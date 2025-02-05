И вот настало время провести первые тесты в дистрибутиве Chimbalix 24.6, ведь после выпуска не было времени заниматься тестами, начну с игры Control используя компактный ПК на основе Ryzen 7 2700X (XFR Boost OFF) и GeForce GTX 1070 с 64 ГБ ОЗУ.

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В среде Windows обновлён драйвер видеокарты до версии 572.16, ведь в среде Linux (Chimbalix 24.6) уже установлен драйвер версии 570.86.10, именно с таким набором буду проводить тесты.

В качестве тестовых настроек будут использованы высокие / низкие без RT, со средним RT и высоким.

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Чтобы не запутаться - я выписал параметры в блокнот и следовал им во время сбора результатов, итого три разрешения (1920x1080, 1280x720 и 800x600), два профиля общих настроек качества, и три профиля Ray Tracing.

Windows 10

Начнём тесты с "плохой и ужасной форточки", как возможно сказали бы некоторые ярые любители "пингвина" (Linux)...

DirectX 12 версия игры в паре с GeForce GTX 1070 (2016 год выхода) позволяет использовать Ray Tracing, потому разделим на несколько групп, сначала профили без RT, а после с RT.

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1920x1080 на высоких настройках вышло 61 FPS, на низких 130 FPS.

1920x1080 на высоких со средним качеством RT старенькая GTX 1070 вытянула целых 26 FPS, на высоком профиле уже 19 FPS, ну а на низких со средним RT получилось 30 FPS и 22 FPS с высоким RT.

Очевидно, что средненькая на 2016 год GTX 1070 не позволит поиграть с трассировкой лучей при разрешении 1920x1080 в игре Control.

Далее идёт HD разрешение 1280x720, и вот тут уже FPS значительно подрос как на высоких (101 FPS), так и на низких настройках (206 FPS) без RT, так уже можно вполне комфортно играть всю игру с учётом возможных просадок.

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Включение среднего Ray Tracing на высоких общих настройках просаживает FPS до 50, практически в два раза, но это вполне неплохая производительность учитывая насколько старая GTX 1070, хотя высокие настройки RT просадили производительность до 38 FPS.

С низкими общими настройками при активном Ray Tracing medium уже имеем 60 FPS, а при RT high - 44 FPS, в целом, при разрешении 720p вполне можно поиграть с "лучами" если подобрать настройки получше.

Теперь 800x600, это не самое низкое разрешение доступное в игре, но ниже не вижу смысла пробовать, итого 126 FPS на высоких (всё ещё упор в ГП) и 203 FPS на низких (уже упор в ЦП).

Со средней трассировкой лучей и высоким общим профилем GeForce GTX 1070 выжимает целых 74 FPS, при высоком RT вышло 60 FPS, если добавить какой-нибудь нищенский FSR, то вполне можно будет поиграть, если конечно закрыть глаза на общую несостоятельность этой технологии в отличие от DLSS, но последнюю, к сожалению, NVIDIA при всём желании вряд ли смогли бы предоставить пользователям видеокарт GTX 1000 серии, а если бы и смогли, то вряд ли от неё была бы практическая польза, ибо это дополнительная работа на и так загруженные ядра видеокарты...

Впрочем, если понизить общие настройки - можно получить 103 FPS со средним RT и 77 FPS с высоким, этого уже достаточно с большим запасом для комфортного прохождения игры с "лучами".

Далее игра в DirectX 11 режиме, тут всё просто, собираю высокие и низкие настройки при всех разрешениях, собственно всё.

Итого 63 FPS высокие и 128 FPS низкие при 1920x1080, при 1280x720 вышло 106 / 230 FPS, а 800x600 позволяет получить 134 FPS на высоких и 240 на низких, 240 это лимит частоты кадров самой игры, увы, выше никак, и это повод лишний раз упрекнуть разработчиков игр, это позор какой-то просто, не предоставить пользователю настройку лимита FPS...

На этом в среде Windows всё.

Linux 6.8 Liquorix - Chimbalix 24.6

Вот и добрались до линукса, использован будет встроенный Wine, и начнём с DirectX 11 версии игры.

1080p высокие имеем 56 FPS, на низких 113 FPS, что к слову ниже, чем было в среде Windows, хотя в этом нет ничего удивительного, линуксы никогда не были способны заменить Windows в играх.

