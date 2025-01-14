С давних времён я предпочитал покупать видеокарты AMD Radeon.

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И процессоры предпочитал тоже от AMD, ведь дёшево и с "потенциалом"! Как часто любят рассказывать любители "красной" компании...

И если с видеокартами я кое-как терпел вечную отсталость и проблемы, то с процессором не стал обновлять Athlon II x3 440 до какого-нибудь FX 6300-8300, даже будучи фанатом "красного лагеря" прекрасно понимал, что процессоры от AMD не способны даже близко тягаться с тем, что уже было от Intel на тот момент.

В итоге был куплен i7-6700K с материнской платой на Z170 чипсете, ну а старая платформа так и осталась с "запасом под обновление", пока не умерла из-за деградации чипсета от AMD (SB950 что ли)...

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Да, вышло относительно дорого, но в итоге получил отличную производительную платформу, которая нормально работала, если особо не придираться к мелочам конечно.

Спустя время вышли AMD Ryzen, и как истинный фанатик AMD я побежал покупать "ряженку", тем более стоил комплект B350 + R5 1600 дешевле уже имеющегося комплекта на Intel, а какие были рекламные кампании вкусные, мол такие крутые вышли процессоры, много ядер, топ для работы, надо брать и всё такое.

Но, новенький Ryzen даже не запустился, были серьёзные проблемы совместимости с модулями ОЗУ, настолько серьёзные, что мне пришлось покупать дополнительный модуль только ради того, чтобы просто запустить систему и начать танцы над прошивкой биосов, ведь в сервисном центре хоть и обновили прошивку, но она тоже оказалась кривой...

А ведь модуль памяти с которым AMD отказывалась работать - прекрасно работал с i7-6700K даже на старых прошивках, и покупал "ряженку" далеко не сразу после выпуска, чтобы наверняка не нарваться на проблемы, но увы, не повезло, не прокатило.

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Впрочем, со временем косяки совместимости с модулями ОЗУ поправили, однако потом у меня сгорел Ryzen 3 1200 после обновления BIOS на системной плате MSI B450A-PRO MAX, и с того момента я с опаской смотрю на обновления прошивок для AMD, тем более такие процессоры как R7 2700X и R5 5500 стоили гораздо дороже какого-то 1200 райзена сгоревшего после обновления BIOS, и да, проблемную прошивку уже давно удалили из доступа на официальном сайте производителя системной платы...

Потом в 2021 году был куплен ноутбук MSI Alpha 15 для работы, ведь как это любят рассказывать, мол, AMD для работы отличный выбор, особенно для Linux, а Intel и NVIDIA якобы необоснованно дорогие, да и якобы хуже в рабочих задачах, тем более в те времена я ещё немного был фанатиком AMD, потому выбрал ноутбук чтобы было только AMD Ryzen 4800H и Radeon RX 5600M, никакого Intel и NVIDIA.

И знаете, поначалу всё было вроде как прекрасно, может драйверы для Radeon были явно кривыми местами, что обнаружилось не сразу, но свежие драйверы были не важны, так что установили рекомендуемые производителем ноутбука и пользовались, с ними проблем было меньше, однако проблемы были, и серьёзные, причём они проявлялись как попало, потому сразу после покупки не были обнаружены.

В общем, человек использовавший ноутбук с AMD постоянно получал синие экраны, неадекватную работу драйвера видеокарты Radeon, что неправильно переключал графические процессоры между встроенной Vega и RX 5600M, а в среде Linux (Ubuntu) ноутбук просто зависал намертво постоянно, да и с внешним монитором были серьёзные проблемы, он жёстко тормозил, это коротко о качестве драйверов в линуксах...

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Другие линуксы кроме Ubuntu вообще не запускались по вине кривого драйвера AMDGPU, что не умел адекватно работать с RX 5600M, со временем линуксы конечно научились работать с RX 5600M, но в среде Linux всё равно работать было абсолютно невозможно, так что в итоге работать приходилось в среде Windows, ведь там хоть и были проблемы, но гораздо меньше, тем более после обращения в службу поддержки Microsoft - часть проблем была решена, например некоторые синие экраны при использовании виртуальных машин, но увы, они не всемогущие волшебники, чтобы полностью подтереть зад компании AMD.

Этот ноутбук был наверное последней каплей моего AMD фанатизма, но про него ещё поговорим, ведь сейчас именно им я пользуюсь, и порой меня настигает сильное желание просто выбросить в мусорку это "чудо техники"...

