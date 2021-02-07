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Маленький анонс "маленького тестирования" 32 CPU кулеров

В данной статье будут представлены будущие участники "маленького тестирования" цп-кулеров со ссылками на их былые результаты в тестах (если таковые были).
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 В этой "очень маленькой статейке" мы рассмотрим наших будущих участников "очень маленького тестирования" и заодно вспомним о их былых результатах.

Маленькое групповое фото

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 Начнем с самой малочисленной группы

Top-Flow кулеры

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1)Thermaltake Big Typhoon (2005г)

Один из самых известных и производительных кулеров этой конструкции. Тесты с ним датируются еще 2005г тыц. И как показывают наблюдения - кулер хорош до сих пор.

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2)Asus Axe Square Amazing (2009г)

Кулер-лампа, выпущенный компанией Асус, собрал очень много противоречивых отзывов тыц,тыц. Но большинство отзывов реальных покупателей сходятся в одном - этот кулер больше подходит для моддинг-сборки, нежели для реального охлаждения, т.к. за его цену можно было приобрести отличный суперкулер - IFX-14 или Triton88.


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3)Scythe Shuriken rev.B(2009г)

Этот сверхтихий и тонкий малыш не знает, что такое "неподдерживаемый сокет". Да, эта модель из коробки поддерживает самое большое количество сокетов - от 478/939/754 до 1151/1200 и АМ4 тыц. Тишина и спокойствие.

 

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4)Thermalright AXP-100H Muscle (2013г)

Миниатюрная и эффективная система охлаждения для компактных систем от Термалрайт пыщ. Прямой конкурент Сюрикена.

5) Zalman CNPS 8000B (2014г)

Маленький кулер для HTPC от Залман бемс

6) PCCooler GI-46U Corona B (2019г)

Модель относительно новая (хотя в ее чертах угадывается копирование с кулеров Термалрайт линейки АХР). В серьезных тестах засветиться еще не успела. Вентилятор у него шумный, год спустя может начать потрескивать и начинает пропадать подсветка.

7) Сooler Master Gemin ll (2007г)

На этот кулер в сети больше встречается анонсов, чем тестов. Тем интереснее будет взглянуть на него на платформе АМ4.

8) Prolimatech Genesis (2011г)

Интересный кулер, который и башня и топ-флоу одновременно тыц. Выступает на уровне двубашенных флагманов.

Однобашенные кулеры

1) Deepcool Gammax 300 (2013г)

Кто из вас не знает этот кулер, который смог потеснить Титан с рынка самых бюджетных моделей ? Сейчас у кого ни спроси про самый бюджетный кулер, любой скажет "Гаммакс 300!" тыц (придумайте шутку про тракториста). Кулер отличает весьма бюджетное исполнение, которое видно во всем - начиная от обработки и заканчивая его сборкой.

2)Titan TTC-NK35TZ/RPW KU (2012г)

В свое время был неплохим выбором в бюджетном сегменте, обладает неплохой производительностью (для своей конструкции). В сравнении с Гаммаксом отличается более качественным радиатором и большей площадью рассеивания, также позволяет установить второй вентилятор  тыц.
3)Ice Hammer 4500+ (2011г)


Неплохой однобашенник, в свое время уступавший оригинальной модели 4500 на более толстых кристаллах  тыц. Но тем интереснее будет понаблюдать за ним на АМ4.

4) Ice Hammer IH-Hybrid (2011г)

Один из самых интересных кулеров, выпущенных за последние 10 лет тыц. Который можно использовать не только как кулер, но и как водоблок.

5) Deepcool Ice Blade Pro (2011г)

Бюджетный кулер с неплохой производительностью тыц. Слабым местом является комплектный вентилятор. Соперник CNPS10X Optima.

6)Scythe Mugen Infinity (2006г)

Почтенный суматори, один из лучших однобашеников прошлого и один из старейших участников тестирования тыц.

7) Zalman CNPS10X Optima (2012г)

Кулер на 4-х теплотрубках, использующий технологию прямого контакта. Также имеет меньшую площадь радиатора и вес,в сравнении с Перформой тыц, немного уступая ей в производительности.

8) Zalman CNPS10X Performa (2010г)

Кулер, получивший статус "народного суперкулера" тыц.

