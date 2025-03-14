Предисловие

Недавно у меня сломался ноутбук MSI Alpha 15 на основе Ryzen 7 4800H + Radeon RX 5600M, просто выключился и не включился больше, а блок питания уходил в защиту, виновником судя по всему оказался именно графический чип RX 5600M, по сопротивлениям там было около 0.1 Ом, что слишком мало для среднего ГП.

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И это не первый такой случай с "красными" видеокартами на моей памяти, была еще топовая R9 390X Nitro, тоже блок питания уходил в защиту, выбивало предохранители, и в конце концов ГП окончательно ушёл в короткое замыкание, так же был чип HD 7750 с трещиной, да и бывали другие видеокарты AMD с нехорошими симптомами, повлиять на это всё невозможно, ибо бракованные кристаллы по сути, это коротко о качестве чипов от "красных".

На этот раз при выборе нового ноутбука было решено обойти стороной поделки от AMD, ибо эта контора не осилила выпустить ни одного адекватного драйвера, особенно для Linux, и для Windows практический каждый драйвер от "красных" это буквально набор косяков, утечек памяти, артефактов из-за вырезанного функционала и прочих проблем, при этом "красные" постоянно бросают пользователей купивших "устаревшие" видеокарты, ни одна серия Radeon не доведена до ума по сути.

Что тут говорить, RX 5000 серия даже до уровня гораздо более старой GTX 1000 не дотягивает, знаю так как лично имел GTX 1070, она просто на порядок функциональнее и состоятельнее RX 5600M (RX 5700), ведь GTX 1070 позволяла использовать нейронные сети без особых проблем, и даже тренировать вспомогательные сети, трассировка лучей в играх и софте нормально работала, OpenCL 3.0, Vulkan API v1.4, и всё это даже под линуксом доступно, ибо NVIDIA умеет выпускать действительно качественные драйверы, а ведь видеокарте на секундочку уже 9 лет...

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Разумеется, всё перечисленное недоступно с гораздо более новой Radeon RX 5600M (RX 5700), хотя ладно, нейронные сети с жуткими костылями можно запустить, но только в среде Windows, ибо драйверы под Linux хлам несостоятельный, по сути кривой клон не менее кривой Mesa3D.

OpenCL у AMD так же проблемный, его мало того ломали с обновлениями, так ещё и древней версии 1.2 до сих пор, Vulkan API вроде бы пытаются обновлять, но всё что ниже 5000 серии кинули ещё в середине 2023 года, про трассировку лучей в играх можно вообще забыть.

По сути ноутбук с AMD Radeon ничего не умел, и я даже рад, что бракованный чип от "красной" конторы наконец сломался сам собой, больше не приходиться иметь дел с этим нефункциональным уродством бесполезным, что даже в игре Half-Life 2 работало через одно место под линуксом, ибо вместо драйверов кривая Mesa3D с поломанным OpenGL, ведь компания не осилила разработать и выпустить нормальные драйверы как NVIDIA...

Так как AMD сломалось само собой, мне пришлось временно перейти на пассивный Asus VivoBook E410 с Intel Celeron N4020, слабенький конечно, уровень примерно Athlon II x2 215 + GT 610, но он просто работал и не выносил мозг ни под Windows, ни под Linux в отличие от Ryzen и Radeon.

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В общем почесал репу, припомнил "красным" годы проблем с видеокартами начиная с HD 4870 и заканчивая RX Vega 56, что была возвращена в магазин, ибо проблемная оказалась, а так же учёл три года издевательства с вечно кривыми драйверами при использовании ноутбука на основе RX 5600M, и решил, что буду смотреть на AMD только в самых крайних случаях, когда вообще ничего нет.

К счастью, железо от AMD, очень мягко говоря, не в почёте у многих людей, потому был большой выбор нормальных устройств с Intel и NVIDIA, в итоге выбран MONSTER Tulpar T7 v20.3 на основе Intel Core i7-10875H + NVIDIA GeForce RTX 3060 6 GB, да, бывший в использовании, но он работает, и работает хорошо, хотя и требует обслуживания.

