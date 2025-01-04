Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Как шина PCI-Express влияет на FPS и почему я предпочитаю Intel и NVIDIA вместо AMD

Проверяем влияние шины PCI-Express на производительность в тестах GPU Caps Viewer с разными процессорами и разгоном.
[ ] для раздела Блоги
12
12

Совсем недавно я занимался доработкой компактного ПК из ATX комплектующих, пытался уменьшить вес, в процессе заменил функционально ущербный Athlon 200GE на Ryzen 7 2700X.

реклама



Как я избавлялся от лишнего веса в самодельном компактном ПК из ATX комплектующих

В конце были проведены тесты для сравнения с Athlon 200GE, но в предыдущую статью уже не получалось всё вместить, потому было решено вынести в отдельную статью.

Текущая конфигурация тестового ПК
БП: 2E Gaming 750W Gold (EP750GM-140) Корпус: Самодельный (10x30x40 см.)
Gigabyte B450M H Ryzen 7 2700X
64 GB DDR4 (2 x 32 GB Kingston KVR29N21D8/32) MSI GeForce GTX 1070 AERO OC 8GB

реклама



Сравнивать полученные результаты с процессором Ryzen 7 2700X, конечно же, буду с уже имеющимися данными, что получены с Athlon 200GE.

Как шина PCI-Express влияет на FPS и почему Linux это плохой выбор для систем с двумя GPU

Конечно, функционально кривой Athlon 200GE с PCI-Express x1 не ровня Ryzen 7 2700X, у которого работают все 16 линий, но вдруг шина не будет решающим фактором, тем более учитывая предыдущие результаты - некоторые тесты вряд ли будут сильно реагировать на значительно увеличенную пропускную способность PCI-E (в 16 раз).

реклама



Для тестирования будет использовано приложение GPU Caps Viewer версии 1.63, в среде Windows 10 установлен драйвер видеокарты NVIDIA версии 560.70.

В среде Linux (Chimbalix 24.5) установлен полноценный драйвер видеокарты NVIDIA версии 550.54.14 (cuda_12.4.0_550.54.14_linux.run), в отличие от систем с AMD Radeon, мне не нужно танцевать с бубном, чтобы заставить нормально работать такие API как OpenCL под линуксом, потому вычислительные тесты тоже будут в таблице.

Чтобы упростить тестирование я использую собственные вспомогательные скрипты, ну и чтобы не запутаться в результатах - раскладываю по соответствующим папкам.

реклама



Вспомогательные скрипты для GPU Caps Viewer можно найти в репозитории GitHub Chi-Gallery, там же по мере использования выявляю недостатки, и обновляю тестовые скрипты, причём важно заметить, основная масса скриптов предназначена для Chimbalix дистрибутива Linux, так что в сторонних линуксах они могут не работать ввиду недостаточной функциональности прочих линуксов.

https://github.com/Shedou/Chi-Gallery/tree/main/Other/GPU_Caps_Viewer_1.63.0.0

Сначала тесты были проведены на системе при стандартных настройках BIOS без разгона, память на стоковой частоте 2933 MHz, после было решено создать каталоги для результатов с памятью 2666 МГц, ведь Athlon 200GE имеет заблокированные множители разгона ГП и ОЗУ, а мне хотелось сравнить 2700X в максимально близких условиях с младшим "кривым недоразумением" от красной компании.

Разумеется, так же выставил частоту ядер на уровне 3.7 ГГц, отключил Boost, и выставил конфигурацию CCX 2+0, хотя у одного модуля 2700X целых 8 МБ кэша L3, когда у 200GE было 4 МБ, но в целом я настроил старший ЦП максимально идентично младшему, и собрал результаты.

Единственное, я забыл про настройку виртуализации, она по умолчанию ведь отключена у AM4 процессоров, когда обычно её включал всегда, ну да ладно, думаю это не должно сильно повлиять на результаты, однако неприятно, что такую мелочь упустил...

Далее активирую обычный рабочий профиль с разгоном, разве что частоту ЦП повышаю до 3.7 ГГц, ведь в профиле было 3.6 ГГц, и снова собираю результаты уже со всеми активными ядрами, но с отключенным XFR Boost.