Впрочем, вернёмся в 2021 год, примерно в те времена я покупал платформу Intel LGA 1200 с i3-10105f, и знаете, ничего плохого не могу сказать про неё, никаких особых танцев с бубном, просто собрал и оно нормально работало, нужно было наверное оставить эту платформу как основную вместо AM4, ну да ладно.

В 2022 году я начал собирать компактный ПК в самодельном корпусе на основе Ryzen 7 2700X и GeForce GTX 1070, что была куплена в конце 2020 года, до 2021 года у меня было предвзятое отношение к видеокартам NVIDIA, ведь вопли приверженцев красного лагеря так превозносили Radeon, мол, якобы у них огромный потенциал, вот выпустят новые драйверы и как раскроются, ага...

Как уже все могли понять - собрал ПК именно на GTX 1070, она обошлась заметно дороже чем даже RX 590, но я ни капли не пожалел, ведь как показало время - фактически я заплатил меньше, ибо "зелёная" видеокарта просто нормально работает до сих пор, и прекрасно поддерживается драйверами не только в среде Windows, но и в Linux, а всякие RX 580-590 уже давно брошены в плане поддержки, так и не дождавшись адекватных драйверов пригодных для нормального использования.

К слову, я ведь специально в основу взял AM4 платформу для компактного ПК, но увы, так в итоге он и остался с Ryzen 7 2700X, по сути возможность обновить процессор вроде и есть, но по факту она бесполезна в практическом смысле, это уже не первый раз, когда вроде и собираю под апгрейд, а в итоге никакого апгрейда нет, и скорее всего не будет.

Ну а что до видеокарт AMD, начнём с HD 7850 показанной в самом начале статьи, это была проблемная карточка, мне пришлось в HEX режиме руками модифицировать BIOS, ибо нормальных редакторов BIOS в природе не существует для "красных" видеокарт, нужно было принудить видеокарту к работе на своих основных рабочих частотах, ведь без нагрузки она постоянно зависала спустя некоторое время после запуска, сначала пропадало изображение на мониторе, а после и вовсе зависала оставляя компьютер дальше работать как есть.

Разумеется не я один был с подобными проблемами, судя по всему проблема была в бракованных керамических конденсаторах, но я же был фанатиком "красного лагеря", так что перетерпел пока не обновился.

Ещё была прекрасная Asus HD 7870 Direct CU II TOP, правда однажды у неё случился отвал ГП, и это притом, что охлаждение было отличным, никогда не было значительного нагрева, так что после прогрева снова пришлось ковырять BIOS, снизить частоты и напряжение, ибо был очевидный риск повторного отвала.

Так же отмечу HD 7870 от MSI, тоже была с отвалом, но после исправления BIOS и прогрева она прекрасно работала, в том числе 10 часов волосатого бублика абсолютно без проблем выдержала, именно с этой видеокартой я понял один тонкий нюанс, что видеокарты AMD отваливаются не из-за недостаточности систем охлаждения, а просто потому, что они либо с бракованными ГП, либо работали на пределе возможностей прямо с завода, собственно, а как иначе было держаться против NVIDIA...

Почему я так собрал HD 7850-7870 видеокарты в одну пачку? Что у них общего? Правильно, архитектура, была конечно ещё HD 7750 с трещиной в кристалле ГП, но важно то, что AMD заблокировала асинхронные вычисления для видеокарт архитектуры GCN 1.0, это как раз те самые HD 7750-7770 и HD 7850-7870, а асинхронные вычисления важны для Vulkan API, из-за их отсутствия я получал чёрный экран и ошибки в некоторых играх используя видеокарты HD 7870, и чёрный экран при попытке использовать ProRender, ведь там нужны асинхронные вычисления.

При этом откатить драйвер до старых версий невозможно, ибо приложения и игры отказывались запускаться со старыми драйверами, вот вам и "потенциал", ну и оставлю здесь старую таблицу, где разложены видеокарты по архитектуре.

К слову, имея множество видеокарт AMD Radeon я не мог обойти стороной технологию CrossFire, но увы, было чудом, если она работала в одной игре из десяти, порой давая шахматные артефакты на текстурах, и работала только если видеокарты одной архитектуры, что в принципе логично, но забавно, когда нельзя совместить обычную 7870 с 7870 XT, ведь первая GCN 1.0, а вторая GCN 1.1.

