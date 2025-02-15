Ранее были проведены тесты в игре Control на компактном ПК с полноценной видеокартой GeForce GTX 1070 и процессором Ryzen 7 2700X (XFR Boost отключен), результат оказался предсказуемым - Windows гораздо лучше показала себя в игре, чем Linux, в том числе при использовании трассировки лучей.

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Но проблема в том, что протестирована на данный момент только связка с видеокартой от NVIDIA, но как любят рассказывать линуксоидные сказочники - NVIDIA очень плохо работает с линуксом, и вообще, если Linux то только AMD Radeon!

Но я не из тех, кто верит на слово линуксоидам, по моему личному опыту - они часто врут, чтобы выставить своего любимого "пингвина" в лучшем свете, и даже лучше Windows, как бы бредово это не звучало.

Так что пришло время протестировать ноутбук только с "красным железом" на основе Ryzen 7 4800H + Radeon RX 5600M, и наверняка выяснить, действительно ли AMD Radeon лучше работает под линуксом в играх, или это очередные байки и враньё для людей не разбирающихся в этом всём.

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На самом деле у меня уже собраны результаты, осталось только обработать и свести в таблицу для наглядного сравнения, без этого я не могу что-либо говорить.

Мой принцип прост, если реальные тесты действительно покажут преимущество Radeon в среде Linux перед GeForce и Windows, то значит так оно и есть, но если всё будет "как всегда", ну тут уж ничего не поделать, только пытаться искать оправдания для результатов не в пользу "красных под пингвином"...

Для тестов будет использован внешний NVMe SSD с чистым дистрибутивом Chimbalix 24.7, прошлые тесты показали, что стандартное ядро Linux имеет худшую производительность, потому тесты проводить буду на модифицированном ядре Liquorix 6.8, чтобы наверняка выжать максимум.

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Параметры такие же, как и в прошлых тестах, использую предустановленные высокие/низкие настройки при разрешениях 800x600, 1280x720 и 1920x1080, ну и важно заметить, в отличие от гораздо более старой GeForce GTX 1070, видеокарта Radeon RX 5600M не поддерживает трассировку лучей, увы, это AMD, они всегда на поколения отстают от NVIDIA, так что на "красном железе" не будет трассировки лучей, значительно улучшающей уровень графики за счёт правильных отражений и освещения.

Также собрал результаты в обычном и "игровом" режиме планировщика ЦП, по идее, режим производительности должен помочь выжать немного (или много) больше FPS в случаях, когда производительность ограничивается процессором.

Control DirectX 11 - Linux 6.8

Ну что же, начнём с DX 11 версии игры.

1920x1080 на высоких и низких настройках имеем 56 и 127 FPS, при переключении планировщика ЦП результат практически не изменился, и даже снизился до 126 FPS на низких, короче говоря тут упор исключительно в производительность видеокарты.

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1280x720 получаем 94 и 176 FPS, 800x600 - 120 и 164 FPS, с планировщиком в режиме производительности уже получаем 94 и 218 FPS при 720p, 120 и 209 FPS при 800x600, что уже интересно.

Control DirectX 12 - Linux 6.8

DX 12 режим 1920x1080 под линуксом, имеем 56 и 129 FPS на высоких / низких настройках и 128 FPS с планировщиком в режиме производительности, однозначно упор в видеокарту, причем производительность на том же уровне, что и в DX 11 режиме была.

В разрешении 720p - 96 и 135 FPS, в 800x600 - 122 и 126 FPS, не густо, но в режиме производительности уже имеем 96 и 157 FPS, а в разрешении 800x600 целых 124 и 158 FPS, однако при низких настройках выходит явно меньше, чем было в DX 11 режиме...

Очередные проблемы драйверов AMD

Сразу после загрузки операционной системы Windows я попытался запустить MSI Afterburner для мониторинга, но ничего не вышло, когда открыл диспетчер задач было обнаружено, что процесс "AMD User Experience Program" сжирает значительное количество вычислительных ресурсов процессора, и делает это долго, именно из-за этой, поистине вредоносной закладки от "красных", у меня очень долго не запускался MSI Afterburner ...

На этом проблемы не закончились из-за вечно кривых и недоразвитых драйверов Radeon, далее я пытался запустить панель настроек, чтобы показать версию, ибо утилитам вроде MSI Afterburner этот кривой мусор от красной конторы возвращает версию 24.9.1 вместо фактически установленной 24.12.1, но панель не запустилась с первого раза...

Только со второго раза запустился этот мусор под видом драйверов.

И вообще, я тут заметил, дата выпуска последнего драйвера в панели не совпадает с датой на официальном сайте AMD, впрочем, было бы удивительно, если бы в красной конторе хоть что-то сделали без ошибок...