Ну и для полноты картины - выставляю частоту памяти 2666 МГц, это позволит обнаружить зависимость результатов от разгона ОЗУ.

В итоге собрал результаты в трёх режимах работы, названия папок на скорую руку сделаны, но это не важно, главное теперь оформить результаты в таблицу.

-

--

Результаты OpenCL

Начнём с OpenCL, в таблице довольно много всяких чисел, но даже так отчётливо видно преимущество PCI-Express 3.0 x16 перед x1 при вычислительной работе, хотя лучше перейти к более наглядным графикам.

В тестах CL Julia и CL Partices с процессором Athlon 200GE в условиях крайне ограниченной пропускной способности шины PCI-Express, явное преимущество имела операционная система Windows, однако когда шина PCI-E не является бутылочным горлышком - разница между Windows и Linux едва заметна.

Так же можно отметить тот факт, что разгон ОЗУ и ядер не сильно влияют на результат, однако при обрезании R7 2700X до уровня 2 ядер 4 потоков - производительность заметно проседает, вполне возможно это так сильно влияет объём L3 кэша, ведь при отключенном CCX его объём равен всего 8 МБ, когда в норме должно быть 16 МБ, хотя с другой стороны, у Athlon 200GE было всего 4 МБ кэша, но там ограничением была уже шина PCI-Exress, а не ядра процессора или производительность видеокарты.

Дальше CL PostFX и Surface Deformer, если с узкой шиной PCI-E x1 не было у операционных систем особой разницы, то в избыточном режиме x16 уже совсем другая картина, ибо в среде Linux производительность оказалась заметно выше, чем в Windows, хоть где-то Linux "победил", и то вероятно благодаря качественным драйверам от NVIDIA.

Видна отчётливая зависимость результата от параметров работы ЦП и ОЗУ, тесты хорошо реагируют на частоты ядер при активном XFR Boost (4 ГГц+), но на разгон ОЗУ до 3333 МГц реакция ещё сильнее, хоть лимитирующим фактором и выступает видеокарта, но уже на грани, ибо параметры работы процессора R7 2700X начинают заметно влиять на результат.

Хоть пропускная способность шины PCI-Express и возросла в 16 раз, но максимальный рост производительности был лишь в Surface Deformer, примерно в 12 раз, впрочем, в других тестах хорошо если рост был в 5-6 раз...

Вычислительные тесты использующие OpenCL API определённо сильно зависят от пропускной способности шины PCI-Express, но до определённого момента, пока лимитирующим фактором не станет сама видеокарта, либо процессор.

-

--

Результаты Vulkan

В отличие от вычислительных - графические тесты уже не так сильно зависят от пропускной способности шины PCI-Express, что отлично видно на тестах использующих Vulkan API.

Хотя VK Mesh Shader проявляет интересную зависимость от шины, в среде Linux с крайне ограниченной PCI-E x1 наилучший результат был за Windows, однако когда PCI-Express имеет избыточную пропускную способность - преимущество оказалось за Linux, но только при ограниченной частоте ЦП, при активном XFR Boost преимущество снова за Windows, похоже у "пингвина", как всегда, есть проблемы с распределением нагрузки на самые производительные ядра.

В тесте VK Draw Stress Test сильной зависимости от PCI-E нет, но есть явная зависимость от частоты ядер, причём R7 2700X в конфигурации 2c4t (2 ядра 4 потока) показал меньший результат даже несмотря на 8 МБ кэша чем Athlon 200GE с такой же конфигурацией ядер и частотой, что забавно.

А вот VK Tessellation показывал зависимость от шины только в режиме x1, когда пропускная способность крайне ограничена, но в случае R7 2700X с шиной x16 результаты явно ограничились производительностью видеокарты, ибо нет явной зависимости от конфигурации и разгона процессора, ну и Windows имеет преимущество перед Linux в данном случае.

VK Phong Lighting и VK Triangle уже зависят от шины, но только в крайне ограниченных условиях одной линии, причём эти тесты гораздо лучше работают в среде Windows, а ещё сильно зависят от частоты ядер, и судя по всему, от объёма кэш памяти L3, похоже в данном случае GTX 1070 оказалась не по зубам процессорам архитектуры Zen первых поколений.