И теперь я не знаю с чего начать обзор, ведь есть шесть сотен старых фотографий, и две сотни новых, и вроде бы уже рассказал в кратком предыдущем обзоре первые впечатления, но всё же есть ещё интересные моменты...

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Ладно попробую совместить и выбрать самое интересное, ведь ноутбук действительно попался интересный.

Сравнение с MSI Alpha 15

Почему я буду сравнивать текущий ноутбук с бывшим? Все просто, ведь куплены оба ноутбука в 5 месяце 2021 года, причём что немаловажно, стоили они примерно одинаково на момент покупки, только вот AMD уже померло, а Intel + NVIDIA очень даже живые, хотя есть интересный момент, но об этом позже.

В общем, хоть MSI Alpha 15 уже и помер, но всё равно буду делать сравнения по возможности.

MONSTER Tulpar T7 v20.3

Пожалуй начнём с общего осмотра, внешняя поверхность дисплея ровная и гладкая, никаких вычурных выступов, только зелёный логотип вставлен, но не выступает, отличное решение проверенное временем.

На передней стороне ничего нет, только скосы для удобного раскрытия, с правой стороны два USB 3.0 гнезда и кард ридер для SD карт памяти, это хорошо, можно с фотоаппарата подключать карту памяти прямо в ноутбук без адаптеров лишних, так же одно вентиляционное отверстие системы охлаждения.

Слева тоже есть отверстие для охлаждения, но из портов в наличии USB 2.0 и два 3.5 мм аудио коннектора, один для микрофона, второй для наушников.

Сзади два отверстия для вывода нагретого воздуха, круглый коннектор блока питания, Ethernet RJ45, HDMI и USB Type-C, в целом набор портов для подключения периферии достаточный для меня, могу только придраться к входу блока питания, кабель может частично перекрывать вентиляцию когда развернут в её сторону, больше у меня нет замечаний к расположению портов.

У MSI Alpha 15 было гораздо хуже, ведь там расстояние между портами практически отсутствовало, что часто приводило к конфликтам при подключении устройств, MONSTER Tulpar T7 v20.3 таких недостатков не имеет.

Из дефектов можно отметить потерянную декоративную крышку для петли крепления ЖК матрицы, но меня это не смущает.

В поддоне есть два динамика и масса вентиляционных отверстий для забора холодного воздуха, виден небольшой облой, но интересно тут другое.

Серийный номер на поддоне не совпадает с номером в прошивке BIOS, а учитывая что на официальном сайте указан 6 ядерный процессор i7-10750H в характеристиках, но у меня установлен 8 ядерный i7-10875H, из этого можно сделать вывод - системная плата менялась целиком.

Тем более ранее я уже разбирал данный ноутбук и менял окаменелую пасту, никаких следов замены процессора не было, и это было странно, но теперь всё сходится, меняли не процессор, а системную плату целиком когда-то.

Впрочем, нашлась информация о том, что есть две версии ноутбука, с 8 ядерным i7-10875H встречается значительно реже, и вот тут становится всё гораздо сложнее, ведь есть маленькая вероятность ошибки на производстве, мол, перепутали платы, но это крайне маловероятно, забегая вперёд стоит сказать, что плату явно снимали, ибо нехватает винтов крепления.

Учитывая нехватку винтов самым вероятным вариантом является замена системной платы, где это делали история умалчивает, но при покупке была какая-то голографическая пломба на поддоне, да и полной заменой системных плат обычно занимаются как раз официальные сервисные центры, но потеря винтов выглядит непрофессионально, да и декоративную крышку наверняка во время замены платы потеряли, ибо нет никаких повреждений на корпусе.

Остаётся только один вопрос, с какой целью меняли системную плату, она вышла из строя? Маловероятно, 6 ядерный i7-10750H вряд ли мог поломаться сам собой, как и RTX 3060... Или может предыдущий владелец захотел сделать апгрейд? Это уже более вероятно, особенно учитывая наличие двух версий ноутбука, имея дружественные связи с каким-нибудь сервисным центром вариант апгрейда очень даже вероятен, да и без связей тоже в принципе возможно договорится.