А ещё на днях наконец появилась в списке "бета" версия драйвера 25.2.1, но почему-то пропала утилита автоматического определения видеокарты, вечно всё через зад у красной конторы, так что не будем спешить с обновлением вечно кривых драйверов...

Это отвратительно, ибо драйверы NVIDIA мне никогда столько проблем не доставляли на ровном месте с GTX 1070, даже при использовании "бета" версий, когда с AMD что ни драйвер - то утечки памяти, то артефакты, то OpenGL поломали, то с Vulkan API кинули, то урезали функционал некоторых видеокарт, то ещё какие-то проблемы.

Control DirectX 11 - Windows 10

Ладно, вроде фоновые процессы кривых драйверов AMD перестали неистово грузить процессор затормаживая всю операционную систему, можно приступить к сбору результатов.

В разрешении 1920x1080 имеем 60 и 133 FPS, при 1280x720 получаем 104 и 222 FPS, 800x600 уже 133 и 222 FPS.

Занятно, что Ryzen 7 4800H при частоте 4175 МГц не смог достичь игровой лимит в 240 FPS с низкими настройками и RX 5600M, ведь гораздо более слабый Ryzen 7 2700X (XFR Boost отключен, 3700 МГц) без проблем достигал лимита 240 FPS с видеокартой GTX 1070, а это значит, что драйверы AMD менее эффективны, чем NVIDIA.

Control DirectX 12 - Windows 10

Сколько воплей было во времена выхода DirectX 12 от любителей видеокарт AMD, мол, DX 12 решит все проблемы, Radeon наконец раскроется, вот ещё немного допилят и обойдут "проклятую и поганую" NVIDIA!

Но увы, в реальности RX 5600M показала худшую производительность относительно DirectX 11, и при этом не поддерживает трассировку лучей, просто позорище по сравнению с гораздо более старой GeForce GTX.

1920x1080 имеем 56 и 122 FPS, 1280x720 - 95 и 218 FPS, 800x600 - 124 и 215 FPS.

Результаты Control и сравнение с GTX 1070

Для результатов возьму уже существующую таблицу, ну кроме разделов посвящённых трассировке лучей, ведь Radeon RX 5000 серии не поддерживают Ray Traycing.

Так что сразу перейдём к DirectX 11 результатам, но с небольшой заметкой, согласно теоретическим данным - Radeon RX 5600M (~7690 GFLOPS) должна быть ощутимо быстрее старой GTX 1070 (~6780 GFLOPS), ну что же, вот и посмотрим, как теория соотносится с практикой.

При использовании DirectX 11 видеокарта RX 5600M оказалась на том же уровне, что и старая GTX 1070, причем местами даже медленнее, а местами даже быстрее, но совсем незначительно.

А на низких настройках AMD Radeon показала себя отвратительно под линуксом, переключение планировщика ЦП в производительный режим поднимает FPS, но это позволяет только догнать старенькую GeForce при разрешении 720p, при 800x600 уже не помогло, GTX 1070 однозначно лучше показала себя под линуксом и сейчас.

Увы, но в DirectX 11 режиме Linux, серьёзно отстаёт от Windows при использовании AMD Radeon, особенно печально выглядит RX 5600M при упоре в производительность ЦП, и это при том, что R7 4800H (Boost включен) значительно производительнее R7 2700X (Boost отключен).

Впрочем, в режиме DirectX 12 ситуация кардинально изменилась.

Тут уже Radeon RX 5600M показывает немного более высокий FPS в среде Windows по сравнению с GTX 1070, но только при низких настройках графики, и только в случаях, когда лимитирующим фактором выступает ЦП, когда производительность ограничивается видеокартой - RX 5600M проигрывает несмотря на теоретическое превосходство.

Однако при переходе в Linux ситуация меняется, на высоких настройках RX 5600M практически не потеряла FPS по сравнению с Windows, но говорить о каком-либо преимуществе не приходиться, Linux всё так же не способен показать большую производительность, чем Windows, разве что в одном случае - Low 1080p, но это не показатель.

А на низких настройках и вовсе, Linux проиграл тотально в DX 12 режиме, увы, но в DX 11 разница была не настолько катастрофичной, даже производительный режим не позволяет догнать Windows, хотя и позволяет значительно обогнать GTX 1070, но тут нюанс в том, что с "зелёной" видеокартой использовался R7 2700X при частоте до 3700 МГц, когда с "красной" использовался R7 4800H при частоте около 4200 МГц.

Если на высоких настройках графики можно понять превосходство RX 5600M в DX 12 над GTX 1070 под линуксом при упоре в ГП, оптимизация VKD3D прослойки под Mesa3D, все дела, то в случае низких настроек уже явно идёт зависимость от ЦП, "пингвин" однозначно проиграл несмотря на модифицированное быстрое ядро и производительный режим планировщика.

