Пока мы с вами в комментариях ведём споры, что же круче: FIFA или PES, портал Renker пошёл ещё дальше и предложил своим пользователям поучаствовать в выборе лучшего футбольного симулятора всех времён.

Для голосования были предложены все футбольные симуляторы, выходившие на консолях, и результат опроса получился в чём-то даже сенсационным и показательным. Пока современные части футбольных симуляторов меряются количеством лицензий, пользователи признали лучшей футбольной игрой всех времён - Pro Evolution Soccer 2, в которой из реально лицензированных была разве что сборная Японии. Все клубы в игре носили вымышленные названия, но при этом имели ряд настоящих имён футболистов. Чего только стоили клон киевского Динамо под именем "Мармара" и псевдо Спартак под названием "Балдаи". Тем не менее, для своего времени игра была по-настоящему прорывной, и похоже что в далёком 2002 году настолько впечатлила геймеров, что эти эмоции они до сих пор вспоминают с неподдельной ностальгией.

Pro Evolution Soccer 2 или Winning Eleven 6

Заглавной музыкальной темой игры был трек группы Queen - We Will Rock You, к нему Konami ещё раз возвращалась в PES 2016. Ещё одной фишкой Pro Evolution Soccer 2 были великолепные комментаторы: Тревор Брукинг и Питер Брэкли.

На авторитетном игровом портале Metacritic игра получила рейтинг 93 из 100 и море восторженных отзывов. Так что победа второй PES в голосовании не должна выглядеть уж слишком странной.

Pro Evolution Soccer 6

Второе место в голосовании заняла ещё одна классическая игра, которая так же является детищем Konami. Почётным серебром пользователи "Ранкера" наградили Pro Evolution Soccer 6. Лишь на третьем месте можно наконец увидеть и проект от EA Sports, и, что интересно, речь идёт не о стандартной части FIFA, а об игре FIFA Street 2.

FIFA Street 2





Понятно, что это голосование не является истиной в первой инстанции, так как участие в нём принял лишь ограниченный круг лиц. Но сам факт того, что большинство респондентов голосовали за старые добрые части футбольных симуляторов, в очередной раз лишь свидетельствует о том, что разработчики очень сильно обленились и из года в год не могут ничем удивить прихотливую публику. В отличие от старых футбольных игр, в которых каждый переход от части к части совершал едва ли не революцию.