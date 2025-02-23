Недавно я начал сравнение разных дистрибутивов Linux, подготовился, и даже собрал утилиты для тестов всяких, чтобы сравнение было наиболее полноценным, но увы, не суждено данному сравнению завершиться.

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Сначала я приболел как раз в тот момент, когда собирался делать сравнение дистрибутивов...

Впрочем, как только переболел, и смог нормально пользоваться ноутбуком, я не спешил делать сравнительные тесты линуксов, а то вдруг ещё не до конца прошла зараза, потому просто пользовался, как обычно, играл в игры, немного скрипты писал и дорабатывал, как иначе в вечно недружелюбных линуксах без вспомогательных скриптов? Ну ничего особого короче.

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В основном пытался поиграть в одну старую игру 2005 года выпуска, правда в ней была проблема, невозможно было собрать нужные предметы игровые, потому я пытался проходить просто выйдя за пределы карты через кусты, но увы, это не помогло, ибо игровые скрипты не обойти...

Впрочем, основные проблемы игры решились просто ограничением FPS до 60, может кому-то поможет, так что решил написать про этот нюанс.

Но вот, время уже вечернее, мне надоело играть в старую игру, тем более под линуксом это занятие не из приятных благодаря неадекватной работе Mesa3D, что давала артефакты на некоторых уровнях, единственного драйвера графических API для видеокарт AMD... Это вам не NVIDIA, на красных "видеокартах" что дали с линуксом - то и "кушайте" без альтернатив.

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В общем, мне захотелось поиграть в Genshin Impact, а то давно не заходил, но ноутбук внезапно отключился, и больше не подавал признаков жизни, от слова совсем.

Не то чтобы я был удивлён, всякого уже повидал с разнообразным железом от AMD за свою жизнь, но на этот раз похоже проблема не в вечно кривых драйверах красной конторы, и не в прочих косяках характерных для "амуде", этот ноутбук практически с магазина в реальном использовании доставлял проблемы, которые часто решались откатом драйверов к более старой версии, классика Radeon.

В общем, пришло время разборки, тем более у меня лежит новый вентилятор на замену процессорному старому, как раз думал заменить.

Но потом передумал, ведь зарядное устройство уходит в защиту при подключении к ноутбуку, а это очень плохой знак, тем более нет короткого замыкания по входу.

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Потыкал тестером в режиме сопротивления, вроде ничего особо подозрительного, разве что конденсаторы возле фаз питания ЦП/ГП показывали низкое сопротивление, но тут такое, делать выводы рано, так же добрался до фаз питания процессора, но там ничего странного не нашёл по сопротивлениям, 7.7 и 9.9 Ом (около 0.5 сопротивление щупов).

Так что разобрал окончательно систему охлаждения.

И начал щупать графический процессор AMD Radeon RX 5600M, вот тут и нащупал сопротивление порядка 0.1 Ом с учетом щупов, что-то мне подсказывает, что у столь средненького чипа не должно быть таких сопротивлений, да и старая сгоревшая R9 390X вспомнилась почему-то...

Ну короче разбираю дальше, а то вдруг не в чипе дело, под наклейкой обнаружился номер платы MS-16UK1 VER 1.0, хотя какой толк от него, всё равно у меня нет паяльной станции, чтобы сдёрнуть проблемный чип от AMD, или хотя бы мелочь поснимать, чтобы отключить его полностью...

Система охлаждения кстати имела отличный контакт как со всеми чипами памяти и фазами питания, так и с самим ГП, по части охлаждения проблем явно не было.

Повреждений, само собой, на чипе нет, все уголки целы, трещин не видно, да, чуток уже повидал жизнь, но в целом в отличном состоянии на вид, хотя и у 390X тоже всё выглядело отлично, потому это не показатель.