Есть ещё вариант замены корпуса, в таком случае тоже возможно несовпадение серийных номеров, да и клавиатура выглядела новой изначально.

Ну да ладно, продолжим обзор.

Так как у ноутбука очень низкая посадка были добавлены прокладки резиновые, это позволило сбросить порядка 10 градусов на видеокарте, это неприятный нюанс, но у MSI Alpha 15 ситуация была не особо лучше, так что сложно записать в минусы, особенно когда практически все производители гонятся за минимальной толщиной в ущерб охлаждению...

Примечательна многогранная изогнутая форма корпуса, видимо очень старались при минимальной толщине дать системе охлаждения доступ к холодному воздуху, но увы, получилось лишь отчасти, так что подставка или дополнительные прокладки только положительно сказываются на охлаждении.

Вид сверху, кроме логотипа MONSTER нет ничего интересного.

Раскрываем дисплей, не скажу что он держится очень крепко и стабильно, немного шатается при открытии, но это нормально учитывая размер, открыть не придерживая нижнюю часть нельзя, впрочем, далеко не каждый ноутбук на такое способен, так что не страшно.

В наличии классическая камера и микрофон рядом, очень маленький глазок, на качественное изображение не стоит рассчитывать, как и у подавляющего большинства ноутбуков.

Рядом с кнопкой питания у Monster Tulpar T7 v20.3 есть крайне полезная кнопка переключения режимов работы, в наличии офисный режим (ЦП до 10 Вт, ГП до 32 Вт), игровой режим (ЦП до 35 Вт, ГП до 80 Вт), и турбо режим (ЦП 35+ Вт, ГП 104 Вт), это действительно очень полезная функция, и моя любимая, теперь я хочу чтобы у всех ноутбуков такая была.

Для сравнения, у MSI Alpha 15 была кнопка "турбо", но она лишь поднимала скорость вентиляторов до максимума, чтобы меньше грелось AMD в нагрузке, уровень шума конечно был зверский, и пользоваться такой функцией очень не хотелось...

Так же в наличии три индикатора, питание, батарея и Caps Lock, для накопителя не нашлось светодиода, но это не существенно.

Наклейки на корпусе без изысков, NVIDIA GeForce RTX голографическая, относительно простая Intel Core i7 10 поколения, и THX Technology, никаких потёртостей на пластике корпуса, будто не пользовались ноутбуком, хотя изначально он куплен в том же месяце и году, что и MSI alpha 15, а значит есть большая вероятность замены корпуса с клавиатурой.

Напомню, корпус MSI Alpha 15 изготовлен из низкосортного пластика, от чего за 3-4 года использования он протёрся, а втулки поломались со временем из-за того, что над клавиатурой постоянно были руки, они давили на корпус и низкосортный пластик прогибался ломаясь.

У ноутбука MONSTER корпус не прогибается при использовании когда руки лежат над клавиатурой, производитель хорошо постарался с конструкцией и качеством пластика, моё почтение.

К клавиатуре есть только одна претензия, это тусклая подсветка, но в отличие от MSI Alpha 15 - не мерцает при максимальной яркости, это однозначно плюс в копилку MONSTER как производителя, и да, наклейки с кириллицей я сам наклеил, всё равно подсветка тусклая, так что хуже точно не стало.

Тачпад установлен обычный, рукой не задеваю во время игр, просто и продуманно, и да, всё держится на своих местах как положено, у MSI Alpha 15 тачпад однажды провалился по вине низкосортного пластика, обломались крепления внутри корпуса, у MONSTER Tulpar T7 v20.3 таких проблем нет в принципе.

Дальше мне надо установить второй SSD, так что приступаем к разборке.

Всего 12 винтов, для SSD предусмотрена охлаждающая пластина на поддоне, дата производства 1 месяц 2021 года, есть медное напыление, но выглядит слабо, хотя может просто покрашено дополнительно.

Далее общий вид, система охлаждения имеет 5 трубок с весьма продуманным расположением, одна трубка общая на все радиаторы и чипы, две трубки выделены исключительно на видеокарту, и две общие трубки выделены одновременно на ГП и ЦП.

