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Почему у Linux нет будущего в настольном сегменте, пока разработкой занимаются некомпетентные люди

В начале 2021 года драйвер Mesa нормально работал, но потом начали всё ломать, а в 2024 разработчики проекта Mesa3D окончательно доломали то, что нормально работало раньше...
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О проблемах Linux можно говорить бесконечно, ведь именно в линуксах постоянно ломают вещи, которые нормально работали раньше...

Чего только стоит постоянно ломающаяся обратная совместимость с каждой новой версией ядра Linux, что не позволяет использовать старые драйверы (видеокарт/VirtualBox и прочие) с наиболее "свежими" линуксами, ведь их модули просто не собираются под новые, поломанные ядра Linux, я уже молчу про поломку приложений вроде Wine.

Но есть один весьма примечательный проект под названием Mesa3D, он настолько основополагающий, что именно Mesa отвечает за графику в линуксах с видеокартами AMD/Intel, и даже NVIDIA, если конечно не установлены адекватные официальные драйверы от "зелёной" компании.

Так вот, однажды я столкнулся с проблемой драйвера Mesa, а именно в компоненте llvmpipe, что позволяет использовать центральный процессор для отрисовки изображения, в итоге провёл тестирование и выяснил, что разработчики Mesa3D поломали драйвер начиная с версии 21.3.0 включительно:

А потом проверил последние доступные версии Mesa3D 24.1.0 и 24.0.8, ведь был слух, что некомпетентные разработчики проекта Mesa3D опять поломали что-то, и они действительно поломали что совсем недавно кое-как ещё работало:

Так к чему эта вся история... Да всё к тому же что и раньше! Разработчики Mesa3D в очередной раз поломали что хоть как-то работало!

Буквально на днях я собрал новую версию дистрибутива Chimbalix, и там обновил Mesa3D с версии 23.1.2 до версии 24.2.2, понадеялся на лучшее, что вдруг исправили свои ошибки и починили поломанное, эх, святая наивность...

Чтобы некомпетентные разработчики Mesa3D и ничего не поломали с новыми версиями Mesa? Точно не в нашей вселенной!

Запустил я значит свой дистрибутив с новенькой Mesa версии 24.2.2 на ноутбуке:

И знаете что получил? Правильно, получил артефакты изображения на полностью исправном ноутбуке!

Тест GPU Heavy не с первого раза, но тоже позеленел по вине нового драйвера Mesa 24.2.2:

Вроде и поддерживает OpenGL версии 4.6 включительно, и GLES 3.2, но почему-то в реальности не особо то и поддерживает, как показала практика выше:

Кто-то скажет, мол, это только в моём дистрибутиве Chimbalix проблема, в других якобы нормальных дистрибутивах будет всё отлично! Ну что же, давайте посмотрим как там поживает "нормальный" дистрибутив Ubuntu 24.04.1 LTS. Запускаю на том же самом ноутбуке с графикой Intel UHD 600 и к сожалению, в этом "линуксе" нет ни утилиты glxingfo, ни vulkaninfo, слишком уж недоразвитая Ubuntu как операционная система, так что версия Mesa неизвестна, но уверен что должна быть 2024 года:

И да, проблема в точности как у дистрибутива Chimbalix 24.5 с Mesa 24.2.2, причем тест GPU Heavy с первого запуска оказался в зелёном поносе некомпетентности разработчиков Mesa3D:

Ну и чтобы наверняка не быть голословным про некомпетентность разработчиков Mesa3D - запускаю тест в дистрибутиве Chimbalix 24.4 сол старой Mesa 23.1.2, всё отлично работает на том же самом ноутбуке:

Не то чтобы Mesa 23.1.2 работала прямо-таки идеально, нет, у неё есть свои проблемы, но она хотя бы работает, и не заливает изображение зелёным поносом с Intel UHD 600 графикой:

Что сказать, разработчики Mesa3D в очередной раз поломали что ранее нормально работало, а учитывая как они до сих пор не исправили старую проблему с зависанием игр и некоторых тестов при использовании llvmpipe с анизотропной фильтрацией... Я не знаю, таких разработчиков невозможно назвать компетентными, ибо они только и делают что всё ломают постоянно, и ладно бы оно изначально не работало, но оно ведь изначально нормально работало!

Есть ли у Linux будущее, когда разработчики столь основополагающих компонентов системы как Mesa постоянно всё ломают? Однозначно нет, в сегменте настольных ПК и ноутбуков будущего у линуксов нет и не будет, с такими разработчиками.

Теперь у меня встал... Небольшой вопрос встал колом! Оставить поломанную в край Mesa 24.2, или в следующей версии Chimbalix 24.6 Вернуть более старую Mesa 23.1, но более адекватно работающую... И это серьёзная проблема, ведь старая Mesa имеет меньшую поддержку кривых поделок AMD под названием Radeon, однако новая версия ещё более кривая и поломанная, чем старая...

Это тупик, буквально тупик, ведь я не перепишу кривую Mesa и не исправлю все проблемы созданные (и создаваемые) разработчиками проекта Mesa3D начиная аж с 2021 года, в конце концов я не программист, чтобы таким заниматься, однако это не мешает определять вопиющую некомпетентность разработчиков.

И пусть хоть надорвутся фанаты вечно кривых линуксов, но увы, линуксы как были мусором в настольном сегменте, так и остаются мусором и нет никакого света в конце туннеля...

Даже NVIDIA со своими полнофункциональными и качественными драйверами не способна сделать линукс пригодным для нормального использования, ведь не одной только NVIDIA живём, есть ещё и Intel и AMD, и в отличие от NVIDIA, там действительно всё печально, ибо кроме Mesa ничего нет по сути.

Может кто-то скажет что у AMD всё не так плохо, как у меня с Intel UHD 600 получилось, но извольте, вечные утечки памяти и артефакты на ровном месте с видеокартами AMD говорят об обратном:

И если в среде Windows можно потанцевать с разными версиями драйверов AMD, чтобы найти "тот самый" нормально работающий:

То в среде Linux любители дряхлого "пингвина" аж гордятся тем фактом, что драйверы видеокарт "красного лагеря" намертво прибиты гвоздями к ядру и выковыривать их оттуда нужно гвоздодёром; правда заменить нечем, ибо AMD не выпускает автономные установочные пакеты драйверов как NVIDIA, лишь убогие пакеты зависимостей, непригодные для установки без доступа к линуксоидным репозиториям через интернет:

Ну да ладно, пожалуй на этом закончим, а то уже уходим в другую тему вечных кривых и неполноценных драйверов AMD...

Каков же итог? Всё просто - «Linux бесплатен, только если ваше время и труд не имеют цены», по крайней мере, если вместо видеокарты в ПК установлено AMD или Intel, которые работают в основном только через кривой драйвер Mesa от некомпетентных разработчиков, что постоянно ломают некогда нормально работающие "вещи".

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.


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intel тест chimbal линукс chimbalix test ubuntu mesa mesa 3d mesa3d project
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