720p высокие - 90 и 207 FPS, 800x600 уже 109 и 240 FPS.

Дальше DirectX 12 версия игры и вот тут возникла проблема, игра не запустилась, а Wine выдал ошибку, так как я много делал изменений в этой области при выпуске дистрибутива - начал с версии Wine, сначала переключил на Proton, не сработало, потом переустановил драйвер NVIDIA на 550 проверенную временем версию, ибо 570 версией я практически не пользовался, но увы и это не помогло...

Ещё VKD3D библиотеки менял, вдруг в них беда, тоже ведь обновлял, сначала поставил более новую 2.14.1 версию, а после откатил до 2.12, но тоже не повлияло, и приоритеты выставлял, тоже ведь менял в новой версии дистрибутива, а проблема так и оставалась.

Впрочем, проблема оказалась в старой версии DXVK 1.10, что по умолчанию выбрана для использования, и это явно мой косяк, недосмотрел перед сборкой образов, ибо должна стоять версия 2.5.3 по умолчанию.

Так что переключаю DXVK на версию 2.5.3 и всё работает, а ведь можно было сразу перепроверить этот момент, но в линуксах всегда так, одно за другое и начинается ад зависимостей, я уже и забыл, что VKD3D зависит от DXVK библиотеки...

Так что возвращаю всё назад, в том числе драйвер NVIDIA 570 версии и приступаю к тестам... Правда после экспериментов забыл вернуть VKD3D версии 2.14, что заметил уже после того, как сделал все тесты на версии 2.12, но сделав контрольный набор тестов обнаружилось, что разницы FPS практически нет, так что решил не переделывать всё.

Вот и первый косяк на следующую версию дистрибутива нашёлся для исправления, пожалуй следует заняться чисто доработкой уже существующего функционала, ничего нового не разрабатывать, только исправить и доработать что уже есть...

В общем, под линуксом имеем 45 и 100 FPS на высоком и низком профиле.

Со средним и высоким RT - 21 и 16 FPS при высоком профиле, при низком профиле 25 и 18 FPS, не густо, в среде Windows было лучше.

В 720p без лучей уже можно и поиграть на высоких (73 FPS), а на низких уже с комфортным запасом 110 FPS.

Высокий профиль с лучами - 39 и 30 FPS, низкий профиль с лучами - 49 и 36 FPS, в целом, на низких можно поиграть со включенным RT, но в среде Windows было гораздо лучше.

Было бы удивительно, если бы Linux не потянул игру в разрешении 800x600, на высоких без лучей имеем 84 FPS, и 108 на низких.

С лучами уже 55 и 45 FPS на высоком общем профиле, а так же 82 и 62 FPS на низком профиле, поиграть выйдет, но не всегда комфортно конечно.

На этом собраны результаты.

Linux 6.1 Stock - Chimbalix 24.6

Теперь проверим стандартное ядро Debian 12, вдруг оно окажется ничем не хуже, чем модифицированное Liquorux 6.8? Нужно проверить... Начнём с DX 11 версии игры, и да, на стандартном ядре FPS немного ниже оказался, увы, можно попробовать списать на погрешность, однако разница либо нулевая, либо в минус, но никогда в плюс, так что это явно не погрешность.

1920x1080 - 53 / 114 FPS, 1280x720 - 90 / 205 FPS, 800x600 - 107 / 237 FPS.

Дальше DirectX 12 режим 1080p, имеем 45 и 88 FPS, если на высоких настройках всё так же, как и с модифицированным ядром Linux 6.8, то на низких со стандартным ядром версии 6.1 уже имеем лишь 88 FPS.

21 и 16 FPS с "лучами" на высоком общем профиле, 25 и 18 FPS с низким общим профилем, ну тут разницы вообще никакой нет относительно ядра 6.8, наверное причина в том, что сейчас упор полностью в видеокарту, а в таком случае от ядра мало что зависит.

720p высокие и низкие настройки - 72 и 89 FPS, и снова при низких настройках стандартное ядро 6.1 ощутимо проиграло по производительности модифицированному 6.8.

Включение Ray Tracing садит FPS до 39 и 30 на высоких, и до 49 / 36 на низком профиле, снова результат повторился кадр в кадр.