У предыдущего MSI Alpha 15 система охлаждения тоже была хорошая, целых 7 трубок было, что не удивительно учитывая на 50 Вт большее потребление, но там невозможно было обслуживать вентиляторы без полной разборки, а вот MONSTER Lulpar T7 позволяет почистить от пыли радиаторы, и даже полностью заменить вентиляторы без разборки.

Так же можно заметить отдельный чипсет Intel HM470 без какого либо охлаждения, это нормально, он практически не нагревается в работе, подобного нет у ноутбука MSI, ведь Ryzen 7 4800H и есть SOC, довольно ущербный как показал опыт.

К слову, уже можно заметить отсутствующие винты на системной плате.

Боковые порты расширения реализованы отдельными модулями, а значит легко можно заменить если сломаются, хороший подход, у MSI только два порта были модульными.

Процесс установки SSD прост и элементарен, разве что один винтик перепутан, вкручен чёрный от системы охлаждения на одной стойке, а белый вкручен в систему охлаждения, что говорит о сомнительной квалификации человека, который занимался этим ноутбуком когда-то, но не страшно.

Система охлаждения обслуживаемая, и пусть никого не смущает жирный на вид вентилятор ЦП, он был изношенным и барахлил, а у меня нет замены, так что смазывал как мог, главное что работает без проблем.

Чипсет без охлаждения, это нормально, рядом Wi-Fi адаптер, а рядом с чипсетом MAC адрес сетевой карты Ethernet RJ45, все наклейки на плате явно родные, никаких следов ремонта, что исключает возможность перепайки процессора.

Оперативная память, установлено сейчас два модуля DDR4 SODIMM на 3200 МГц, каждый объёмом по 32 GiB, в сумме 64 GiB, на какое-то время ещё хватит для жизни без костылей под названием "файл подкачки".

Модель системной платы нашлась под коннектором аккумулятора (GM7MG7P MB V1.0), это приятно, для сравнения, у MSI номер модели был нанесён на обратной стороне системной платы, при этом закрыт чёрной наклейкой.

Итого было насчитано 4 потерянных винта крепления системной платы, досадно, нашёлся только один свободный винт, пригодный для переноса, хотя есть ли смысл, ведь поддон вполне неплохо держит плату.

В общем пора собирать и проверять.

Запускаем, как обычно.

Переключение режимов работы, и вот что я заметил, после того как прикрутил системную плату дополнительным винтом, система охлаждения явно стала работать хуже под нагрузкой, она и так работала не очень хорошо, даже замена пасты не помогала особо, но теперь реально стало хуже, а значит есть проблемы с геометрией СО.

Ну да ладно, смотрим состояние батареи, всего 70%, то есть 44.1Wh оставшаяся ёмкость, этого по идее должно хватить на час нагрузки в офисном режиме, не так уж и плохо, ну и показываю как выглядит ноутбук на ровном столе, прокладки тут просто необходимы.

Совсем забыл, нужно ведь и блок питания ещё рассмотреть, производитель FSP GROUP, 180 Вт, ничего феноменального.

Хоть охлаждение и стало хуже работать после прикрученного винтика, но в офисном режиме потребление настолько низкое, что это не проблема.

Однако я не просто так показываю данные производительности в CS 2, обратите внимание на качество связи с серверами, потери пакетов если и бывают, то довольно редко, и это не мешает играть, почему на этом заостряю внимание? Всё просто, MSI Alpha 15 находясь в той же комнате имел настолько сильные потери пакетов, что играть было невозможно.

А это говорит про качественные Wi-Fi антенны в ноутбуке MONSTER, даже в максимально паршивых условиях они работают, и работают хорошо, мой смартфон буквально теряет сеть находясь в данной комнате, MSI Alpha 15 имел постоянные сильные потери пакетов, и даже ноутбук от ASUS (TUF F17 на основе i7-13620H + RTX 4070) чувствовал себя не очень хорошо в плане качества соединения.

