Однажды в середине 2021 года мне нужно было выбрать хороший ноутбук для работы другому человеку, и как типичный любитель поделок конторы AMD я выбрал MSI Alpha 15 на основе Ryzen 7 4800H + Radeon RX 5600M, чтобы ни капли "плохих и ужасных" Intel / NVIDIA не было внутри.

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Сразу особых проблем замечено не было, и я посчитал этот ноутбук очень даже хорошим, так всегда с AMD, на первый взгляд всё прекрасно, но стоит начать реально пользоваться как всплывают все "прелести" красной конторы, так было всегда, и судя по всему так будет всегда, ибо красная контора не меняется судя по личному многолетнему опыту...

Однако проблемы не заставили себя долго ждать, уже во время реального использования были косяки с запуском дистрибутивов Linux, ведь у AMD кривые драйверы, что приводило к чёрному экрану при попытке запустить абсолютное большинство линуксов, только спустя год многие линуксы обновились и научились просто запускаться, о нормальной работе с двумя мониторами речи не идёт.

Короче моя вера относительно прекрасной работы AMD Radeon под линуксом оказалась жестоким заблуждением, наслушался линуксоидов называется, поверил в сказки про классные драйверы под линуксом, а в реальности это тот ещё мусор оказался...

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Почему у AMD Radeon никогда не было потенциала, а драйверы считаются одними из худших

Ну да ладно, под линуксом работать не вышло, ибо AMD оказалось худшим выбором для работы в Linux, но под управлением Windows тоже были проблемы виртуализации, и время от времени возникали синие экраны указывающие на вечно кривые драйверы AMD, а новые то и дело хвастались утечками памяти и ещё большими проблемами с играми и работой...

Короче, за 3 года использования "амудешный" ноутбук настолько достал владельца своей "стабильностью" и "прекрасными" драйверами, в итоге мне было дано здание купить другой, нормальный ноутбук, на котором можно нормально работать и играть.

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Так в прошлом году был куплен Asus TUF Gaming F17 на основе Intel Core i7 13620H и NVIDIA GeForce GTX 4070, и этот ноутбук, в отличие от поделок AMD, прекрасно работает по сей день без проблем.

Ну а возвращаясь к MSI Alpha 15...

Да что тут говорить, даже современные драйверы AMD в линуксах тот ещё отборный хлам кривой, только вместо синих экранов система просто зависала время от времени когда хотела, и было обнаружено, что проблема зависит от аппаратного ускорения в браузерах, преимущественно при воспроизведении видео, но я уже не удивлён, у красной конторы всегда блок аппаратного ускорения видео был отсталым на поколения, ну а ещё утечки памяти, коротко про качество красных драйверов.

О несостоятельности AMD и почему теперь я выбираю исключительно Intel + NVIDIA для использования

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Так "красный" ноутбук и работал у меня, просто решил лично попользоваться тем, что выбрал в 2021 году для работы и игр, это был отвратительный опыт, хоть я уже давно перестал быть глупым фанатом AMD, но Radeon RX 5600M была просто функционально ущербным мусором, а встроенная Vega 7 в процессоре вообще кинута конторой AMD в конце 2024 года (в том числе серии RX 400-500), хотя с драйвером Vulkan втихаря кинули ещё в середине 2023 года, даже GeForce GTX 1070 на 4 года более старая была функционально более полноценной.

Ну а недавно Radeon RX 5600M словила короткое замыкание в чипе судя по всему, прямо как R9 390X Sapphire Nitro у меня однажды словила "козу", в общем, это второй случай когда виновником поломки оказался бракованный чип, не считая HD 7750 с трещинной в кристалле, даже такое было у меня, ведь я был фанатом хлама под названием Radeon, покупал исключительно этот хлам и пытался пользоваться, даже Vega 56 новую в магазин однажды вернуть пришлось, ибо проблемная, коротко про качество чипов AMD...