NVIDIA SLI работал гораздо лучше, по крайней мере две разные GT 8500 вполне неплохо дружили, даже несмотря на разные типы памяти и частоты с завода, ибо разные производители, да и артефактов не было, как с AMD, ну и работал SLI во многих играх.

И да, видеокарты архитектуры GCN 1.1 (например HD 7870 XT, HD 7950 и т.п.) не были искусственно подрезаны красной конторой по асинхронным вычислениям, но осадок остался.

Почему HD 7870XT так сильно модифицирована до неузнаваемости? Всё просто, так называемые "инженеры" из Sapphire допустили фатальную ошибку в системе охлаждения, которая приводила к нагреву более 110 градусов Цельсия в зоне фаз питания, но я вовремя спас эту видеокарту, правда пришлось паяльным феном перепаять радиатор, чтобы пластина крепления не перекрывала воздушный поток в зоне VRM, кожух, разумеется, установить больше нельзя.

Ну и R9 280 тоже страдала проблемами с охлаждением, а ещё один чип памяти никак не охлаждался там, в общем компетентность Sapphire как производителя видеокарт вызывала большие сомнения, но я же был фанатиком AMD, в частности Sapphire выпускающей только Radeon, потому терпел и пользовался дорабатывая напильником практически каждую видеокарту.

Sapphire R9 390X вообще умерла от короткого замыкания в чипе по области OpenCL, прямо во время GPGPU теста, да и к качеству комплектующих этой карточки были вопросы, так что единственная видеокарта от Sapphire, что действительно качественно была сделана, это R9 290 Tri-X, только BIOS слегка модифицировал, чтобы не жрала энергию как доменная печь, правда несмотря на теоретические огромные вычислительные показатели - в реальности при использовании OpenCL для обработки изображений она была едва лучше древней GeForce GTX 570, почти на одном уровне...

Про RX 560 скажу лишь то, что она мне не понравилась, особенно тот факт, что AMD начала блокировать прошивки BIOS, чтобы невозможно было модифицировать исправляя косяки допущенные красной конторой, сами не могут ничего адекватного выпустить, и пользователям запретили исправлять косяки...

Ещё совсем немного была Vega 56 в 2019 году, но слава богам избавились от неё при артефактах на ровном месте, а спустя время заметил точно такие же артефакты у других людей с другими видеокартами Radeon, не знаю в чём именно была проблема, но это характерные для AMD артефакты, когда появляются разноцветные пятна в играх.

Что связывает эти все видеокарты? Правильно, AMD уже кинула обладателей всех вышеперечисленных карточек, даже Vega 56/64, и больше не выпускают драйверы даже для Windows, хотя для Linux они и так никогда не выпускали ничего действительно рабочего, что можно было бы назвать драйверами.

В общем, сочувствую владельцам Radeon VII / Vega 64, мало того Vulkan API не обновляли с 2023 года, так и сами драйверы больше не обновляют для этих видеокарт, вот и "потенциал" в стиле "АМуДе".

Больше я не рискнул связываться с Radeon, пока не был куплен ноутбук MSI Alpha 15 с AMD Ryzen 7 4800H + RX 5600M.

Конечно, ещё не рассказано про HD 6870, у неё были проблемы с некоторыми мониторами, скорее всего просто кривые драйверы и BIOS виноваты, но это поколение брошено аж в 2015 году, ну или в 2016, если рассматривать странное недоразумение "Crimson" называемое драйвером, там заблокирован OpenCL, даже будучи фанатом AMD - я с презрением смотрел на ситуацию с HD 5000 - 6000 сериями...

Ладно, давайте перейдём к текущему моменту, а то можно ещё поговорить про HD 4000 - 5000, которые у меня тоже были, да и про многие другие.

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Текущее время...

Сейчас у меня есть ноутбук MSI Alpha 15 на который перешёл надеясь, что встроенный аккумулятор избавит от потери открытых задач в моменты отключения электричества, например провода на столбе замыкаются, или пакетный выключатель сломался, обслуживание электросети, всякое бывает, да и ноутбук сразу с дисплеем, когда полноценному компьютеру нужен монитор или телевизор дополнительно.

Так же есть компактный ПК в самодельном корпусе, состоит он уже из Ryzen 7 2700X и видеокарты GeForce GTX 1070.

И тут начну с того, что я потерял перейдя со старой GTX 1070 (2016 год) на гораздо более новые Radeon RX 5600M (2020 год) и RX Vega 7 (2020 год):

1) Потерял адекватные драйверы, особенно в среде Linux, что есть у AMD совершенно не ровня NVIDIA, начиная от панели с настройками, кривого переключения графических процессоров, функциональной недостаточности, особенно при настройке дисплеев, и заканчивая тем, что у красных сейчас нет вообще никаких драйверов пригодных для установки без интернета в среде Linux.