Осталось разрешение 800x600, 83 и 86 FPS, если на высоких настройках видеокарта ещё была бутылочным горлышком, хотя и впритык, то на низких уже процессор становится узким местом, и именно в таком случае стандартное ядро 6.1 ощутимо проигрывает модифицированному...

Включаем "лучи" и получаем 55 / 44 кадров в секунду на высоких, и 74 / 61 на низких, и снова на низких настройках преимущество за модифицированным ядром, даже со включенным Ray Tracing, ибо производительности видеокарты GeForce GTX 1070 хватило с запасом, упор был в процессор, забавно.

Пожалуй хватит, можно было выложить дополнительные тесты для сравнения между разными версиями DXVK / VKD3D, но там разница если и была, то максимум на уровне погрешности, так что не буду засорять статью лишней информацией.

Результаты

Осталось подвести полученные данные в таблицу и сравнить.

Итого получилось 4 таблицы, одна для DirectX 11 режима и три для DirectX 12, давайте сразу перейдём к более наглядным графикам.

В DirectX 11 API есть небольшое преимущество за Windows 10, видеокарта GTX 1070 в целом позволит играть на высоких настройках в разрешении 1920x1080, но в процессе вероятно могут возникнуть просадки в сложных по графике местах, а при низких настройках 800x600 почти все упёрлись в лимит FPS самой игры (240 FPS), хотя Windows уже при разрешении 720p Low была близка к лимиту игры.

Дальше DirectX 12 без трассировки лучей, тут уже нормально поиграть в разрешении 1080p выйдет только в среде Windows, увы, но Linux тут отстаёт ещё сильнее, чем в DX 11 режиме отставал, особенно большая пропасть между "форточкой" и "пингвином" на низких настройках графики.

Здесь же появилась отчётливая разница между стандартным ядром Linux версии 6.1 и модифицированным Liquorix версии 6.8, с модифицированным ядром производительность значительно выше получилась, но только при низких настройках графики, когда лимитирующим фактором выступает не видеокарта, а ЦП, хотя это всё равно не позволяет догнать Windows.

Далее включаем трассировку лучей на средний профиль, и нормально поиграть с видеокартой GTX 1070 можно только в среде Windows при разрешении 720p, Linux же ощутимо отстаёт, причем стандартное ядро версии 6.1 отстало от модифицированного при разрешении 800x600, когда лимитирующим фактором выступил процессор, это единственный случай, когда GTX 1070 справилась с "лучами" и оказалась при этом загружена не полностью.

При высоком профиле трассировки лучей нормально поиграть можно разве что в среде Windows при разрешении 800x600, и с натяжкой Linux, но только при низких настройках общей графики, так как видеокарта была загружена полностью во всех случаях - разницы между обычным и модифицированным ядром Linux не наблюдается.

Заключение

В целом, старенькая GeForce GTX 1070 (2016 год выпуска) вполне позволяет играть в Control с трассировкой лучей, правда только в разрешении 1280x720 (средние настройки), или 800x600 если выставить высокие настройки, и это довольно впечатляющий результат, особенно если учесть, что на 4 года более новая RX 5600M даже запустить игру с "лучами" не способна, просто потому что видеокарты AMD вечно недоразвитые какие-то, да и драйверов нормальных для них не существует в природе, но это уже совсем другая тема...

Да, GTX 1070 не имеет тензорных и RT ядер, тем не менее она способна работать с "лучами", хотя с DLSS было бы гораздо интереснее, но увы, это явно потребует дополнительной вычислительной мощности и весьма немаленькой, так что вряд ли такая функция была бы полезна на GTX 1000 серии, можно разве что с "красным" FSR попробовать совместить, но эта технология ну очень такое себе, и это ещё очень мягко говоря... Однажды я уже пробовал поиграть с FSR в некоторых играх, приемлемого качества FSR давал такой же, или даже меньший FPS, как и нативное высокое разрешение, а низкого качества FSR просто отвратительно выглядел, увы, но как показывает практика - DLSS на порядок лучше "аналогов" от AMD.

Ну а что же до дистрибутива Chimbalix, то тут однозначно нужно заняться рефакторингом, то есть доработкой и исправлением уже существующего, а то начал походить на других линуксоидов, что постоянно выкидывают кривые и сырые дистрибутивы, а потом приправляют не менее кривыми обновлениями бесконечными, брр...

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