Как чип AMD Radeon привёл к поломке ноутбука после гарантийного срока

Так я перешел на пассивный ноутбук с процессором Intel Celeron N4020, да, его производительность примерно на уровне Athlon II x2 215 + GeForce GT 610, но этого достаточно, чтобы нормально поиграть в такие игры как Half-Life 2 (версия 2013 года), в пиратскую версию разумеется, ведь для лицензионной нужно спрашивать разрешение на запуск через массивную и кривую DRM платформу Steam, сжирающую в три раза больше ресурсов, чем сама игра.

Наглядный пример как пиратство спасает старые игры, а DRM платформы уничтожают

Был у меня ещё полноценный компьютер в самодельном компактном корпусе, но проблема в том, что им неудобно пользоваться без нормального монитора, телевизор слишком большой оказался, потому предпочёл пассивный ноутбук для временного использования, пока не нашел замену для MSI Alpha 15.

И да, этот компактный ПК было решено продать, он хоть и маленький, но весит целых 6 килограмм, что конечно можно положить в ручную кладь самолёта, но кроме компьютера с мелочью ничего больше не влазит в лимиты авиакомпаний.

В любом случае опыт есть, в любой момент при наличии инструментов и материалов могу собрать ещё один компактный ПК, и даже лучше первого варианта, так что ничего страшного, зато он покрыл почти половину стоимости моего текущего ноутбука, с которого собственно пишу сейчас данную статью.

Теперь вернёмся к пассивному Intel Celeron.

Меня более чем порадовал пассивный ноутбук, ради интереса даже установил свежие драйверы на встроенную графику Intel UHD 600, и тут стало понятно, что драйверы графики Intel оказались гораздо лучше драйверов AMD Radeon, а процессор хоть и слабенький, но он просто нормально работает, даже с виртуальными машинами.

В наличии полноценный OpenCL 3.0, когда у AMD дай бог OpenCL 1.2, и тот кривой от драйвера к драйверу, а настроек цветопередачи с избытком у Intel HD 600, когда у AMD максимум температуру цвета можно было настроить...

Хотел ли я смотреть в сторону поделок от AMD после того, как попробовал действительно качественные и функциональные драйверы? Да ни за что больше не возьму "красное" железо вместо процессора и видеокарты, только если совсем никаких других вариантов не будет, тогда может быть морщась от отвращения и взял бы AMD, либо ради тестов, не более...

Сейчас было бы уместно перейти к обзору купленного ноутбука MONSTER, но боюсь не выйдет всё ужать в одну статью, ну или придётся очень постараться.

Выбирал устройство для использования среди бывших в использовании, почему? Ну, тут целый ряд причин, первая из них это надёжность, неизвестно сколько проработает новый ноутбук пока сломается, а старый как минимум дожил до текущих дней без проблем, а значит скорее всего проживет ещё столько же, если не больше, по крайней мере если выбирать нормальных производителей ЦП и ГП, а не AMD.

Вторая причина это стоимость, бывшие в использовании ноутбуки стоят на 50% дешевле аналогичных новых, если не больше, да, нужно искать и выбирать лучшее среди имеющегося, но это нормально.

Третья причина в сегменте, ибо предпочитаю средние конфигурации вместо топовых, но достаточно производительные и функциональные.

Мой выбор это MONSTER Tulpar T7 v20.3 на основе Intel Core i7-10875H и NVIDIA GeForce RTX 3060 на 6 GB, у ноутбука потерялась крышечка левой петли дисплея, но меня это не смущает от слова совсем, главное, что всё работает как положено.

Важно заметить, этот ноутбук был выпущен в начале 2021 года, в использовании с середины 2021 года, как и MSI Alpha 15, то есть ноутбуки одногодки можно сказать, разве что MSI выпущен в конце 2020 года, только Intel + NVIDIA живут и работают до сих пор, а AMD + Radeon RX загнулись из-за бракованного ГП...

Конечно, было бы интереснее найти устройство с процессором Ryzen со встроенной Vega, чисто для проведения сравнительных тестов, но к счастью "красные" ноутбуки не особо в почёте у людей по понятным причинам, потому в основном выбор был из Intel + NVIDIA.

В общем, перенёс ноутбук на стол, установил официальный полноценный драйвер NVIDIA CUDA версии 570 под линуксом, сразу же решил проверить нейросети, правда 6 гигабайт памяти на видеокарте явно недостаточно для SDXL моделей при нормальном использовании памяти, но это дело настраиваемое.