VK Geomechanical и VK Seascape хоть и проявили незначительную зависимость от шины, но только в крайне ограниченных условиях с одной линией, в остальном производительность явно ограничивается видеокартой, хотя во всех случаях однозначное преимущество за операционной системой Windows.

Vulkan API тесты в большинстве случаев отдают предпочтение операционной системе Windows, а так же частоте ядер процессора, объём кэша тоже имеет порой заметное влияние, но частота ядра всё же оказывается более весомой, ну а разгон ОЗУ хоть и прибавлял FPS, но незначительно.

-

--

Результаты OpenGL

В таблице так много результатов, что сразу перейдём к графикам.

GL 4.6 SPIRV и GL 4.3 ARB Shader Atomics Counters определённо показывают сильную зависимость от частоты ядер процессора и объёма L3, ощутимое преимущество в данном случае было за Linux, но только в условиях избыточной скорости шины PCI-E.

Тесты GL 4.0 Tessellation напротив, отдали предпочтение Windows, и снова чёткая зависимость от частоты ядер ЦП и объёма кэша, только в среде Linux производительность явно не процессором ограничивалась, ну а пропускная способность PCI-Express значительно влияла только в крайне ограниченных условиях одной линии.

Дальше GL 4.3 Compute Shaders, с ограниченной пропускной способностью PCI-E не было огромной разницы между Windows и Linux, но с PCI-E x16 Windows значительно вырвалась вверх относительно Linux, и снова есть влияние от объёма L3.

GL 3.2 Seascape и GL 3.2 Draw Stress Test оказались довольно независимыми от шины PCI-Express, а последний отлично реагирует на частоту ядер, из-за чего 2700X с активным XFR Boost выдал лучший результат.

GL 3.2 Phong Lighting и GL 3.2 Triangle имеют сильную зависимость от частоты ядер и объёма L3 кэша, однако в то же время Athlon 200GE смог выдать довольно высокий FPS по сравнению с 2700X, но только в среде Windows, в Linux результаты между 200GE и 2700X особо не отличались, да и зависимость от шины PCI-E тут очень слабая.

Далее идут GL 3.2 Mesh Exploder, Env Sphere Map и GL 2.1 Cell Shading, эти три теста имеют примерно одинаковое поведение, потому выведены в один график, в случае ограниченной пропускной способности PCI-E x1 преимущество было за Windows, однако с 16 линиями уже преимущество оказалось за Linux, причем в случае "пингвина" не было зависимости от конфигурации ядер ЦП, когда в среде Windows рост частоты и объёма кэша значительно повышал FPS.

GL 2.1 Alien Corridor и Radial Blur уже не показали острой зависимости от шины, как и от параметров процессора, бутылочное горлышко тут однозначно видеокарта, но в среде Windows всё же производительность выше.

GL 3.2 Geometry Instancing явно предпочитает Windows, больше нечего сказать.

А вот GL 1.1 Triangle уже интереснее, ведь этот тест показывает явную зависимость от частоты ядер и разгона ОЗУ, но только в среде Windows, а ещё Athlon 200GE на 3.7 ГГц выдал отличный результат, даже выше, чем смог R7 2700X с XFR Boost (~4 ГГц), довольно забавная ситуация.

GL 3.2 COVID-19, GL 2.1 Rain Forest и Rhodium не показали особой зависимости от шины и ЦП, ведь практически во всех случаях производительность ограничивалась видеокартой, ну а активная Vega, как всегда, лишь мешала нормально работать полноценной видеокарте в среде Linux, ведь линуксы до сих пор не умеют без перезагрузки ядра переключать активную видеокарту по-человечески...

-

--

Результаты Old OpenGL

Наконец последние результаты в старых тестах OpenGL, тут уже в ряде случаев видно ощутимое преимущество Linux перед Windows, но давайте перейдём к более наглядным графикам.

GL 4 Tesselation, GL3 Triangle GL Vertex Texture Fetch и Toon Shading с крайне ограниченной шиной PCI-E x1 обычно отдавали предпочтение Windows, однако с избыточной пропускной способностью (ПСП) ситуация кардинально меняется в пользу Linux, причём общая производительность достигает 8000 FPS в одном тесте, ну а ещё однозначно есть зависимость от частоты ядер и объёма L3 кэша.

