Начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

В этой "очень маленькой статейке" мы рассмотрим наших будущих участников "очень маленького тестирования" и заодно вспомним о их былых результатах.

Маленькое групповое фото



реклама Начнем с самой малочисленной группы Top-Flow кулеры анонсы и реклама RTX 3070 в продаже по цене круто более 100 000р <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c) RTX 3070 дешевле в Compeo.ru RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам RTX 2060 относительно недорого в Компео - смотри цены 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде 98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3000 RTX 3090 - прошлогодняя цена на остатки в XPERT.RU Игровые видяхи в Compeo.ru - дефицит начинает заканчиваться Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU 1)Thermaltake Big Typhoon (2005г) Один из самых известных и производительных кулеров этой конструкции. Тесты с ним датируются еще 2005г тыц. И как показывают наблюдения - кулер хорош до сих пор. реклама 2)Asus Axe Square Amazing (2009г) Кулер-лампа, выпущенный компанией Асус, собрал очень много противоречивых отзывов тыц,тыц. Но большинство отзывов реальных покупателей сходятся в одном - этот кулер больше подходит для моддинг-сборки, нежели для реального охлаждения, т.к. за его цену можно было приобрести отличный суперкулер - IFX-14 или Triton88.

реклама 3)Scythe Shuriken rev.B(2009г) Этот сверхтихий и тонкий малыш не знает, что такое "неподдерживаемый сокет". Да, эта модель из коробки поддерживает самое большое количество сокетов - от 478/939/754 до 1151/1200 и АМ4 тыц. Тишина и спокойствие. реклама 4)Thermalright AXP-100H Muscle (2013г) Миниатюрная и эффективная система охлаждения для компактных систем от Термалрайт пыщ. Прямой конкурент Сюрикена. 5) Zalman CNPS 8000B (2014г) Маленький кулер для HTPC от Залман бемс. 6) PCCooler GI-46U Corona B (2019г) Модель относительно новая (хотя в ее чертах угадывается копирование с кулеров Термалрайт линейки АХР). В серьезных тестах засветиться еще не успела. Вентилятор у него шумный, год спустя может начать потрескивать и начинает пропадать подсветка. 7) Сooler Master Gemin ll (2007г) На этот кулер в сети больше встречается анонсов, чем тестов. Тем интереснее будет взглянуть на него на платформе АМ4. 8) Prolimatech Genesis (2011г) Интересный кулер, который и башня и топ-флоу одновременно тыц. Выступает на уровне двубашенных флагманов. Однобашенные кулеры 1) Deepcool Gammax 300 (2013г) Кто из вас не знает этот кулер, который смог потеснить Титан с рынка самых бюджетных моделей ? Сейчас у кого ни спроси про самый бюджетный кулер, любой скажет "Гаммакс 300!" тыц (придумайте шутку про тракториста). Кулер отличает весьма бюджетное исполнение, которое видно во всем - начиная от обработки и заканчивая его сборкой. 2)Titan TTC-NK35TZ/RPW KU (2012г) В свое время был неплохим выбором в бюджетном сегменте, обладает неплохой производительностью (для своей конструкции). В сравнении с Гаммаксом отличается более качественным радиатором и большей площадью рассеивания, также позволяет установить второй вентилятор В свое время был неплохим выбором в бюджетном сегменте, обладает неплохой производительностью (для своей конструкции). В сравнении с Гаммаксом отличается более качественным радиатором и большей площадью рассеивания, также позволяет установить второй вентилятор тыц

3)Ice Hammer 4500+ (2011г)



Неплохой однобашенник, в свое время уступавший оригинальной модели 4500 на более толстых кристаллах тыц. Но тем интереснее будет понаблюдать за ним на АМ4. 4) Ice Hammer IH-Hybrid (2011г) Один из самых интересных кулеров, выпущенных за последние 10 лет тыц. Который можно использовать не только как кулер, но и как водоблок. 5) Deepcool Ice Blade Pro (2011г) Бюджетный кулер с неплохой производительностью тыц. Слабым местом является комплектный вентилятор. Соперник CNPS10X Optima. 6)Scythe Mugen Infinity (2006г) Почтенный суматори, один из лучших однобашеников прошлого и один из старейших участников тестирования тыц. 7) Zalman CNPS10X Optima (2012г) Кулер на 4-х теплотрубках, использующий технологию прямого контакта. Также имеет меньшую площадь радиатора и вес,в сравнении с Перформой тыц, немного уступая ей в производительности. 8) Zalman CNPS10X Performa (2010г) Кулер, получивший статус "народного суперкулера" тыц. 9) Zalman CNPS10X Performa+ (2015г) Обновленная ревизия корейского бестселлера, вышедшая в 2015г тыц. Несмотря на свой почтенный возраст, кулеры 10-й линейки остаются актуальными до сих пор. 10) Zalman CNPS17X (2020г) Новая модель кулера от Залман, вышедшая в прошлом году, тестов относительно немного тыц . 11) Prolimatech Megahalems rev.B (2009г)