Далее переключил в игровой режим и запустил игру, в целом неплохо, но видеокарта нагрелась до 80 градусов, а процессор около 90 градусов показывает, что выглядит многовато.

Среди настроек биоса практически ничего нет, но можно переключить режим по умолчанию и настроить какие видеокарты должны работать.

Что примечательно, встроенная графика ещё старого поколения, по производительности это примерно уровень Vega 3 в процессоре Athlon 200 GE, зато дискретная RTX 3060 вполне неплоха, хотя и лимитирована до 80 Вт в среде Linux, в среде Windows можно поднять лимит до 120 Вт в режиме турбо.

В целом меня более чем устраивает начинка, только нужно с охлаждением разобраться, тем более один вентилятор барахлит, это единственный пожалуй явный минус бывшего в использовании ноутбука...

Такие вот результаты в трёх режимах работы под линуксом, увы, но только процессор реагирует на переключение режимов работы.

Да, сравнивать результаты MSI Alpha 15 полученные в среде Windows и результаты MONSTER полученные в среде Linux это неправильно, но AMD Radeon слишком недоразвитый для нормальной поддержки OpenCL под линуксом, в отличие от NVIDIA GeForce, но что примечательно, это отсталость ядер процессора Ryzen 4800H, в целочисленных операциях, Intel Core i7-10875H почти в 2 раза быстрее, хотя в операциях с плавающей точкой (по сути необязательные FPU сопроцессоры) немного проигрывает.

Причём стоит заметить, у i7-10875H ОЗУ работает на частоте 2933 МГц, когда у R7-4800H на частоте 3200 МГц, но "кукурузе" частоты не особо помогли, по пропускной способности 2933 МГц с Intel выходят даже быстрее, чем 3200 МГц с AMD, а ещё шина PCI-Express видно полноценная именно у синих судя по пропускной способности чтения и записи GPU памяти.

Ну а с видеокартой тут абсолютное преимущество за RTX 3060, кроме FP64 разумеется, и это ещё не в полную скорость работает, ибо линукс вместо операционной системы.

Впрочем, благодаря качественным драйверам NVIDIA даже под линуксом можно вполне полноценно использовать видеокарту, тем более в дистрибутиве Chimbalix встроен и настроен Wine для запуска игр.

А дальше я включил CSM режим в биосе для совместимости со старыми операционными системами, проверить чисто, и получил чёрный экран, всё, приехали.

Так как кнопки сброса CMOS не нашлось - пришлось разобрать ноутбук, чтобы добраться до батарейки, тут уже следовало бы прекратить текущую статью, и начать делать отдельный обзор, ну да ладно.

Это не первая разборка, когда покупал при мне устанавливали мой SSD и 64 ГБ оперативной памяти, так что для меня тут ничего нового нет.

Но барахлящий вентилятор обнаружил уже дома, и в отличие от MSI Alpha 15, здесь используется два одинаковых вентилятора, то есть можно поменять местами, а ещё можно почистить систему охлаждения и заменить турбины не разбирая всё полностью, это просто идеально сделано.

Однако радость была недолгой, ведь сами вентиляторы необслуживаемые, их нельзя смазать, увы...

Конечно, такие вентиляторы нужно менять, но у меня нет на замену ничего, а значит нужно смазывать, использую уже проверенную на другом тестовом барахлящем вентиляторе силиконовую смазку, на этот раз не рискую крыльчаткой, а просто заливаю шприцем смазку внутрь, чтобы засосало во втулку, ну и протираю когда всё сделано.

Хоть моя цель была сбросить настройки BIOS, но заодно исправил барахлящий вентилятор, теперь он работает тихо и спокойно.

Но настройки CMOS не сбросились, вернее сбросились, но так как производитель ноутбука из разряда OEM, то и BIOS соответствующе бедный и не проработанный, система работает, но не показывает изображение, ведь RTX 3060 слишком новая, она не умеет работать в Legacy режиме...

Как я решил проблему? Правильно, в слепую, у меня уже были фотографии оболочки BIOS, потому не составило труда нащупать параметр переключения графики, этим мне и нравятся простые оболочки, но не нравится когда по умолчанию производитель включает только дискретную видеокарту отключая встроенную...

