сменить свой игровой ПК целиком, а не делать его поэтапный апгрейд
Garthar
02:22
А нахрена?
Министр ЖКХ РФ Ирек Файзуллин потребовал перенести все домовые чаты в мессенджер MAX
elektrokat
01:48
Так вот кто слив данных продвигает и лизнуть солнцеликому заодно удалось
Министр ЖКХ РФ Ирек Файзуллин потребовал перенести все домовые чаты в мессенджер MAX
elektrokat
01:41
А говноигрульки станут лучше от этого процессора?
AMD официально представила бюджетный игровой процессор Ryzen 5 7500X3D
NuclearMissionJam
00:49
Ну почему сразу дно? Я же еще не написал блог "Выкинул м2 их системы и стало лучше") Я кстати, перенес рабочий стол на HDD, спасибо за совет
Что изменилось в моей системе после установки M.2 NVMe накопителя
Владимир Клецов
00:11
Дно пробито))
Что изменилось в моей системе после установки M.2 NVMe накопителя