Ну а без инструментов остается только нести в ремонтную мастерскую, которых я не знаю поблизости, впрочем, ради интереса попробовал подключить блок питания к системной плате, вдруг что-то заметно станет, и да, стало заметно, получил аккуратный фейерверк на одной фазе питания ГП от AMD, причём очень аккуратно полыхнули два ключа.

Это мне снова напомнило R9 390X, ведь RX 5600M точно повторила судьбу старушки, а теперь краткая история для тех, кто не в курсе.

Была у меня раньше R9 390X Sapphire Nitro+, нормально работала, пока я не запустил OpenCL тест вычислительный, в итоге под конец теста у меня просто выключился ПК, блок питания ушёл в защиту, а на видеокарте выбило предохранители.

Так как проблем по сопротивлениям не было, я спаял предохранители и видеокарта снова заработала, но падала в синий экран при попытке инициализировать OpenCL API, да, это было частичное короткое замыкание внутри кристалла от AMD, в итоге видеокарта могла работать только под линуксом, ибо линуксы слишком недоразвиты, чтобы уметь работать с OpenCL, этот функционал не был доступен "из коробки", но рано или поздно был запущен Minecraft с шейдерами, а там включился вычислительный функционал, и чип в видеокарте R9 390X окончательно замкнулся.

Чем же RX 5600M похожа на R9 390X? Да буквально всем, она с магазина время от времени доставляла проблемы с синими экранами, что ругались на драйвер, и списывалось это на драйверы AMD по очевидным причинам, ведь они известны на весь мир своими кривыми драйверами, да и с разными версиями драйверов проблем было меньше, или больше, как повезёт.

В стресс тестах видеокарта RX 5600M работала идеально, никаких артефактов, как и процессор, так что проблемы с "железом" однозначно отбрасывались как невозможные, но в том и проблема, что тесты, да и в принципе какой-либо софт, не использовали особо проблемный функционал чипа, в случае 390X всё было очевидно и просто, частичное замыкание в зоне кристалла отвечающей за OpenCL и вычисления, но вот с ноутбучным Radeon брак кристалла пришёлся на что-то редко используемое...

Вот тут и подбираемся к проблеме зависания ноутбука во время просмотра видео через браузер, в случае Windows обычно получаются синие экраны, а в случае Linux просто чёрный экран, это, судя по всему, были не просто кривые драйверы / BIOS, а признаки наличия брака в графическом процессоре, что проявляли себя, как в последнее время выяснилось, в основном только при просмотре видео через браузер, причём далеко не от каждого видео ноутбук зависал, с некоторыми мог зависнуть три раза подряд, что показывало некоторую зависимость от параметров декодируемого потока.

А ведь если подумать, вполне возможно RX 560 у меня тоже была с браком кристалла от AMD, хотя что толку, я все равно от нее уже давным-давно избавился...

Всё отлично начинает сходиться если сравнить ситуацию RX 5600M с 390X, есть изначально бракованный кристалл от AMD, есть какая-то проблема при задействовании бракованной части кристалла, а в конце получаем короткое замыкание по чипу, только 390X продержалась совсем ничего, ибо брак оказался "на поверхности", а в ноутбуке RX 5600M оказалась бракованной там, где особо не использовалась часто, от чего протянула несколько лет.

И если в первом случае хотя бы частично вернул деньги, ибо даже воспользоваться видеокартой особо не смог, как она сгорела, то в случае ноутбука на который гарантия истекла уже давно, очевидно, никто ничего не вернёт за такой омерзительный брак. Я уже не говорю про общую тотальную отсталость поделок AMD от NVIDIA на 3-4 поколения, что тоже доставляло много проблем в целом, хотя косяки и недоразвитость софта красной конторы это всё же хоть и серьёзная, но не фатальная проблема...

Что с ноутбуком будет дальше? Без понятия, если бы была под рукой паяльная станция, я бы скинул дросселя с питания ГП, подгоревшие ключи, и в случае если 100% дело в чипе, а я более чем уверен, что именно в чипе дело, то сам чип попытался бы снять, чтобы ноутбук хотя бы на встройке работал дальше, но увы, паяльной станции у меня нет, как и мастерских не знаю ни одной поблизости.