9) Zalman CNPS10X Performa+ (2015г)

Обновленная ревизия корейского бестселлера, вышедшая в 2015г тыц. Несмотря на свой почтенный возраст, кулеры 10-й линейки остаются актуальными до сих пор.

10) Zalman CNPS17X (2020г)

Новая модель кулера от Залман, вышедшая в прошлом году, тестов относительно немного тыц .

11) Prolimatech Megahalems rev.B (2009г)


Cуперкулер, чей радиатор отлично подходит под пассивное охлаждение тыц. Можно встретить в продаже до сих пор на Компьютерюниверс и Кулера.

12) Prolimatech Armageddon (2010г)

Кулер, явившийся дальнейшим развитием линейки Мегахалем тыц.

13)Thermalright True Spirit 140(BW) rev.A (2014г)

"Убийца суперкулеров", "Архон для бедных". Выход этого "маленького Архона", как и его клона IH-4800 в свое время стал подарком многим экономным энтузиастам тыц.

14) Thermalright Archon IB-E X2 (2014г)

Модернизированная версия Архона тыц.

Суперкулеры

1)Thermalright IFX-14 (2008г)

“Inferno Fire eXtinguisher” - Адский пламегаситель тыц родоначальник семейства "Серебряных Стрел".

2) Thermalright Silver Arrow IB-E Extreme (2014г)

На текущий момент является предпоследней версией данного кулера (в продажу недавно вышла ревизия В) тыцтыц.

3) Ice Hammer IH-Thor (2013г)

Народный суперкулер, удешевленная копия Cogage Arrow+Silver Arrow (если присмотреться, то вы увидите в нем черты этих 2-х кулеров). Один из лучших 2-башенных кулеров тыцтыц по соотношению цена/производительность.

4) Noctua NH-D14 (2009г)


Первый эталонный суперкулер от австрийской фирмы тыцтыц, занявший свое место на подиуме легенд.

5) Asus Triton 78 (2008г)

К сожалению, тестов на этот компактный двубашенник я так и не смог найти в сети. Ну что ж, тем лучше - посмотрим, на что он способен на АМ4!

6) Asus Triton 88 (2009г)

Удачный клон IFX-14 от Асус тыцтыц, но по более низкой цене. Правда у Тритонов есть одно "но" - это небольшой размер основания, в сравнении с остальными конкурентами, что может сыграть с ними злую шутку в тестировании на Зен2.

7) Phanteks PH-TC14S (2016г)

Слимовая модель 14 Фантекса тыц, больше подходящая для моддинг-сборок и сборок в компактных корпусах, нежели для сбора систем под разгон.

8) Scythe Fuma 2 (2019г)

Обновленная и оптимизированная версия Фумы. Один из самых эффективных (вместе с Мьюген 5) кулеров для Зен2. Большинство материалов на этот кулер - анонсы. Тесты - либо на 4790К тыц, либо на 6700К тыц.

9) Zalman CNPS12X (2011г)

Суперкулер Залман с прямым контактом, мутировавший из CNPS9000. Помимо эффектного вида также обладает хорошей производительностью тыцтыц.

10) Zalman CNPS20X (2020г)

Новая модель суперкулера, представленная Залман на Компьютекс в 2019г. На текущий момент является самым производительным кулером, обходя NH-D15 и Assassin lll на R9-3950X(тест был на канале Kitguru на Youtube).

Приглашенный почетный участник

Zalman Reserator v1 plus (2004-05гг)

На текущий момент - одна из старейших систем жидкостного охлаждения (над которой немного пришлось поработать напильником). Выступит вне зачета в самом последнем этапе тестирования. В свое время вызывала у обзорщиков тыцтыц смешанные эмоции.


Пишите в комментариях, какие кулеры вы бы хотели добавить или убрать.

Тест будет проводиться на Х470Gaming plus и R7-3700Pro в несколько этапов. Цель тестирования - стоит ли замена старых кулеров на новые, в сравнении с той разницей, что они покажут в тестировании. И каков прогресс за прошедшие 15 лет в кулеростроении.

Скоро на сайте Overclokers.ru

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cooler master noctua zalman thermalright deepcool scythe prolimatech titan ice hammer pc cooler
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