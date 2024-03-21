Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Greg_Novo
Компания AMD представила обновлённую версию FidelityFX Super Resolution (FSR) 3.1
Одной из ключевых особенностей FSR 3.1 является её способность работать в тандеме с другими апскейлерами, что позволяет разработчикам гибко подходить к оптимизации своих игр. Это открывает двери для создания более гармоничных и оптимизированных игровых сред.

реклама

Компания AMD представила обновлённую версию своей фирменной технологии FidelityFX Super Resolution (FSR) 3.1. Этот шаг открывает новые горизонты в области визуального качества и производительности, предлагая геймерам и разработчикам игр уникальные возможности для достижения непревзойдённой чёткости изображения.

FSR 3.1 не просто улучшает предыдущие версии технологии, но и вносит революционные изменения в визуальное восприятие игровых миров. Пользователи могут ожидать значительно более стабильную картинку с минимальным количеством визуальных артефактов, особенно заметных при быстром движении объектов на экране. Также технология обещает сохранение высокого качества детализации, что особенно важно для современных игр с их сложными текстурами и эффектами.

реклама

AMD планирует сделать технологию доступной для разработчиков уже во втором квартале текущего года, игроки смогут оценить преимущества FSR 3.1 в ближайшем будущем. Первой игрой, где будет использована новая технология, станет "Ratchet & Clank: Rift Apart" — популярное приключение, которое уже завоевало сердца геймеров на PC.

AMD продемонстрировала эффективность FSR 3.1, представив сравнительные GIF-изображения, которые наглядно показывают разницу в "стабильности" изображения и уменьшении "гостинга" между версиями FSR 2.2 и FSR 3.1. Эти улучшения были зафиксированы в игре, работающей в разрешении 1080p, и будут добавлены в "Ratchet & Clank: Rift Apart" в виде отдельного обновления.

В дополнение к "Ratchet & Clank: Rift Apart", AMD анонсировала, что ещё 21 игра получит поддержку FSR 3.1, включая такие хиты, как "Cyberpunk 2077", "Dragon’s Dogma 2", "Dying Light 2: Stay Human", "Ghost of Tsushima", "Frostpunk 2", "Naraka: Bladepoint" и "Warhammer 40,000: Space Marine II". Это обещает стать настоящим праздником для геймеров, жаждущих максимального погружения в игровые миры.


#amd #fsr 3.0 #fsr 3.1
Источник: igromania.ru
+
Написать комментарий (0)
AMD выпустила драйвер Adrenalin 24.3.1 с поддержкой трёх новых игр и большим количеством исправлений
AMD анонсировала FSR 3.1: улучшение качества и генерация кадров с технологиями конкурентов
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

CNN: Пассажир бросил несколько монет в двигатель Airbus A350
20
Тим Кук посетил Китай накануне открытия нового магазина Apple в Шанхае
+
Бойцы ВС РФ научились уводить ракеты Javelin от танка с помощью ведра со смолой
4
Новый французский истребитель-невидимка скопирован с российского Су-57
1
Компания Aerolane хочет строить грузовые самолеты без двигателей и кабин
6
Глобальная фишинговая атака затрагивает правительственные структуры Европы, Америки и Азии
1
Программист втиснул большую модель искусственного интеллекта GPT-2 в таблицу Excel
2
Украинские танкисты раскритиковали Abrams и предпочитают идти в бой на советских танках
4
Ученые США разработали самонагревающееся дорожное покрытие
1
В зону СВО отправлена новая партия отечественных маскировочных костюмов-невидимок
1
Госдума рассматривает запрет на открытие банковских счетов подросткам без согласия родителей
+
Apple решила проблему «хакинтошей», с которыми компания безуспешно боролась почти 20 лет
13
Европа приняла закон, позволяющий использовать российские деньги для покупки оружия Украине
5
"Киты" скупают лежащий на дне Bitcoin, а аналитики ожидают рост курса до $150 000 к концу 2024 года
1
Defence24: Греция может передать Украине С-300 в обмен на американские ЗРК MIM-104 Patriot
1
Pixel 8a получит экран 120 Гц и процессор Tensor G3
1
AMD может уменьшить доминирование NVIDIA на рынке чипов для ИИ благодаря Instinct MI300X
4
Продажа Google Pixel начнётся в 10 новых странах
+
Eurasian Times: Швейцария начала передачу США списанных истребителей F-5 Tiger
1
Apple готовится выпустить iOS 17.4.1 и iPadOS 17.4.1 в ближайшие дни
+