Вообще не удивительно, что большинство старых OpenGL тестов имеют зависимость от параметров работы процессора, ведь они работают в разрешении 600x600 по умолчанию, и этого слишком мало для GTX 1070, но это хорошо для разнообразия, лишь в нескольких тестах будет однозначный упор в производительность видеокарты.

В тестах Soft Shadows и Point Sprite снова доминирует Linux, но только при избыточной пропускной способности PCI-Express, а ещё есть сильная зависимость от частоты ядер и кэша, но от разгона ОЗУ, кажется, нет никакой прибавки.

HDR-DOF отдает предпочтение Windows, правда только в режиме PCI-E x1, но при избыточной ПСП, судя по всему, производительность ограничивается видеокартой, только Geometry Instancing имеет явно выраженную зависимость от частоты ядер.

Simple Torus работал лучше в среде Windows при ограниченной ПСП шины PCI-E, однако при избыточности ситуация снова изменилась в пользу Linux, но так же видно влияние частоты ЦП и объёма L3 кэша.

И только Illuminated Torus отдал однозначное преимущество Windows, в этом же тесте есть чёткая зависимость от частоты ядер и разгона ОЗУ, ну а кэш не повлиял на результат.

Furry Cube вообще всё равно, ему хватает и PCI-E 2.0 x1, чтобы нагрузить GTX 1070, хотя FPS всё же за Windows.

-

--

Заключение

В итоге только вычислительные тесты использующие OpenCL API показали сильную зависимость от пропускной способности (ПСП) шины PCI-Express, тем временем подавляющее большинство графических тестов не имели сильной зависимости от шины.

Linux хуже работает в условиях ограниченной PCI-Express x1, чем Windows, но способен показать больше FPS при избыточной ПСП с 16 линиями.

Современный Vulkan API значительно лучше работает в среде Windows, однако ряд тестов использующих "устаревший" OpenGL лучше работали в среде Linux, хотя и далеко не все.

Процессоры архитектуры Zen 1 (Ryzen 1000-2000) явно не способны "раскрыть" такую старую, но до сих пор актуальную видеокарту как GeForce GTX 1070, во многих тестах была отчётливо видна зависимость от частоты ядер и объёма кэша L3, особенно в OpenGL тестах.

Объём L3 кэша обычно даёт больше FPS, чем разгон ОЗУ при равной частоте ядер.

В тестах, где производительность ограничивается видеокартой - не было выявлено явной зависимости от конфигурации и разгона ЦП.

AMD Radeon с кривыми драйверами лучше держать подальше от компьютера, особенно в среде Linux...

Вполне возможно, что проблема со слотом видеокарты у Athlon 200GE была по вине кривых прошивок AGESA от AMD, когда не получалось заставить работать видеокарту в слоте PCI-Express x16, и только при извлечении NVMe SSD из слота M2 видеокарта заработала в режиме x1, но потом снова перестала, а должна была работать в режиме x8, либо x4 при установленном M2 SSD...

На этом пожалуй всё.

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.

