Конфигураций компьютеров и ноутбуков бывает огромное множество, у одного человека может быть полноценный ПК с 64 ГБ оперативной памяти и отличной видеокартой GeForce GTX 1070, что за 9 лет не потеряла актуальности, ведь позволяет играть даже с трассировкой лучей в некоторых играх, и с нейронными сетями работает генерируя изображения из текста.

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На данном ПК вообще нет проблем, чтобы запустить игру и поиграть, даже если на фоне будут выжирать ресурсы две DRM платформы одновременно, хватает на всех.

Но у того же человека может быть и пассивный ноутбук Asus VivoBook E410MA, вот тут и начинается интересное, процессор Intel Celeron N4020 прекрасен, ведь при своих двух ядрах на частоте 2.7 ГГц, он умудряется работать практически без охлаждения, да, разогревается до 80 градусов при длительной нагрузке, но это не проблема.

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Настоящая проблема в количестве оперативной памяти, всего 4 ГБ, ну и в производительности ядер, ведь архитектурно N4020 довольно слабый, на уровне процессоров AMD Athlon II x2, правда кушает энергии многократно меньше.

На самом деле Intel Celeron N4020 с 4 ГБ ОЗУ и встроенной графикой UHD 600 хоть и слаб, но не беспомощен, по крайней мере с графическим редактором у него нет проблем, да и браузер вполне неплохо работает, я даже не постесняюсь сказать что компьютеры 2005-2006 года были слабее, чем данный пассивный ноутбук.

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А что это значит? Правильно, можно попробовать поиграть! А раз речь зашла про игры, то куда обычно отправляют? Конечно в DRM платформу Steam! Так что устанавливаю эту гадость на пассивный ноутбук, ведь там у меня есть разрешения на запуск на несколько сотен игр, и в них можно попытаться поиграть.

Начнём с классики, а именно Half-Life 2, что там в системных требованиях? Ага, процессор 1.7 ГГц, достаточно одного ядра, оперативной памяти надо 512 МБ, прекрасно, мой ноутбук полностью соответствует требованиям, если конечно закрыть глаза на тот факт, что у меня вместо операционной системы используется Linux, но справедливости ради нужно заметить, один из лучших линуксов.

И тут же отмечаем первый жирный минус, с 1 января 2024 года DRM платформа Steam прекращает поддержку операционных систем старее Windows 10, а так как Half-Life 2 заражена DRM вирусами, что не позволяют запускать игру в отрыве от DRM платформы, то получаем ситуацию, при которой невозможно в принципе соблюдение системных требований указанных для игры...

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Ладно, закроем глаза на этот факт несостоятельности платформы с прекращением поддержки всего что ниже Windows 10, но с другой стороны, многие игры просто не способны нормально работать на операционных системах новее Windows 7, и по сути Valve таким образом уничтожает старые игры, ведь их невозможно запустить соблюдая системные требования из-за привязки к Steam...

Но не суть, я то хочу поиграть в Half-Life 2, и закроем глаза на тот факт, что DRM платформа Steam не позволяет выбирать старые версии игр, а только лишь "актуальные" по мнению Valve, это серьезный минус в копилку, ведь я не могу поиграть в настоящие версии Half-Life 2 выпущенные до 2013 года, ещё не испорченные всякими "Steam Pipe", поломавшими ряд старых игр.

Первым делом после установки Steam необходимо провести базовую настройку, в обязательном порядке следует отключить функцию "Shader Pre-caching", она может доставить очень много проблем под любым линуксом в зависимости от видеокарты и драйвера, руки бы достать из задницы и вправить в плечи тем гениям из Valve, что придумали эту функцию и сделали её активной по умолчанию...

Ну и добавляю второй SSD для библиотеки, ибо на системном диске у меня очень мало места, потому нужно больше, и использую для этого внешний накопитель.

Да, с использованием внешних накопителей у Steam есть проблемы, а именно у костыля Steam Proton от Valve, он может просто не запуститься если игра на внешнем накопителе установлена с файловой системой NTFS, но ведь Half-Life это одна из меньшинства игр, что работает под линуксом без костылей вроде Proton, а значит проблем быть не должно, если установлю игру на внешний SSD.

В общем, начинаю установку Half-Life 2, но вот проблема, она не устанавливается, а после вообще выдало ошибку с соединением, хотя интернет есть и нормально работает, вот и очередной минус DRM платформы, это тотальная зависимость от интернета и серверов компании, а значит невозможно распространение без разрешения серверов Valve, а значит нет доступа к игре, если сервера вдруг дают сбой, даже если я возьму резервную копию старую и попытаюсь запустить на компьютере без интернета.