Популярные статьи

Почему для сборки ПК под монитор 4К не стоит покупать видеокарту GeForce RTX 4090 за 240 000 рублей
45
Экономим по максимуму — как в 2024 году собрать игровой компьютер всего за одну среднюю зарплату
61
Requital, Enclave - вспоминаем старые, но хорошие игры
4
Собираем полностью бесшумный ПК без вентиляторов для FullHD-гейминга
16
Ценовая война аккумуляторов в Китае приведет к резкому удешевлению электромобилей по всему миру – AT
2
Intel Core 2 Quad Q8300 2.5GHz против AMD Phenom II 925 2.8GHz - битва титанов прошлого
65
Первые 100 дней Хавьера Милея на посту президента Аргентины
11
Простой и качественный гайд при покупке игрового б/у ПК с Avito для новичков и опытных пользователей
12
О легендарной "сорокопятке", прошедшей всю Великую Отечественную войну
5
Народная сборка марта 2024 за 70 000р для запуска любых игр в разрешении 1080р и настройках Ultra
26

Сейчас обсуждают

devchidable
17:10
у нас гастрономически-экономически финт ушами =)
Европа покупает через посредников из Китая камчатскую рыбу
Eaeц
17:07
Ты и Shokек исхадилди весь сайт своим дерьмом, ты правъ, тварь краснопетушарная.
7 недорогих и простых способов прокачать старенький корпус компьютера в 2024 году
Марат Мхитарян
17:07
Какие ещё патрули?
Казахстан стремится превратить страну в центральноазиатский ИТ-хаб
Валерий Агапов
17:05
А про "санитарную" зону прозвучало по ТВ и вполне вариант, да просто неизбежность, и уж не до чернозема.
Military Watch: Россия не отступит от своей позиции по Украине
Zystax
17:03
Ты и еще десяток таких же шизофреников, пишущих из под нескольких акков, превратили коменты на оверах в гибрид дурдома и выгребной ямы. Во всем рунете с вас угорают, такого больше нигде нет. И с чего ...
7 недорогих и простых способов прокачать старенький корпус компьютера в 2024 году
Eaeц
17:00
Когда этот говносайт, закрою?
Что произойдет, если Трамп не получит залог для обжалования приговора о выплате $454 млн — АТ
Vito Vago
16:58
Цитата: "Так, по словам Салливана, «победой» Украины в Вашингтоне будут считать её выход из военного конфликта в «суверенном, демократическом и свободном» статусе." *Признали, что Украина НЕ имеет ник...
На передовой внедрены новаторские маскировочные костюмы от HiderX
Vito Vago
16:56
Страшно стало, привыкли грязь писать, и не что не отвечать.
Сайт анонимных отзывов начал привязывать реальные имена к отзывам, чем вызвал массовый отток людей
pOdOnOg
16:53
Судя по ценам в магазинах мы её тоже у посредников в Китае закупаем.
Европа покупает через посредников из Китая камчатскую рыбу
Валерий Агапов
16:50
Тем, кто ставит дизлайки - РФ не воюет с Украиной и украинцами. Повторяю: нам надо объединяться против общих врагов. А сторонников РФ призываю не оскорблять украинцев, а находить общий язык. Мы же сбл...
Military Watch: Россия не отступит от своей позиции по Украине
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем