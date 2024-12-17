На самом деле вопрос цены я не буду рассматривать в данном случае, ведь стоимость не имеет никакого значения, если видеокарта в принципе не способна адекватно предоставить нужный функционал...

-

Драйверы для Linux

реклама





Начнём с элементарного, некоторые любители линуксов во весь голос орут, мол, для использования в среде Linux нужно покупать только AMD Radeon, и не иначе!

Но так ли это на самом деле? Ну, мягко говоря, это не так, ведь у AMD по сути нет драйверов для Linux... Всё что "красные" предлагают пользователям - это убогие пакеты зависимостей размером 14 КБ под видом драйверов, они непригодны для использования без доступа к репозиториям в интернете, то есть установить на автономный ПК невозможно, да и спектр поддерживаемых дистрибутивов крайне скуден.

реклама





Ну а если пользователь очень настойчивый, то придётся изрядно потанцевать с бубном, чтобы обнаружить, что в репозиториях AMD лежит тухлый мусор, несовместимый с линуксом версии 6.9 и новее (DKMS модуль AMDGPU), это, в том числе вина разработчиков линукса, что постоянно ломают обратную совместимость с более старыми драйверами, но NVIDIA как-то ведь поддерживает ядра выше 6.10.

Так же замечу, драйверы AMD для Linux основаны на кривой Mesa3D, которую постоянно ломают, и кроме NVIDIA нет никаких альтернатив этому хламу.

Почему у Linux нет будущего в настольном сегменте, пока разработкой занимаются некомпетентные люди

реклама





Но можно ли сделать кривой мусор ещё более кривым? Конечно! AMD смогли сделать кривую Mesa3D ещё более кривой и поломанной!

Большое тестирование Windows / Linux и AMD / NVIDIA в утилите GPU Caps Viewer: Часть 1

Может AMDGPU и встроен в линуксы по умолчанию, но он не предоставляет графические API вроде Vulkan / OpenGL, а так же OpenCL, этим занимается кривая Mesa3D, да и AMDGPU стал отличным примером несостоятельности системы драйверов линукса, в которую стараются запихнуть всё и сразу, а потом оказывается, что оно слишком большое и проблемное, и нужно резать, от чего ещё больше проблем всплывает...

реклама





Кстати, любители линуксов прямо молятся на "святой" AMDGPU, мол, это очень круто... Но проблема в том, что этот драйвер не так хорош как рассказывают, с видеокартами серии R9 390 / Fury и ниже можно столкнуться с проблемами, придётся танцевать с бубном и конфигурациями, чтобы заставить нормально работать.

Раньше я думал, что это всё мракобесие с зависаниями внезапными с выводом артефактов происходит по вине композитора, но сейчас то понимаю, что это драйверы AMD в линуксах просто мусор...

Ну а про старые видеокарты HD серий я вообще молчу, с такими лучше забыть про Linux.

Но знаете что самое отвратительное во встроенных в Linux драйверах AMD? Правильно, они могут приводить к чёрному экрану просто потому, что не умеют работать с видеокартой...

Следующий ноутбук был куплен в 2021 году (R7 4800H + Radeon RX 5600M), и абсолютное большинство дистрибутивов Linux того времени отказывались запускаться выдавая чёрный экран с мигающим "курсором"! Спасибо AMD за "прекрасные" драйверы вшитые в ядро линукса!

Лучше бы вообще не было драйверов, чем такие...

-

--

Поддержка

Тут всё просто, давайте посмотрим на поддержку от NVIDIA для Linux, последняя версия для видеокарт GeForce 400-500 серий была в ноябре 2022 года, и эту версию можно установить с ядром 6.1, может даже и более новыми ветками, но не новее 2022 года.

Для серии GTX 600+ последний выпуск драйверов был в июне 2024 года, и они работают с Linux веткой 6.9, лично проверял, может даже и с 6.10+ заработают.

Ну а GTX 900 и новее до сих пор активно поддерживаются NVIDIA самыми последними выпусками, хотя стоит заметить, GTX 900 серия вышла на рынок в далёком 2014 году.

То, что разработчики Linux постоянно ломают обратную совместимость со старыми драйверами, судя по всему и есть причина, почему NVIDIA приходится постоянно обновлять драйверы даже для GeForce GTX 600 серии, что впервые выпущена в 2012 году, и даже появившиеся в 2010 году GTX 400 поддерживали аж до 2022 года...

В среде Windows последний выпуск драйверов для 400-500 серий был в 2018 году, хотя 600+ серия до сих пор поддерживается, но не так активно, как 900+ серии.

В любом случае NVIDIA в большинстве случаев поддерживает свои видеокарты более 10 лет, и поддерживает полноценно, обычно с ними нет проблем.