Ладно, игра не скачивается, ну хоть зависимости загрузятся для Steam? Ну, сначала вроде всё качалось нормально, немного переключил единицы измерения на адекватные МиБ (1 МиБ = 8 Мбит/с), чтобы проще было оценивать реальную скорость, но внезапно заметил, что зависимость Steam Linux Runtime 2.0 не устанавливается, вроде пытается, но ничего не происходит по сути.

На более производительных и мощных компьютерах у меня ещё никогда не было столько проблем со Steam, сколько уже имею на пассивном ноутбуке с двух ядерным Intel Celeron N4020 и 4 ГБ ОЗУ, причём важно заметить, пока запущен Steam все остальные приложения тормозят, музыка конечно не прерывается в браузере, но приятного мало, ибо поделка от Valve сжирает все ресурсы.

Попытки переключить загрузку ни к чему не привели, а сам Steam просто завис, даже выйти не позволяет, я уже чувствую, что не поиграю в лицензионную версию Half-Life 2 на слабом ноутбуке, ведь DRM платформа Steam слишком много ресурсов сжирает, и ведёт себя как кусок кривого чего-то собранного на коленке...

Сказать что над Steam клиентом работали профессионалы это всё равно что надругаться над здравым смыслом, я уже начинаю ненавидеть Steam за ресурсоемкость и паршивую нестабильность, он буквально способен положить старые ПК эпохи Athlon II x2 и Core 2 Duo.

Есть только одно решение сложившейся ситуации, да, принудительно закрыть приложение через диспетчер задач...

Запускаю ещё раз клиент, как же он тормозит, а после запуска сжирает 1 гигабайт оперативной памяти когда в системе всего 4 гигабайта ОЗУ, это не выразить без матерных слов в адрес разработчиков из компании Valve, один только Steam сразу после запуска сжирает в 2 раза больше, чем прописано в системных требованиях для игры Half-Life 2...

А ведь раньше я играл в Half-Life 2 имея всего 256 МБ - 1 ГБ ОЗУ, было это в 2006-2007 году примерно, в "пиратскую" версию разумеется, и как показывает практика, "пиратские" версии гораздо адекватнее лицензионных, просто потому что они не привязаны к клиентам вроде Steam...

Ну да ладно, идём дальше, после жёсткого перезапуска DRM платформы игра внезапно начала загружаться, правда процессор загружен на все 100% при частоте 2.7 ГГц по всем ядрам, ну и оперативная память тоже заполнена, и в костыль под названием "файл подкачки" начали падать данные, со всеми вытекающими последствиями для производительности запущенных приложений. Это в очередной раз доказывает, что у разработчиков Steam руки крюки, особенно если учесть, что ноутбук далеко не самый слабый в сравнении со старыми компьютерами.

Ограничиваю скорость загрузки и жду, что ещё делать, всё тормозит, ведь Steam сжирает все ресурсы ноутбука, он многократно тяжелее игры в которую я хочу поиграть, и это ужасно...

Но дело шло не долго, ведь после скачивания всё зависло на установке игры, просто висит проверка файлов без какого либо продвижения прогресса уже минут 10 наверное, так что остаётся только принудительно завершить процесс, но возникла очередная проблема, уже по вине линукса, ведь процесс превратился в зомби, он вроде и есть, но его нет.

Можно ли бороться с этой характерной для Linux проблемой зомби процессов? И да, и нет, ведь Steam вешается на глубокие уровни системы, а значит нельзя убить не убив саму систему, так что пришло время перезагружать Linux, увы, но других вариантов избавиться от зомби в данном случае нет...

А теперь давайте посмотрим на прожорливость клиента Steam, и почему я бы руки оторвал разработчикам из Valve, запустил значит систему, используется 1.13 ГиБ оперативной памяти вместе с диспетчером задач, запускаю Steam и сразу же занято 2.07 ГиБ, практически четверть всей оперативной памяти съедено.

После последнего принудительного закрытия потерялся внешний SSD в настройках, так что подключаю заново, сразу началась установка игры Half-Life 2, и объём занятой памяти достиг 2.27 ГиБ, то есть чуть больше 1 ГиБ сожрала DRM платформа от Valve.

Это на самом деле еще мало, ведь на полноценном ПК с 64 ГБ ОЗУ Steam клиент мог легко сожрать 2-3 гигабайта памяти, просто потому что её было с избытком доступно.

Но увы, установка игры зависла на 54%, и целый час так провисела, Steam это просто кусок кривого мусора, иначе данную ситуацию не назвать, хорошо хоть обошлось без зомби процессов во время принудительного закрытия...

Гейб Ньюэлл, ты классный и великий мужик, и твоя философия относительно игр и пиратства прекрасна, но извини, философия хороших сервисов, что превосходят пиратство, она просто не работает в реальном мире... Я не могу запустить лицензионную версию своей любимой игры потому что Steam клиент это кусок кривого мусора, что сжирает все ресурсы далеко не самого слабого ноутбука, и банально не работает как положено.

