Half-Life 2 легендарная игра, если бы не одно "но", её постоянно обновляют, а действительно старые версии 2005-2013 года сейчас можно найти разве что на торрентах всевозможных, ибо Valve не позволяет в своей DRM платформе Steam выбирать любые версии игр.

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Но сейчас всё равно речь не о старых версиях игр, а наоборот, пойдёт речь про новую Half-Life 2, в которую добавили мастерскую, где люди выкладывают свои модификации.

И так как я использую Linux вместо операционной системы, а вместо видеокарты AMD Radeon RX 5600M в паре с AMDGPU / Mesa3D вместо нормальных драйверов, а нормальных драйверов не существует для "красных" видеокарт, то воспользовался Steam для запуска игры, да и в "пиратских" версиях вряд ли будет работать мастерская, так что запустил официальную версию игры, открыл мастерскую, и... Получил чёрный оверлей Steam!

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Разумеется я далеко не единственный с такой проблемой, как бы это иронично не было, но у человека тоже AMD Radeon вместо видеокарты, и AMDGPU / Mesa3D вместо драйвера видеокарты...

В общем, как многие уже вероятно догадались, это проблема преимущественно видеокарт AMD и Linux, и есть несколько костылей для её решения. Первый костыль это переключить игру на Vulkan API, игра по умолчанию работает в режиме OpenGL, а это API ещё с 2021 года поломали в проекте Mesa3D, либо загрузить игровой уровень, после чего чёрный оверлей становиться нормальным.

В общем, костыль Vulkan API я не проверял с AMD, кто знает, какие проблемы вылезут при использовании "вулкана" с "красной" видеокартой, игра не рассчитана на такое изначально, а вот загрузка уровня отлично работала, но только до перезапуска, если выйти из игры и снова открыть оверлей Steam, то он снова становится чёрным, пока не будет запущен какой-нибудь уровень.

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Так я и добрался до модификаций, сразу заметил кучу изменений в работе игры, будто взяли Garrys Mod и переделали в Half-Life 2, вот так игра нынче ощущается, причём ряд модификаций просто не хотели работать, ну или я что-то не понимаю, в общем первое впечатление оказалось скорее негативным...

Особенно неприятен тот факт, что метрокоп теперь до посинения бегает за игроком, если выбраться за пределы карты через мусорку, если догонит - игре конец, ведь метрокоп будет постоянно бить, и игра не будет успевать вернуть игрока в безопасную зону, в нормальных, старых версиях Half-Life 2, такого поведения не припомню...

Ну да ладно, у Alyx после модификаций под ногами застряло какое-то устройство, наверное это шокер, странно конечно, но вроде ничего критичного, этот мод замены модели работает, в отличие от других модов замены Mossman.

Доктор Клейнер тоже в принципе заменился, выглядит забавно, даже оторванно как то от стиля игры что-ли, хотя если бы меня заботил стиль, я бы не ставил модификации.

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Больше ничего интересного особо не заметил, просто куча болтовни сюжетной.

Дальше нужно было разобраться с тем фактом, что многие моды просто не работают на персонажа Джудит Моссман, методом перебора была найдена единственная работающая модификация, теперь стало понятно, почему именно эта модель практически во всех видео на YouTube была установлена по Half-Life 2, ведь это единственная рабочая модель...

Лифт, наверное, самое интересное место в лаборатории, и кухню показали, и генераторную работающую на силе вортигонтов, и объяснили всякое по пути, ну и приехали.

И да, под ногами у Alyx определённо стандартный шокер висит, весьма удивительная недоработка однако.

Ну да ладно, теперь вернёмся к проблеме чёрного оверлея Steam, казалось бы, она вроде и решена костылями, но внезапно, на днях ноутбук с Radeon RX 5600M сломался явно по вине чипа AMD, и теперь я вернулся на компактный ПК с GeForce GTX 1070, что ещё никогда не подводила меня.

Внезапно я решил поиграть в Half-Life 2, и знаете что обнаружил? Правильно, от проблемы чёрного оверлея и следа нет с видеокартой GeForce, просто запустил игру и сразу всё нормально заработало, никаких чёрных окон, всё просто отлично работает, даже уровень не нужно запускать никакой, вот вам и сила качественных драйверов NVIDIA (установлен официальный CUDA 570.86.10, дистрибутив Chimbalix).

При этом игра НЕ получала обновлений, чтобы это можно было списать на обновления, мол, починили пока сменил видеокарту.

А что это значит? Правильно, это третье решение проблемы чёрного оверлея Steam в Half-Life 2, нужно просто сменить AMD Radeon на нормальную видеокарту NVIDIA GeForce, и проблемы в принципе не будет, по крайней мере у меня нет проблем с GTX 1070, а с Radeon RX 5600M и RX Vega 7 проблема чёрного оверлея была устойчивой.

О, удалось найти другие рабочие модификации, в общем так и я и не столкнулся ни разу с чёрными оверлеями Steam при использовании видеокарты GeForce, даже режим полного экрана нормально работает, интересно, ведь с AMD Radeon бывали проблемы при игре во весь экран...

Осталось только проверить Vulkan API вариант игры, но и тут NVIDIA без проблем отработала.

Забавно, похоже Half-Life 2 загружает модификации случайным образом при наличии конфликтующих.

Довольно умно, учитывая что игрок может всего подряд набросать в "подписки", непонятно только почему некоторые модификации не работают будучи единственными активированными в списке.

Может просто сами модификации некоторые кривые, непонятно, но какие-то работают, а какие-то определённо нет, как бы не активировал их в меню...

Что тут сказать, новая Half-Life 2 выглядит довольно сырой ещё, и если проблему чёрного оверлея Steam можно решить просто используя видеокарту от NVIDIA вместо AMD Radeon, либо костылями в случае если никак не сменить красный хлам на нормальную видеокарту, то проблему кривых модов, общего поломанного состояния игры и т.п., уже не исправить простой сменой "железа"...

Реально, попытались какой-то Garrys Mod сделать из Half-Life 2, но получилось не очень, слишком "пусто" что ли, те же нерабочие моды, совершенно непонятно как определить их работоспособность, просто не существует в игре индикаторов работоспособности модификаций, и это досадно, но всё равно забавно.

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.