Со своей GTX 1070 я имею OpenCL 3.0 даже под линуксом, а так же последние версии графических API вроде Vulkan, разумеется, в зависимости от того, насколько свежий драйвер установлю, ибо "зелёная компания" действительно поддерживает своих пользователей.

Тем временем AMD даже для Windows не осилили OpenCL выше древней версии 1.2, даже с современными видеокартами...

Про поддержку от "красных" в среде Linux уже всё расписано в предыдущем разделе, так что давайте посмотрим на AMD в среде Windows.

Вот у меня была как-то видеокарта Radeon HD 6870, это серия сопоставима с GeForce 400 (2010 год выпуска), только в отличие от NVIDIA, "красную" поделку поддерживали до 2015 года.

Да, есть ещё Crimson 2016 года, но это кривой, непригодный для использования мусор, постоянно приводивший к ошибкам и синим экранам, там даже OpenCL заблокирован "доброй и прекрасной амудэ", это самый отвратительный драйвер из всех, что я вообще видел для видеокарт Radeon...

Идём дальше, серия HD 7000 - R9, сколько было воплей про "потенциал" у видеокарт AMD, я и сам был глупым фанатом этой шарашкиной конторы, верил в "потенциал", но так и не дождался нормальных драйверов и раскрытия потенциала для своих HD 7750, HD 7850, HD 7870 / 7870 XT, R9 280, R9 290, R9 390X, особенно меня взбесила "красная контора" искусственной блокировкой асинхронных вычислений для видеокарт архитектуры GCN 1.0 (HD 7750, 7850, 7870), от чего Vulkan API падал с ошибками в некоторых играх, а некоторый софт вообще не работал, например ProRender, и откатить драйвер невозможно до версий, в которых ещё не заблокирован функционал, ибо слишком далеко откатывать нужно...

Конечно, карты архитектуры GCN 1.1 (HD 7870 XT, HD 7950, HD 7970) не были подвержены урезанию, но это всё равно отвратительный опыт, ну и последняя поддержка серии HD 7000 - R9 300 / Fury закончилась в 2022 году, причём помню были проблемы с драйверами 2022 года и R9 290, с какой-то версией изображение уплывало в жёлтые оттенки, но сейчас мне плевать на это, так что не знаю, исправили косяк или нет, ведь уже давно избавился от "красных" видеокарт.

Далее серии RX 400 - Vega, у меня были RX 560 и RX Vega 56. последняя была сдана обратно в магазин, ибо сыпала артефактами, хотя и RX 560 была не подарком, но её я не догадался вернуть когда начал сталкиваться с проблемами отвратительных драйверов, да и использовалась как вспомогательная карточка, так что не сразу заметил все "нюансы".

В любом случае пользователи серий RX 400 - Vega уже кинуты "красной" шарашкиной конторой в плане поддержки, ведь последняя версия драйвера для этих карточек это 24.9.1, более новые исключительно для RX 5000 и выше серий, а теперь скажите мне, что я поступил неправильно отказавшись от RX Vega 56 в начале 2019 года и купил более старую, и гораздо менее прожорливую GTX 1070 позже, а ведь серия Vega только появилась в конце 2017 года, и уже брошена...

Что там с потенциалом у AMD? Вот выпустят драйверы, и как засунут за пояс плохую и ужасную NVIDIA, что до сих пор активно поддерживает GeForce 900 серии 2014 года выпуска? Ну-ну.

А ведь это не всё, на самом деле AMD кинула пользователей RX 400 - Vega ещё в 2023 году, они просто вырезали поддержку gfx8-9 (RX 400 - Vega) в официальном драйвере Vulkan API.

https://github.com/GPUOpen-Drivers/AMDVLK/releases/tag/v-2023.Q4.1

Думаете я шучу? Ни капли, прямо сейчас у меня на руках есть ноутбук с Radeon Vega (gfx9) и RX 5600M (gfx10), установлен гибридный драйвер 24.10.1, потому что обычный, такой же или более новой версии, невозможно нормально установить.

AMD по сути были вынуждены выпускать гибридный мусор для ноутбуков, иначе и владельцы RX 5000+ были бы кинуты, ведь встроенную в ЦП Vega невозможно отключить, чтобы установить драйвер только для RX 5600M, но суть не в этом.

Обратите внимание на Vulkan API 1.3.260, при выборе Vega показывает драйвер 24.9.1, и 24.10.1 при выборе RX 5600M, то есть драйвер конца 2024 года, а Vulkan середины 2023 года...

К чему это приводит? Правильно, к функциональной недостаточности, в составе GPU Caps Viewer есть тест Meshlets, он проверяет Mesh Shaders, но так как AMD кинула владельцев RX 400 - Vega, то и тест не способен ничего показать от слова "совсем", ведь это довольно новый функционал, которого нет в старых версиях Vulkan.