И ещё раз извини, без обид, но я лучше буду играть в пиратскую версию игры, чем мучиться с DRM клиентом Steam, просто так проще и надёжнее, ну и всегда уверен в том, что никто не отберёт пиратскую копию, когда лицензионную могут отобрать или подменить другой версией в любой момент по щелчку пальцев...

Увы, но DRM сервисы в данном случае проиграли "пиратству", и вероятно всегда будут проигрывать, ведь вся суть любого сервиса в ненадёжности, ибо постоянно изменяются и в любой момент могут умереть, когда пиратская версия игры будет жить вечно, пока существует хоть одна копия...

И как можно заметить, игра действительно использует всего 400-500 МиБ оперативной памяти, что соответствует указанному в системных требованиях, но напоминаю, это пиратская версия отвязанная от DRM платформы, если бы попытался поиграть вместе с клиентом Steam, то вместе с игрой вышло бы минимум полтора гигабайта памяти, что в три раза больше указанного в системных требованиях.

Кто-то скажет, мол, нечестно считать Steam вместе с игрой, но идите лесом куда подальше такие "умники", ведь лицензионную версию игры не запустить без массивного DRM клиента, ибо оно требует разрешение на запуск от серверов в интернете.

По факту Valve вводит в заблуждение указывая в системных требованиях используемые ресурсы исключительно одной игрой, не прописывая расходы на обязательную DRM платформу выдающую разрешение на запуск...

Ну а что до пиратской версии игры, тут вообще без проблем, пассивный ноутбук на основе Celeron N4020 и 4 ГБ ОЗУ прекрасно справляется, справится ли он с лицензионной версией? Очень сомневаюсь, лицензионная версия даже не может установиться на таком ноутбуке, я не говорю уже о том, чтобы попытаться поиграть...

Как и положено игре Half-Life 2, использовалась всего четверть от всего объёма оперативной памяти, то есть около 500 МиБ, никаких проблем с зомби процессами, никаких проблем с разрешениями на запуск, просто нормально работающая игра, правда пиратская, но тут уж извольте, лицензионная даже не установилась, ведь у разработчиков Steam руки крюки судя по всему, не удивлюсь что проблема в отсутствии AVX инструкций каких нибудь, без которых DRM помойка не может выполнить какой-то важный код при установке игр...

И пока DRM сервисы будут предоставлять такой отвратительный пользовательский опыт, пиратство будет жить и процветать, и я абсолютно ничего против такого пиратства не имею, ведь сервисы оказались хламом непригодным для нормального использования, они просто поигрались с моими нервами, израсходовали массу интернет трафика, лишнее место на накопителях, Steam буквально насрал в мою операционную систему лишними зависимостями, без которых прекрасно жил, и в итоге заставили использовать пиратскую версию игры вместо лицензионной...

А что насчёт трафика, кто-то скажет что это вообще не существенно, но сами знаете куда посылаю таких "умников", на днях я заплатил почти 5$ за 5 килобайт трафика, просто случайно включил на мгновение передачу данных без оплаченного пакета трафика, и какое-то мусорное приложение за несколько секунд израсходовало эти несчастные 5 килобайт, за которые собственно и пришлось заплатить почти 5 у.е...

Так что я лучше в пиратские игры поиграю, ибо сервисы слишком несостоятельные, и даже опасны для кошелька, просто спросить разрешение на запуск игры может обойтись в пол десятка у.е., интересно, Valve будет оплачивать мне интернет, чтобы их сервисы могли работать?

Или только деньги горазды брать за строчку в онлайн библиотеке, предоставляя только разрешение на запуск вместо копии игры, а за интернет платить и тратить нервы на кривой Steam клиент должен пользователь наверное, удобно сервисы устроились однако, только деньги лопатой гребут, а пользователь ничего не имеет, и ещё должен оказывается...

А потом всякие крупные корпорации начинают публично плакать о том, что их игры пиратят, и начинают считать доллары за каждое скачивание на торрентах, якобы они эти деньги могли получить, но не получили, пф, ну и мерзость.

Что тут сказать, вот я и попытался поиграть в лицензионную Half-Life 2, но не получилось, только нервы зря попортил и время потратил.

Изначально я просто хотел проверить, потянет ли пассивный ноутбук легендарную игру, ведь по системным требованиям проходит с лихвой, и да, он тянет вполне неплохо, но только пиратскую версию игры, ибо DRM платформа Steam сжирает буквально все ресурсы ноутбука. И даже если бы лицензионная игра установилась, очень сомневаюсь, что в неё можно было бы играть когда на фоне висит жирная зараза от компании Valve, что не позволяет запускать игры без выдаваемого через интернет разрешения...

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.

Даже Intel UHD 600 поддерживает OpenCL 3.0, когда там AMD уже осилит так же...