2) Потерял отличную поддержку, хоть RX 5600M вроде как и поддерживается ещё, но вот RX Vega 7 в процессоре R7 4800H уже брошена, в итоге для Windows приходится использовать крайне кривые гибридные драйверы, ну а в Linux и так никогда не было нормальной поддержки от AMD.

3) Потерял нормальную поддержку OpenCL API, у AMD оно всегда было крайне устаревшим и проблемным, ну а заставить работать OpenCL с Radeon в среде Linux это вообще отдельный вид мазохизма, тем временем с GTX 1070 никогда не испытывал проблем при использовании OpenCL ни в среде Windows, ни в Linux.

Даже сейчас пытаюсь прикрутить OpenCL к ущербному Radeon под линуксом, но увы, проще выбросить ноутбук и вернуться на ПК с видеокартой от NVIDIA, чем заставить нормально работать OpenCL.

4) Потерял актуальные версии Vulkan API в среде Windows при использовании RX Vega 7, ибо AMD бросила эту архитектуру еще в 2023 году, ну а в среде Linux разницы нет, потому что нет поддержки от "красных", а за Vulkan отвечает Mesa3D.

5) Потерял нормально работающий OpenGL, ибо AMD постоянно вырезает расширения в погоне за красивыми цифрами увеличения производительности в отчётах, а расширения необходимы играм и приложениям, их отсутствие приводит к артефактам и утечкам памяти, за NVIDIA я не замечал такого наплевательского отношения, и OpenGL игры отлично работают с GTX 1070 без артефактов и утечек памяти.

6) Потерял CUDA, это очевидно, но вместе с CUDA я потерял огромный пласт возможностей и инструментов, начиная от нейронных сетей, и заканчивая нормальной работой в Blender, если с GTX 1070 я мог включить OptiX даже под линуксом, и в реальном времени смотреть на результат с трассировкой лучей, то с видеокартой RX 5600M просто недоступно ускорение GPU, ибо нужно пройти 9 кругов ада и поиска подходящей версии ядра Linux, чтобы просто попытаться установить отвратительные драйверы AMD... Кстати, так называемые "драйверы AMD для Linux" основаны на кривой Mesa3D, и всё бы хорошо, если бы они не были ещё более кривыми, чем оригинальная Mesa3D...

7) Потерял NVENC, вроде и мелочь, но со старой GTX 1070 явно лучше кодировалось видео при записи через OBS Studio, чем с гораздо более новой RX 5600M через VAAPI всевозможные, в итоге я снова вернулся на кодирование процессором вместо GPU, ибо гораздо эффективнее сжимает, прямо как во времена Radeon HD 7850 / R9 290 / RX 560... Увы, но в плане кодирования видео AMD Radeon просто мусор какой-то, ну или я не знаю секретных техник для особой настройки, чтобы хотя бы приблизиться к уровню NVIDIA достигаемый двумя кликами мыши...

8) Потерял возможность запускать игры с трассировкой лучей, да, GTX 1070 весьма медленная при таком использовании, но 50-70 FPS можно было выжать в играх с трассировкой лучей при низком разрешении вроде 960x540, однако RX 5600M в принципе не способна в трассировку лучей, даже с помощью WINE Proton / VKD3D, напоминаю, RX 5600M на 4 года новее, чем GTX 1070.

Настройки после GTX 1070, Ray Tracing с RX 5600M хоть и выставлен, но не работает...

9) Потерял стабильность, если с GeForce GTX 1070 я мог месяцами использовать ПК без перезагрузок, пока не пропадёт электричество в розетке, то с AMD Radeon это в принципе невозможно, чудо если одна неделя обойдётся без зависаний и чёрных экранов...

А теперь подробнее про "стабильность"...

Совсем недавно MSI Alpha 15 на основе AMD Ryzen 4800H + Radeon RX 5600M окончательно достал проблемами и был заменён ноутбуком Asus TUF Gaming F17 на основе Intel Core i7-13620H + NVIDIA GeForce RTX 4070, мой глупый фанатизм к AMD уже давно выветрился, потому специально выбирал конфигурацию таким образом, чтобы даже в плане процессора не было "красного", ибо в ноутбуках у процессоров всегда есть встройка, а вместе с Ryzen обязательно идёт отвратительный Radeon, а наличие в системе Radeon означает наличие проблем.