Да, может GTX 1070 (2016) и не поддерживает Mesh Shaders, как и RX 5600M (2020), но они хотя бы минимально способны нарисовать геометрию, когда карты вроде RX 580 / Vega 64 (2017) и Vega в составе ЦП R7 4800H / 5800H (2020-2021) не способны это сделать, хотя они гораздо новее той же GTX 1070...

По факту, "красные" бросили поддержку видеокарт RX Vega архитектуры спустя 6 лет после появления, а если учесть сколько времени они активно выпускались и продавались, то фактическая поддержка оказалась менее трёх лет...

И где собственно потенциал у AMD? Нет никакого потенциала, наоборот, эта контора раньше практиковала урезание функционала, и сейчас практикует, устаревший Vulkan API 2023 года в драйвере 2024 года тому яркое доказательство.

-

Гибридная проблема

На самом деле у AMD весь форум завален разнообразными проблемами, а "гибридная проблема", судя по всему, была ещё до того, как вышли гибридные драйверы 24.10.1 версии, ведь я имею практически такую же проблему на ноутбуке с RX 5600M...

Так вот, недавно я обозревал ноутбук Asus TUF F17 с начинкой Intel Core i7-13620H + NVIDIA GeForce RTX 4070, и там проводил тесты в утилите GPU Caps Viewer, в целом всё прошло хорошо, как и ожидалось от устройства, что основано на действительно пригодных для использования комплектующих.

В итоге ноутбук с AMD Ryzen + Radeon освободился от рабочих задач, и теперь я могу его использовать для экспериментов, полностью стёр все данные и установил чистые операционные системы на него, условия просто идеальные.

Но увы, "красная контора" не имела бы репутацию производителя кривого мусора, если бы выпускала нормальные видеокарты и драйверы...

Значит так, сейчас у меня ноутбук подключен к зарядному устройству, по умолчанию выбрана дискретная RX 5600M, она же является адаптером по умолчанию для OpenGL API, так же и во вкладке Vulkan выбрана дискретная видеокарта, давайте запустим OpenGL 3.2 тест, и ничего странного, всё работает, верно?

Давайте проверим тест использующий Vulkan, упс, приложение зависло и закрылось...

Вот и оно, я могу запустить OpenGL тест на RX 5600M, но не могу запустить Vulkan, ибо приложение закрывается, в логах при этом нет ничего интересного, последняя запись говорит об успешной инициализации теста.

Если же выбрать встроенную Vega вместо дискретной RX 5600M и попробовать ещё раз, то оно внезапно работает, но падает если выбираю дискретную RX 5600M для запуска тестов...

Если же с подключенным зарядным устройством в приложении выбрать Vega и для OpenGL, то можно заметить, что сразу же отваливается OpenCL, так же и OpenGL говорит что это не основной GPU, хотя тест при этом не падает, но работает всё равно дискретная 5600M.

Как при подключенной зарядке заставить работать встроенную в ЦП Vega? На самом деле есть несколько способов, это отключить дискретную видеокарту получив проблемы с драйвером AMD, либо настроить параметры графики Windows, принудительно ассоциировав конкретное приложение с конкретным GPU.

Теперь выбрана по умолчанию именно встроенная графика, как мне и нужно.

Есть конечно некоторые артефакты в тесте Vulkan, но в целом работает выбранный ГП.

И даже стало возможным переключить устройство для использования с Vulkan, ничего не падает.

Однако если принудительно выставляю использование именно дискретной графики - приложение закрывается при попытке воспользоваться Vulkan тестом, на лицо проблема драйвера AMD...

Если же принудительно отключить Radeon Vega через диспетчер устройств, то Vulkan наконец начинает работать с дискретной 5600M, однако это приводит к отвалу OpenGL драйвера и падению приложения при попытке задействовать это API...

Ну что же, давайте вернём устройства на место, и отключим ноутбук от зарядки, что же изменится?

Правильно, теперь основным OpenGL адаптером стала Vega, 5600M больше не работает с OpenGL, однако с Vulkan API работают обе видеокарты!

Если же подключить зарядку не закрывая приложение - способность выбирать ГП для Vulkan сохраняется, как собственно и привязка OpenGL к встроенной графике, но при этом значительно возрастает производительность, что ожидаемо.

И это всё говорит о том, что драйвер AMD не способен адекватно переключать графические процессоры и выбирать API...

А теперь затронем артефакты, вполне возможно это даже вина устаревшей версии Vulkan 1.3.260, но не факт, ведь с NVIDIA даже с гораздо более старыми драйверами всё выглядело нормально, а с AMD Radeon Vega изображение выглядит тусклым, явно "потерялись" какие-то эффекты, это неприятно.