Так что есть вероятность, что этот хлам от AMD просто отправится в помойку если ничего не придумаю и не смогу найти других вариантов, без 64 ГБ оперативной памяти и накопителей разумеется.

Разве что дисплей хотелось бы приделать к компьютеру, было бы очень неплохо чтобы компактный ПК был со встроенным дисплеем, но найти подходящий EDP контроллер это сущий кошмар...

Ну что, пришло время снова вернуться на компактный ПК, только разобраться с накопителями, какой установить внутрь, а какой оставить снаружи.

Мне кто-то когда-то пытался доказывать, что ноутбуки надежнее обычных компьютеров, якобы не ломаются, а если и ломаются - то зарядку поменял и дальше работай...

Но в реальности так получается, что нет ничего надежнее обычного ПК, ну или не совсем обычного, компактного например, однако из полноценных ATX комплектующих, ведь как показала практика, если в ноутбуке ломается видеокарта - она ломает весь ноутбук, если же в компьютере ломается видеокарта - я её просто меняю на другую без проблем, и компьютер продолжает работать.

Готово, диск с операционной системой установлен, хотя у меня и не самая оптимальная конструкция системного блока для замены накопителя, но знаете, занимаюсь этим я крайне редко, так что и проблем не вижу.

Да, как и всегда после очередного зависания ноутбука - всплывают небольшие проблемы с файловой системой, впрочем, не страшно, главное мне не пришлось переустанавливать систему, переустановка системы заставила бы потерять довольно много времени на выковыривание данных с системных разделов, которые необходимо сохранить, разве что драйвер видеокарты надо установить, а то линуксоидный Nouveau трудится, бедолага.

Отлично, установил нормальный драйвер NVIDIA 570.86.10.

Как же прекрасно, когда даже с древней GTX 1070 под линуксом я просто включаю галочку OptiX, и нормально использую Blender с трассировкой лучей, ещё и Denoiser нормальный появился вместо тормозного OpenImageDenoise.

И нейросети нормально смогут работать, красота, вроде бы и сгорел гораздо более новый Radeon RX 5600M, но если честно, даже не жалко как-то этот функционально несостоятельный хлам от AMD.

Хотя нет, всё-таки жалко немного, надо было продать "амудешный" ноутбук пока работал, докинуть денег и купить что-нибудь на Intel+NVIDIA, даже если с какой RTX 3050 мобильной, всяко лучше любой "красной" поделки, хотя тогда я бы так и не понял, что на самом деле мне попался очередной бракованный чип от AMD...

Ну, уже ничего не поделать, возвращаемся назад на компактный ПК с гораздо более функционально состоятельной и надёжной GTX 1070, вроде бы должно было стать хуже, ведь вернулся на старое "железо", а по факту это просто AMD Radeon 5000 серии слишком отсталые, чтобы тягаться с GTX 1000 серии.

Что будет со сравнением линуксов? Даже не знаю, хотелось проверить с "красной" видеокартой, но увы, этот хлам сам собой сломался, может быть что-то придумаю, вдруг возьмусь и протестирую на обычном ПК, а может и не возьмусь, тут уж как получится, ведь вся суть сравнения была именно на видеокартах Radeon проверить другие линуксы, хотя для меня это и очевидно, что всё было бы как обычно с линуксами, но для статьи было бы интересно показать наглядно очередные проблемы из мира "пингвинов"...

В любом случае пока нужно разобраться с ноутбуком, чтобы не выбрасывать просто в мусорку, кому-то может и пригодится ещё, если найдётся мастер с оборудованием и восстановит, но найду ли такого уже другой вопрос, сам же я не собираюсь покупать паяльную станцию с подогревом, расходники и прочие инструменты, чтобы восстановить аппарат.

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.