Когда любители видеокарт AMD Radeon ищут преимущества у своих любимок, то зачастую речь заходит о цветопередаче, мол, у NVIDIA всё плохо и ужасно, а у AMD прекрасно и сочно...

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Но в реальности, если у NVIDIA и бывают проблемы с цветами, то в 99.9% случаев в этом виноват ограниченный RGB диапазон, что драйвер выставляет при подключении проблемных мониторов, либо через проблемные кабели HDMI / DP, чтобы у пользователя хоть какая-то картинка наверняка была, и вручную выставить полный RGB диапазон позволяют как драйверы NVIDIA в Windows, так и в Linux, то есть по сути никаких проблем нет.

Совсем другое дело поделки AMD называемые видеокартами...

В предыдущей статье я уже отмечал факт плохой цветопередачи у AMD Radeon, но происходило это в среде Windows, и перекос цветовых каналов можно было исправить принудительным отключением функции коррекции цветовой температуры.

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Почему у AMD Radeon никогда не было потенциала, а драйверы считаются одними из худших

Но сейчас всё будет происходить в среде Linux, и для линуксов AMD не выпускает адекватных драйверов, потому нет возможности отключить кривой функционал возможно включенный по умолчанию в хвалёном драйвере ядра AMDGPU...

К слову о ноутбуке, это MSI Alpha 15 на основе Ryzen 7 4800H и Radeon RX 5600M.

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Обычно я пользуюсь компактным ПК в самодельном корпусе с видеокартой NVIDIA GeForce GTX 1070, но в последнее время решил попробовать перейти на ноутбук с AMD Radeon, хотя он и не сильно меньше компьютера по размерам, но у него есть преимущество в виде аккумулятора.

Когда происходят перебои с электричеством в розетке обычный компьютер отключается, а ноутбуку всё равно, собственно это и есть причина, почему было решено попробовать перейти на ноутбук.

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Но этой статьи не существовало бы, если бы ноутбук был основан на нормальном "железе", а не вечно кривых и недоразвитых поделках AMD...

В чём основная проблема? Правильно, в цветопередаче, под линуксом я заметил, что зелёный не совсем зелёный, а какой-то болотный, или даже блевотный, тут же сделал скриншот и проверил в среде Windows, в итоге да, под линуксом цвет точно такой же, как и в Windows со стандартными настройками AMD, то есть искажённый.

Важно заметить, на фотографиях и скриншотах разница видна гораздо хуже, чем в живую, ведь камера так же может искажать цвета, и искажает бледно-зелёный в более насыщенный зеленый, чем он есть на самом деле (нижняя строка на скриншоте), но всё равно буду иллюстрировать скриншотами и фотографиями, чтобы было понятнее о чём говорю.

А на следующий день я подключил второй монитор, да, Linux, как всегда, отвратительно работает со вторым монитором, но стоит признать, ситуация явно стала лучше, чем было 3-4 года назад, хотя до уровня Windows в плане работы с мониторами линуксу как раком до луны, увы...

В общем подключил второй монитор, проблема перекоса цветов устранилась сама собой, зелёный теперь выглядит зелёным, и казалось бы, всё отлично, нужно просто подключать дополнительный монитор и не будет проблем с цветами у AMD, но как же я ошибался...

Проблема была в градиентах, почему-то AMD Radeon не способен адекватно вывести градиенты на внешний дисплей, это очень хорошо видно глазами, и хуже фото камерой, это явление ещё называют бандингом, и оно было распространённым в нулевых из-за технических особенностей видеокарт той эпохи, однако я не ожидал это встретить в ноутбуке 2020 года за полторы тысячи у.е...

Может нужно было отключить встроенный дисплей? Но нет, проблемы с цветами всё равно были, и не зависели от встроенного дисплея.

А потом открыл браузер и ужаснулся...

На всякий случай открыл диспетчер задач, посмотрел на видеокарты, вдруг какая-то отвалилась, но нет, всё в порядке...

Это однозначно проблема AMD Radeon, он просто не способен вывести используемый в логотипе сайта цвет, пытается смешивать синий и фиолетовый, но получается мерзко.

И если в случае NVIDIA есть панель драйвера с настройками дисплея, то в случае AMD нет никакой панели драйвера под линуксом, у них вообще нет драйверов под линукс, только убогий форк Mesa3D, потому я не могу нормально управлять выходами видеокарты...

Даже не знаю, может это я такой дурак, и как-то неправильно подключил монитор через единственный HDMI? Так что пошёл за дешёвым ноутбуком на основе Intel Celeron N4020 и Intel UHD 600 графикой...

Загружаю тот же самый линукс, и никаких проблем как на встроенном дисплее, так и на внешнем, с цветами полный порядок.

Intel UHD 600 просто идеально работает, цвета и градиенты выводит правильно, как и с NVIDIA GeForce GTX 1070 собственно всегда было.

Так что плохая цветопередача у AMD Radeon явно не по вине подключения или монитора.

И я не знаю что с этим мракобесием делать, AMD просто отвратительно выводит цвета, на встроенном в ноутбук дисплее цвет искажён до блевотных оттенков, а на полноценном мониторе происходит какая-то дичь шумная, и нет никаких возможностей это исправить под линуксами, ибо AMD до сих пор не осилила выпустить нормальные драйверы для "дряхлого пингвина", хотя "красная контора" и для Windows не может осилить ничего адекватного...

И ладно бы у меня был очень дешёвый ноутбук 2001 года выпуска, там можно было бы понять такую отвратительную цветопередачу, но вашу кочергу, этот ноутбук стоил грубо говоря 1500$, а монитор IPS хоть уже и не молодой, но стоил примерно 400$, и никогда с ним не было таких проблем при работе с NVIDIA и Intel графикой, только с графикой от AMD впервые увидел такие паршивые цвета и градиенты.

Вот вроде и ноутбук, у него преимущество в автономности перед компактным ПК, но господи, как этим мусором от AMD пользоваться с такой цветопередачей? Чисто технически пользоваться конечно можно, но даже ноутбук за 60-70$ на основе Celeron N4020 и Intel UHD 600 не искажает цвета, тем временем ноутбук за 1500-1600$ с AMD Radeon RX 5600M искажает, брр.

А ещё меня волнуют потерянные возможности при переходе с древней GTX 1070 на гораздо более новую RX 5600M, даже Blender невозможно адекватно использовать под линуксом, ибо нужно заниматься танцами над бубном с "драйверами" AMD, чтобы прикрутить этот весь "амудешный" функционал, когда с NVIDIA я просто устанавливал нормальный официальный драйвер CUDA, одну галочку выставлял и всё прекрасно работало...

Впрочем, это уже совсем другая тема...

Хотя внезапно было обнаружено частичное решение проблемы плохой цветопередачи AMD Radeon на внешнем мониторе, почему частичное? Да потому что приходится отключать sRGB профиль дисплея переходя на пользовательские варианты.

То есть, теперь нужно вручную настраивать монитор, чтобы привести цвета в порядок. Впрочем, это всяко лучше, чем смотреть на шумную картинку и кривые градиенты, хотя приятного тут ничего нет, ибо с NVIDIA и Intel графикой я всегда получал одинаковые цвета и правильные градиенты на мониторе, а с AMD нет...

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.