Одной из ключевых особенностей FSR 3.1 является её способность работать в тандеме с другими апскейлерами, что позволяет разработчикам гибко подходить к оптимизации своих игр. Это открывает двери для создания более гармоничных и оптимизированных игровых сред.

Компания AMD представила обновлённую версию своей фирменной технологии FidelityFX Super Resolution (FSR) 3.1. Этот шаг открывает новые горизонты в области визуального качества и производительности, предлагая геймерам и разработчикам игр уникальные возможности для достижения непревзойдённой чёткости изображения.

FSR 3.1 не просто улучшает предыдущие версии технологии, но и вносит революционные изменения в визуальное восприятие игровых миров. Пользователи могут ожидать значительно более стабильную картинку с минимальным количеством визуальных артефактов, особенно заметных при быстром движении объектов на экране. Также технология обещает сохранение высокого качества детализации, что особенно важно для современных игр с их сложными текстурами и эффектами.

AMD планирует сделать технологию доступной для разработчиков уже во втором квартале текущего года, игроки смогут оценить преимущества FSR 3.1 в ближайшем будущем. Первой игрой, где будет использована новая технология, станет "Ratchet & Clank: Rift Apart" — популярное приключение, которое уже завоевало сердца геймеров на PC.



AMD продемонстрировала эффективность FSR 3.1, представив сравнительные GIF-изображения, которые наглядно показывают разницу в "стабильности" изображения и уменьшении "гостинга" между версиями FSR 2.2 и FSR 3.1. Эти улучшения были зафиксированы в игре, работающей в разрешении 1080p, и будут добавлены в "Ratchet & Clank: Rift Apart" в виде отдельного обновления.



В дополнение к "Ratchet & Clank: Rift Apart", AMD анонсировала, что ещё 21 игра получит поддержку FSR 3.1, включая такие хиты, как "Cyberpunk 2077", "Dragon’s Dogma 2", "Dying Light 2: Stay Human", "Ghost of Tsushima", "Frostpunk 2", "Naraka: Bladepoint" и "Warhammer 40,000: Space Marine II". Это обещает стать настоящим праздником для геймеров, жаждущих максимального погружения в игровые миры.