MONSTER явно недостаточно хорошо протестировали данный ноутбук перед выпуском, но это мелочи.

Вот так выглядят разделы, это по сути всё что есть, никаких излишеств, только самый минимум, но за параметр позволяющий отключать встроенную или дискретную графику отдельное спасибо производителю, это то что нужно для Linux, чтобы избавиться полностью от кривой Mesa3D используя исключительно GeForce RTX 3060.

Особенно меня позабавила кнопка отключения кнопки Windows, наверное для предотвращения случайного нажатия во время игры.

Вероятно некоторые уже заметили, система охлаждения имеет общие трубки на ГП и ЦП, так вот, благодаря этому в совокупности с Intel Boost и получаются условно высокие температуры на процессоре во время игр, тем не менее, всё работает без проблем.

С AMD Radeon RX 5600M я в принципе не мог включить трассировку лучей, да и производительность её была не сильно лучше GTX 1070 на 4 года более старой, но вот RTX 3060 даже несмотря на ограниченность из-за Linux, меня более чем устраивает в плане производительности.

Я вообще не ощущаю чтобы потерял хоть в чём-то относительно MSI Alpha 15, нет, даже скажу что работает MONSTER Tulpar T7 v20.3 гораздо шустрее, вероятно из-за того, что у процессора Intel 10 поколения почти в 2 раза более производительные ядра, чем у Ryzen 4000 поколения...

А если сравнить зарядные устройства, то выходит i7-10875 + RTX 3060 ещё и на 50 Вт меньше кушают, чем R7 4800H + RX 5600M, это и по системе охлаждения ощущается, она не так сильно шумит, как у MSI.

Так почему процессор показывает такие высокие температуры? Про одну из причин уже сказал, это общие трубки с графическим процессором, но есть и ещё одна причина, это недостаточный подъём над поверхностью стола.

Решается элементарным добавлением прокладок на ножки, чтобы поднять над поверхностью немного.

Это позволило скинуть 10 градусов на графическом процессоре, но процессор всё равно показывал около 90 и выше в игровом и турбо режимах, что не так? Что ещё пропустил? Термопаста окаменела? На самом деле да, но это не причина для высокой температуры, и разборку с заменой пасты я оставлю на отдельный, более подробный обзор.

Просто так работает i7-10875H, у него есть intel Boost, что поднимает частоту самому загруженному ядру до предела, обычно это около 4.8 ГГц в реальном использовании, именно его температура указывается в общей температуре ЦП, и с улучшением охлаждения процессор начал ещё более агрессивно поднимать частоты, в итоге замена пасты на свежую ничего не дала, кроме небольшого повышения частот.

В целом процессор может иметь температуру ядер в районе 60-65 градусов, но вот благодаря Intel Boost одно из ядер может разогреваться до 95 градусов к примеру, и это забавно, ведь хейтеры могут орать про горячий Intel указывая на факт высокой температуры, при этом тактично умалчивая про неугодный факт, что только 1 ядро из 8 разогревается, когда остальные относительно прохладные, и по сути имеют температуру графического процессора так как общими трубками охлаждаются оба чипа.

Что я скажу насчёт работы технологии Boost у Intel? А скажу что это отлично продумано и реализовано в отличие от AMD, даже под линуксом процессор всегда выдаёт лучшую производительность независимо от планировщика операционной системы, когда у AMD Ryzen технология Boost ну очень посредственно работала, и это приводило к тому, что смена планировщика ОС сильно увеличивала производительность в целом, ибо сам процессор от красных недостаточно хорошо эту работу выполняет, но Intel Core просто отлично распределяет частоты по ядрам, я удивлён если честно.

А ещё ядро Linux ведёт себя гораздо более адекватно именно на Intel Core, при переполнении оперативной памяти с отключенным костылём под названием "файл подкачки", система не зависла намертво в ожидании пока ядро сбросит жирный процесс переполняющий память, как это происходило на AMD Ryzen 4800H и Ryzen 7 2700X, на i7-10875H система хоть и тормозила сильно, но оставалась управляемой, и это меня удивило, Intel снова оказался лучше в реальном использовании.