Cуперкулер, чей радиатор отлично подходит под пассивное охлаждение тыц. Можно встретить в продаже до сих пор на Компьютерюниверс и Кулера. 12) Prolimatech Armageddon (2010г) Кулер, явившийся дальнейшим развитием линейки Мегахалем тыц. 13)Thermalright True Spirit 140(BW) rev.A (2014г) "Убийца суперкулеров", "Архон для бедных". Выход этого "маленького Архона", как и его клона IH-4800 в свое время стал подарком многим экономным энтузиастам тыц. 14) Thermalright Archon IB-E X2 (2014г) Модернизированная версия Архона тыц. Суперкулеры 1)Thermalright IFX-14 (2008г) “Inferno Fire eXtinguisher” - Адский пламегаситель тыц родоначальник семейства "Серебряных Стрел". 2) Thermalright Silver Arrow IB-E Extreme (2014г) На текущий момент является предпоследней версией данного кулера (в продажу недавно вышла ревизия В) тыц, тыц. 3) Ice Hammer IH-Thor (2013г) Народный суперкулер, удешевленная копия Cogage Arrow+Silver Arrow (если присмотреться, то вы увидите в нем черты этих 2-х кулеров). Один из лучших 2-башенных кулеров тыц, тыц по соотношению цена/производительность. 4) Noctua NH-D14 (2009г)

Первый эталонный суперкулер от австрийской фирмы тыц, тыц, занявший свое место на подиуме легенд. 5) Asus Triton 78 (2008г) К сожалению, тестов на этот компактный двубашенник я так и не смог найти в сети. Ну что ж, тем лучше - посмотрим, на что он способен на АМ4! 6) Asus Triton 88 (2009г) Удачный клон IFX-14 от Асус тыц, тыц, но по более низкой цене. Правда у Тритонов есть одно "но" - это небольшой размер основания, в сравнении с остальными конкурентами, что может сыграть с ними злую шутку в тестировании на Зен2. 7) Phanteks PH-TC14S (2016г) Слимовая модель 14 Фантекса тыц, больше подходящая для моддинг-сборок и сборок в компактных корпусах, нежели для сбора систем под разгон. 8) Scythe Fuma 2 (2019г) Обновленная и оптимизированная версия Фумы. Один из самых эффективных (вместе с Мьюген 5) кулеров для Зен2. Большинство материалов на этот кулер - анонсы. Тесты - либо на 4790К тыц, либо на 6700К тыц. 9) Zalman CNPS12X (2011г) Суперкулер Залман с прямым контактом, мутировавший из CNPS9000. Помимо эффектного вида также обладает хорошей производительностью тыц, тыц. 10) Zalman CNPS20X (2020г) Новая модель суперкулера, представленная Залман на Компьютекс в 2019г. На текущий момент является самым производительным кулером, обходя NH-D15 и Assassin lll на R9-3950X(тест был на канале Kitguru на Youtube).

Приглашенный почетный участник

Zalman Reserator v1 plus (2004-05гг)

На текущий момент - одна из старейших систем жидкостного охлаждения (над которой немного пришлось поработать напильником). Выступит вне зачета в самом последнем этапе тестирования. В свое время вызывала у обзорщиков тыц, тыц смешанные эмоции.





Пишите в комментариях, какие кулеры вы бы хотели добавить или убрать.

Тест будет проводиться на Х470Gaming plus и R7-3700Pro в несколько этапов. Цель тестирования - стоит ли замена старых кулеров на новые, в сравнении с той разницей, что они покажут в тестировании. И каков прогресс за прошедшие 15 лет в кулеростроении.

Скоро на сайте Overclokers.ru