Хотя ничего необычного, "красные" всегда славились ущербными драйверами, в том числе артефактами и утечками памяти в некоторых играх...

Ну и пара слов про отвалившийся OpenCL, с драйверами 2021 года этой проблемы точно не было, но с текущим установленным драйвером 2024 года проблема есть, и заключается она в том, что встроенная Vega не определяется как вычислительное устройство, то есть приложения её не видят, исправить это можно только через дополнительные манипуляции в панели управления Windows, вручную заставляя использовать встроенную графику для конкретного софта.

Я не представляю, как можно нормально пользоваться ноутбуком с такими проблемами драйверов AMD...

-

--

Цветопередача

Напоследок решил оставить самое интересное, ведь ходят мифы, мол, у AMD цветопередача лучше, чем у видеокарт NVIDIA, пф, какой же бред.

Пытаюсь запустить контрольную панель, получается далеко не с первого раза, бывает, это же "амудэ", так же настойчиво игнорирую кликабельный рекламный баннер на половину окна, брр, издевательство, он меня бесит, особенно когда случайно нажимаю на него через тачпад, и система без предупреждений начинает запускать браузер и пытаться зайти на сайт в интернете...

Но вам не кажется, что фирменный логотип AMD какой-то блеклый при стандартных настройках драйвера?

Сколько я пользовался видеокартами AMD - не припомню, чтобы логотип был блеклым с отклонением в синий оттенок, "красные" захотели перекраситься в синий? На следующем изображении разница более очевидна.

А проблема в стандартных настройках драйвера, он почему-то искажает цветовой баланс для зелёного и синего канала, от чего они начинают доминировать над красным, а это уже приводит к перекосу продемонстрированному выше.

Ещё я пришёл в ужас от того, настолько панель AMD убогая и нефункциональная в плане настроек дисплея!

На другом ноутбуке с Intel + NVIDIA если зайти в настройки, можно обнаружить три страницы разнообразных параметров для каждого цветового канала и множество иных ползунков, позволяющих настроить дисплей практически как угодно, тем временем в драйвере AMD нет буквально ничего, что позволило бы нормально настроить дисплей...

Ну а проблема перекоса цветовых каналов решается принудительным отключением параметра "регулировка цветовой температуры", да, "красные" решили, что пользователям не нужны ползунки для каждого канала RGB, они предлагают регулировать всё именно параметром "цветовой температуры", что включен по умолчанию, и принудительное отключение которого решает проблему перекоса цветов...

Включенная по умолчанию "цветовая температура" усиливает зелёный и синий канал, но красный остаётся практически без изменений, и она не должна этого делать, и не делает при подключении внешнего монитора, перекос происходит только на встроенном дисплее.

Не знаю какие дураки вообще работали над этой кривой функцией, но из-за неё в некоторых случаях красный (с примесью зелёного) превращается буквально в коричневый цвет, ибо зелёный доминирует над красным при стандартных настройках драйвера.

Может у дисплея MSI Alpha 15 и не лучшая цветопередача, по сравнению с моим основным рабочим монитором, но чёрт возьми, если бы не кривые руки разработчиков драйверов AMD, это не доставляло бы проблем при обычном использовании...

-

--

Заключение

Пожалуй пора заканчивать, хотя о проблемах драйверов AMD можно говорить бесконечно, даже не знаю, откатывать драйвер в сторону старых, или может в сторону более новых версий, пытаясь найти наименее кривой...

Но в любом случае ноутбук с видеокартами AMD едва ли пригоден для нормального использования, по крайней мере после другого ноутбука с видеокартами Intel + NVIDIA, и компьютера с NVIDIA.

Я конечно не пользовался картами "красного лагеря" около трёх лет, с момента как купил GTX 1070 и практически забыл о серьёзных проблемах, но сейчас снова имею на руках Radeon, и это отвратительно, я просто не понимаю почему AMD до сих пор делает настолько кривые и нефункциональные драйверы.

Особенно меня забавляет как они кидают пользователей "устаревших" видеокарт, а ведь если подумать, они всю историю то и делали, что кидали потребителей без зазрения совести... Ту же HD 6870 взять, её тупо бросили, по сути так же бросили и HD 7000 - R9 300 / Fury серии, разве что чуть дольше протянули, ну и как они филигранно опрокинули обладателей видеокарт RX 500 / Vega серий, это просто нечто!

Почему же видеокарты AMD стоят дешевле NVIDIA? Даже не знаю...

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.

Хорошая была видеокарта, жаль только вместо графического процессора был припаян Radeon...