Ну и конечно игра Genshin Impact, с ней вообще никаких проблем.

Напомню, Genshin Impact это довольно злобная игра относительно процессора при работе в среде Linux, ибо сильно загружает ядра из-за того, что не предназначена для линукса, тем не менее, даже в офисном режиме с ограниченными частотами игра летает отлично, и ноутбук при этом работает без лишнего шума, когда MSI Alpha 15 шумел так сильно, что играть отпадало желание, зато температуры по датчикам были заметно ниже, это единственное преимущество было у AMD Ryzen...

Ну а что до нейронных сетей, немного настроив мне удалось задействовать SDXL модели для генерации изображений, да, за счёт потери скорости, но это всё равно быстрее, чем было с GTX 1070, так что ничего не потерял можно сказать, хоть 6 гигабайт и больно для нейронных сетей, но вполне возможно, по крайней мере с моей портативной сборкой Neuro.

Осталось только проверить спящий режим, ведь с AMD Radeon и Intel UHD есть проблемы в среде Linux со спящим режимом, порой зависает, или просто не просыпается по вине линуксоидных драйверов графики, в особенности кривой Mesa3D, но сейчас у меня RTX 3060 с адекватными официальными драйверами, которые просто не используют ущербную Mesa3D, и с режимом сна проблем нет, всё засыпает и просыпается.

Только не следует отправлять в сон при активных приложениях активно использующих и удерживающих CUDA, они могут поломать немного драйвер, хотя и не полностью, но CUDA становится недоступной до перезагрузки, у AMD таких проблем не видел, но это только потому что Radeon банально не умеют работать с нейронными сетями и вообще вычислениями под линуксом, нужно танцевать с бубном, чтобы прикрутить хоть что-то, а как известно, чего нет - то не может поломаться.

В целом к режиму сна под линуксом у меня нет претензий, он работает отлично с RTX 3060, как и с GTX 1070, спасибо NVIDIA за качественные драйверы официальные, пригодные для установки даже без доступа к интернету, красной конторе в этом плане догонять настоящего лидера как раком до луны.

Единственное, что мне не понравилось, это отсутствие ручной настройки лимитов мощности ГП, от чего под линуксом работает при 80 Вт без вариантов, а под Windows можно задействовать до 120 Вт в режиме Turbo, судя по всему производитель ноутбука напортачил, и предоставляет доступ к лимитам только через свой драйвер, доступный, разумеется, только для Windows.

Это неприятно, ведь разные лимиты мощности не позволяют делать максимально объективные сравнительные тесты операционных систем Linux и Windows, ведь у Windows значительное преимущество в 120 Вт у видеокарты, когда Linux вечно недоразвитый довольствуется 80 Вт.

И нет, я не забыл подложить коврик под мышку, чтобы не испортить и так весьма прочный корпус, это забавно, корпус настолько большой, что позволяет использовать мышку прямо на ноутбуке.

А ведь изначально я планировал взять что-то попроще, с RTX 3050 и 15.6 дюймов, но в итоге взял побольше и не пожалел.

Кстати, я вот что интересного заметил, NVIDIA явно собираются ввести функционал разгона в драйвере для Linux, или для настройки частот, правда у меня не настраивается, видимо ещё сырой функционал, но это и хорошо, лучше пусть не работает, чем сломает устройство, тут подход у зелёных правильный.

Кто-то скажет, мол, 6 гигабайт всего у видеокарты, очень мало, почему взял не 8 и более? Тут всё просто, можно было и на 8 гигабайт взять, чтобы чуть больше памяти было, но за это пришлось бы очень много переплатить независимо от начинки, и я не вижу смысла очень много переплачивать ради небольшого количества дополнительной памяти, вот и всё, да и пусть идут лесом кому не по нраву мой выбор.

Я никому не навязываю свои предпочтения, и мне не надо навязывать.

Наконец можно нормально пользоваться системой, а не постоянно танцевать с бубном над кривыми драйверами AMD и недостаточным функционалом, просто потому что Radeon вечно на 3 поколения отсталые от NVIDIA, если не больше...

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.