Оценитe материал
рейтинг: 2.5 из 5
голосов: 8
Добавить в закладки

Теги

amd nvidia windows geforce radeon gpu разгон chimbal chimbalix test
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование материнской платы MSI Z890 Gaming Plus WIFI
16
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z890 Tomahawk WIFI на чипсете Intel Z890
19
Обзор и тестирование блока питания MSI MAG A1000GL PCIE5
17
Обзор и тестирование корпуса Formula V Line Crystal Z9 Floe
12
Ретроклокинг: В поисках AMD Athlon 64 FX-57 или силиконовая лотерея ядер San Diego
42
Обзор материнской платы MSI B760M Project Zero в составе сборки MSI
2
Обзор зарядных устройств Ugreen Nexode GaN Fast Charger: 100W 5-Port (X563) и 65W 4-Port (X559)
9
Обзор ноутбука ASUS ROG Zephyrus G16 (GA605W)
1
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG Coreliquid I240
1
Обзор ноутбука ASUS Zenbook S 14 (UX5406S)
3
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В сети появилось видео рукопашного боя между бойцом из Якутии и украинским солдатом
3
Российские дроны «Герань» после обновлений оказались невосприимчивы к украинской РЭБ
+
Россия активно использует новые оптоволоконные FPV-дроны, устойчивые к радиоэлектронной борьбе
+
Российские дроны с квантовыми магнитометрами находят золото в тропиках
1
Инсайдер раскрыл цену видеокарты ASUS RTX 5080 с поддержкой DLSS 4
6
Разрабатывается 50-контактный разъём для питания основных компонентов ПК через материнскую плату
9
В Москве построят новые небоскрёбы преображающие Кутузовский проспект
6
ВСУ приступили к боевому применению французских авиабомб AASM-250 Hammer
2
Для ПК с GeForce RTX 5090 потребуется блок питания на 1200 Вт
15
Все региональные сайты Poco больше не работают и перенаправляют пользователей на магазины Xiaomi
+
Крестный отец ИИ, Хинтон, выступает против трансформации OpenAI в коммерческую компанию
3
Huawei снижает цены на Pura 70 Ultra, чтобы потеснить Apple в Китае на рынке премиум-смартфонов
+
Глобальная версия Poco X7 Pro получит аккумулятор емкостью 6000 мАч
+
Стандарт BTF 3.0 позволит отказаться от кабелей блока питания к материнской плате и видеокарте
4
В конце 2024 года года на БАМе и Транссибе был введён ряд ключевых объектов
+
G.Skill выпустила лучшую оперативную память для Ryzen 7 9800X3D
5
NVIDIA подарит счастливчику GeForce 8800 Ultra с подписью Дженсена Хуанга
3
HONOR Magic6 Pro получает обновление MagicOS 9.0
+
Дизайнер Microsoft показал примеры динамических обоев для Windows 11
5
Флагман AMD Radeon RX 9070 XT будет выпущен с умышленным дефицитом
9

Популярные статьи

Почему нельзя «прикуривать» от машины с заведенным двигателем и как правильно это делать
56
"Wayfinder" - краткий обзор релизной версии игры
+
Краткий обзор вентилятора Thermalright TL-C14C-S ARGB
2
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z890 Gaming Plus WIFI
16
О консолях Xbox в 2025 году и коте Шредингера
4
Как шина PCI-Express влияет на FPS и почему я предпочитаю Intel и NVIDIA вместо AMD
12

Сейчас обсуждают

ChAS
15:10
Почти бесплатное электричество было только в СССР. И благодаря наследию Союза оно у нас и сейчас остаётся одним из самых дешёвых в мире, несмотря на подорожания. А абхазы просто халявщики. Геополитика...
В Абхазии активизировались майнинг-фермы после начала гуманитарных поставок электроэнергии из РФ
Маэстро
15:10
Шегети мутельши!
Постпред РФ в ООН Небензя назвал действия нового правительства Сирии грамотными
Nvidia&Intel Hater
15:09
Снотворное одновременно с слабительным дали ,не до того ему было
Как шина PCI-Express влияет на FPS и почему я предпочитаю Intel и NVIDIA вместо AMD
Блейд
15:09
Постпред РФ в ООН Небензя назвал действия нового правительства Сирии грамотными
Маэстро
15:07
шен хо ар андзрев?
Постпред РФ в ООН Небензя назвал действия нового правительства Сирии грамотными
Evgeny Chezarin
15:07
Очевидно же, накормили успокоительными со снотворным и лежал спокойно в палате.
Как шина PCI-Express влияет на FPS и почему я предпочитаю Intel и NVIDIA вместо AMD
beastly77
15:07
до 2030 г. ООН упразднят и сделают новую международную площадку с птичьими правами для РФ и КНР
В России исключили одобрение принятия Германии и Японии в Совбез ООН на правах постоянных членов
Nvidia&Intel Hater
15:06
заметил что на НГ небыло его высе статей .видно привязан был во избежании эксцессов
Как шина PCI-Express влияет на FPS и почему я предпочитаю Intel и NVIDIA вместо AMD
Блейд
15:06
Постпред РФ в ООН Небензя назвал действия нового правительства Сирии грамотными
Маэстро
15:05
Эбель дур вэха, дици му вэха
Постпред РФ в ООН Небензя назвал действия нового правительства Сирии грамотными
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем