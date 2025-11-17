Новая версия платформы с внедренным Grok сместит приоритеты с популярности контента на его достоверность и полезность для пользователя

Компания X под руководством Илона Маска начала интеграцию искусственного интеллекта, разработанного компанией xAI, в новую версию платформы. Об этом сообщил сам Маск в личном посте на X в ночь с 15 на 16 ноября. Новая система будет работать как универсальный ассистент, способный анализировать сообщения, отвечать на вопросы и даже предсказывать интересы пользователей, анализируя их активность.

Изменения затронут все аспекты сервиса. Пользователи получат возможность задавать сложные вопросы прямо в ленте. Алгоритмы начнут фильтровать информацию по качеству, а не по популярности. Это значит, что проверенные факты и экспертные мнения будут в ленте рангом выше, чем спам и эмоциональные посты. Платформа больше не будет простым каналом для обмена сообщениями, она станет умной средой с достоверной информацией.

Технология основана на внутренней разработке компании и не использует сторонние модели. Маск подчеркнул, что это первый шаг к созданию открытой экосистемы, где ИИ работает на пользу пользователям, а не на выгоду рекламодателей. Теперь реклама в новой версии X (заблокирован в РФ) больше не будет доминировать в ленте. Вместо бесконечных баннеров и навязчивых предложений система будет предлагать релевантные услуги и продукты только в том случае, если они действительно соответствуют интересам пользователя. При этом сама платформа отказывается от традиционной модели монетизации и агрессивной таргетированной рекламы.

Мессенджер делает акцент на качестве информации, и если проект заработает, как обещают, платформа может стать образцом для других соцсетей и новостных платформ, где пользователи начнут получать достоверную информацию, а не рекламный шум.