Итоги Control

Итого имеем, что GTX 1070 имеет большую потерю FPS при переходе на Linux как в DX 11, так и в DX 12 API, чем RX 5600M и это действительно можно извратить, переврать и превратить во фразу "Radeon лучше под Linux чем NVIDIA", но только если тактично умолчать про тот факт, что при упоре в производительность процессора - AMD Radeon показал себя отвратительно по сравнению с NVIDIA GeForce.

Да, и не забываем, что с "зелёной" видеокартой я мог играть в игру с трассировкой лучей, ибо поддерживает несмотря на давно устаревшую серию GTX, а гораздо более новые RX 5000 серии вообще не поддерживают трассировку лучей.

Так же, имея гораздо более производительный R7 4800H при частоте около 4200 МГц, RX 5600M умудрилась тотально проиграть в режиме DirectX 11 старой GTX 1070 с процессором R7 2700X на частотах до 3700 МГц, я уже молчу про архитектурную разницу ЦП в пользу более нового.

В режиме DX 12 видеокарта RX 5600M действительно показала аналогичную производительность под линуксом как под Windows, но только при упоре в производительность ГП, когда ЦП является бутылочным горлышком - NVIDIA GeForce выглядит намного интереснее.

Драйверы NVIDIA однозначно более оптимизированные под линуксом в плане процессора, чем линуксоидная Mesa3D + AMDGPU безальтернативно используемые для красных видеокарт.

С одной стороны можно сказать, что Radeon лучше под Linux, но с другой - что GeForce лучше, и это если учитывать исключительно игры.

Blender

Совсем другое дело профессиональный софт вроде Blender, увы, если в играх Radeon действительно мог лучше себя показать местами, чем GeForce, то в рабочих задачах ситуация однозначно в пользу NVIDIA, вообще без вариантов.

Те же нейронные сети гораздо лучше и легче работают именно на NVIDIA, да и Blender, как и подавляющее большинство проф софта, лучше работают именно с "зелёным лагерем", просто потому что они умеют выпускать полнофункциональные, качественные драйверы, а AMD не умеет.

За примерами далеко ходить не надо, с GeForce GTX 1070 я просто устанавливаю полноценный драйвер NVIDIA CUDA, включаю галочку CUDA или OptiX в настройках Blender и работаю с трассировкой лучей в реальном времени на QHD мониторе без проблем при относительно лёгких сценах.

Но с AMD Radeon совсем другая история, ведь криворукие из красной конторы оказались не способны выпустить ни одного адекватного драйвера для Linux, что можно было бы по-человечески использовать, они вообще не выпускают драйверов, только убогий форк Mesa3D мучают постоянно своими кривыми руками и надстройками, которые попросту не работают, если только не сойдутся все звёзды на небесах.

А если попытаться схитрить используя Radeon ProRender - тоже ничего не выйдет, ибо кривой мусор, мало того, что работает только на процессоре, хотя в доступе аж две Radeon (Vega 7 и RX 5600M), так ещё и работает криво, с артефактами, и медленнее встроенного в Blender Cycles, брр.

Только в среде Windows приложение Blender способно кое-как работать с видеокартами Radeon, и то, благодарить за это нужно Microsoft и подавляющую массу людей использующих "плохую и ужасную" вместо "свободного и открытого", а не AMD, они заставляют выпускать пригодные для использования драйверы, иначе и под Windows у красных был бы такой же мусор помойный в плане драйверов, как под Linux.

Причём есть проблема, незначительная, но всё же, это Denoiser, с AMD доступен только OpenImageDenoise, и работает он максимально медленно и ужасно, не помню какой я использовал с GTX 1070, но работало многократно быстрее и качественнее, ну и Vega 7 (вышла позже, чем GTX 1070) недоступна для выбора в качестве видеокарты для работы, только RX 5600M.

Пожалуй на этом закончим.

Можно сколько угодно восхвалять AMD Radeon и даже рассказывать сказки о том, что под линуксом оно якобы лучше Windows, и вообще лучше даже "клятой и поганой" NVIDIA! Но в реальности старая GeForce GTX 1070 оказывается актуальным многофункциональным комбайном даже в 2025 году, прекрасно работающим как в Windows, так и в Linux, буквально перешагнув все гораздо более свежие потуги AMD включая RX 5000 серию, без проблем крутит нейронные сети и трассировку лучей, разве что в играх через DXVK прослойки чуть уступает по FPS, но в остальном Radeon RX 5000 серии ощущается как нечто недоразвитое и кривое.

Если бы это было возможно, я бы подключил GTX 1070 к ноутбуку и использовал вместо убогих RX Vega 7 и RX 5600M, которыми я крайне недоволен.

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.

Коробка из-под ноутбука, а внутри... Компактный ПК!