Не знаю что они сделали с антеннами, что они хорошо держат соединение в ужасных условиях, но MONSTER хорошо поработали, или кто там разрабатывал встроенные антенны, моё почтение, не ожидал даже.

На этом пора заканчивать данную часть обзора, увы, но вторую разборку и доработку системы охлаждения мне придётся вынести в отдельную статью, а там было что дорабатывать, в двух словах всё не рассказать.

Технические характеристики

Да, я забегаю вперёд, ведь не показал результаты тестов в пределах текущей статьи, но всё же оставлю сводную таблицу с характеристиками ноутбуков, без неё ну никак...

Теперь рассмотрим технические данные, подготовил значит таблицу наглядную из которой можно заметить, что комплектующие AMD даже ущербные какие-то, дискретная видеокарта RX 5600M работала на шине PCI-E 3.0 x8, видимо из-за процессора, у "красных" часто шины ущербные, при этом встроенная RX Vega 7 получила полную PCI-E 4.0 x16, хотя и работала на скоростях PCI-E 3.0 x16, просто лютый дисбаланс и глупость, как всегда, у красной конторы.

Так же начинка от AMD потребляет на 50 Вт больше энергии судя по общей мощности (230 Вт), это весьма примечательно, ведь ноутбук с Intel + NVIDIA значительно производительнее при своих 180 Вт.

Экран у обоих IPS на 144 Гц, и в случае Intel + NVIDIA всё прекрасно, но у AMD были проблемы с цветопередачей, в случае Windows можно было настройки драйвера Radeon подправить, но в случае Linux вообще драйверов нет, потому и исправить перекос цветов невозможно.

При этом стоимость обоих ноутбуков на момент покупки (5 месяц 2021 года) была около 1570 у.е., то есть устройства одногодки фактически, хотя MONSTER был произведён примерно на 5 месяцев позже (на 3 месяца если судить по дате производства корпуса), да, прогресс, но не стоит забывать про одинаковую стоимость на момент покупки и известность производителей.

Хотя с датой производства MONSTER Tulpar T7 v20.3 не всё очевидно, но он действительно мог быть произведён в конце первого месяца 2021 года, как указано на поддоне, ведь есть факты указывающие на замену системной платы, а значит дата зашитая в BIOS не является надёжным источником информации.

Впрочем, дата на поддоне тоже может быть неверной, ведь скорее всего именно корпус меняли...

В любом случае MONSTER Tulpar T7 v20.3 на основе Intel + NVIDIA оказался на порядок лучше, чем был MSI Alpha 15 на основе AMD, даже энергии потребляет на 50 Вт меньше при гораздо более производительной начинке, естественно и уровень шума значительно меньше, хотя система охлаждения явно повидала жизнь.

Core i7-10875H + RTX 3060 даже в офисном режиме, практически без шума, легко справляются с такой игрой как Genshin Impact под линуксом (повышенная нагрузка на ЦП в отличие от Windows), хотя на иллюстрациях сейчас работает в игровом режиме.

Суть в том, что MONSTER позволяет играть практически без шума в офисном режиме, когда MSI Alpha 15 в принципе не имел функционала позволяющего ограничить потребление на удобном уровне, да и поделке AMD наверняка не хватило бы производительности если ужать так же до 10W, как ЦП от Intel.

Очень жаль, что приходиться разбивать обзор на части, но иначе никак, слишком много за один раз, может мне и приходится обслуживать бывший в использовании ноутбук, чтобы привести в порядок, но даже без обслуживания он работал гораздо лучше, чем поделки от AMD в реализации MSI.

Впервые за 4 месяца я могу нормально пользоваться системой вместо того, чтобы бесконечно танцевать с бубном над вечно кривыми драйверами AMD и прочими проблемами характерными для "красной" конторы.

Казалось бы, ноутбук с "красным" железом сломался, это грустно и печально должно быть, но нет, я скорее рад, что отсталая на 3-4 поколения RX 5600M наконец словила своё короткое замыкание сама по себе, по крайней мере больше она никому не будет портить нервы своей несостоятельностью и кривыми драйверами.

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.

Даже уголок не прогибается...