В итоге новый ноутбук с Intel + NVIDIA отлично работает как в среде Windows, так и Linux, хотя в итоге линукс был удалён с ноутбука, и не было даже мысли устанавливать хоть какой-нибудь дистрибутив "дряхлого пингвина", ибо "форточка" оказалась лучше в целом.

Ну а MSI Alpha 15 с красной начинкой остался без дела, и теперь я пытаюсь им просто пользоваться, уже вроде как месяц, и постараюсь покороче выразить свои впечатления от перехода с GTX 1070 на RX 5600M, ну кроме того, что уже выше написано...

Начнём с того, что ноутбук случайным образом зависает при просмотре видео в браузере, он и сразу на чистой операционной системе тоже умудрялся зависать изредка, но со временем количество вкладок в браузерах значительно увеличилось, и зависания стали так же значительно чаще.

Вот второе зависание в тот же день, но уже с чёрным экраном.

Один день вроде без происшествий прошёл, но потом опять зависло на просмотре видео в браузере, просто зависает и звук заикается повторяясь, прямо вспомнил времена Radeon RX 560, я таким случаям не придавал особого значения, ведь они были крайне редкими, да и пользовался тогда операционной системой Windows, для неё драйвера получше у AMD, чем под Linux, но сейчас на ноутбуке с RX 5600M это очень часто случается...

Далее один день работало и "красный хлам" не бесил меня особо, но под конец дня отправляя ноутбук в спящий режим произошло зависание, дисплей и клавиатура отключились, но система охлаждения и индикатор питания работали, при попытке вывести из режима сна - получаю чёрный экран, это просто издевательство какое-то, ведь с GTX 1070 на 550.54.14 драйверах полноценных я всегда пользовался спящим режимом, и никогда не было таких проблем, что бы я ни делал.

И ладно бы проблемы были с "железом", мол, отвал, или дефект какой, но нет же, в играх вроде CS 2 и Genshin Impact всё работает хорошо, никаких зависаний, даже артефактов нет, за исключением некоторых синтетических тестов, когда артефакты спровоцированы кривым драйвером Mesa3D, но это программные проблемы, не аппаратные, ноутбук с AMD Radeon зависает только при просмотре видео в браузере и реже при попытке отправить систему в спящий режим, или выйти из спящего режима.

Да и если бы был отвал, это наверняка проявлялось бы во время игр, ведь я использую клавиатуру ноутбука и кладу руку на корпус, что немного деформирует его, а во время просмотра видео я вообще не трогаю.

А в один прекрасный день ноутбук не только умудрился зависнуть с чёрным экраном, но и веб страница несколько раз ломалась, браузер её восстанавливал.

Меня это мракобесие настолько достало, что я решил отключить аппаратное ускорение в браузере, так несколько дней более-менее нормально отработал.

Так же обнаружил проблемы в Steam клиенте, явно указывающие на проблемы с AMD Radeon, ведь отключение аппаратного ускорения решило проблему чёрного окна.

Ну и один раз завис конечно.

И снова ноутбук отработал несколько дней до следующего зависания, очевидно, что отключенное аппаратное ускорение в одном браузере из двух значительно снизило частоту возникновения проблем, но они всё равно есть.

А потом собрал комбо из двух зависаний подряд на одном видео в браузере...

Я уже полез в специальные функции браузера, чтобы выключить любое аппаратное ускорение.

В итоге от проблемы не избавился, и было решено полностью отключить аппаратное ускорение даже во втором браузере.

Но увы, и это не помогло, такое ощущение, что эта проблема AMD зависит от технических характеристик воспроизводимого видео, иначе не объяснить тот факт, что могу без проблем просмотреть видео длительностью два часа, а другое видео длительностью 8 минут может дважды подвесить систему.

Далее пытался найти аналоги nvidia-smi, что всегда идёт в комплекте с полноценными драйверами NVIDIA, но от AMD никаких вменяемых аналогов не нашлось, чтобы посмотреть подробную информацию о приложениях использующих видеокарту, разве что нашёлся radeontop, немного потанцевав с бубном в поисках ID встроенного ГП запустил эту поделку, и да, хоть у браузера и отключено аппаратное ускорение, но он всё равно задействует ГП во время воспроизведения видео, хоть и минимально.

Это значит, что просто так избавиться от проблемы зависания при воспроизведении видео не выйдет.

Одно только радует, что ноутбук перестал впадать в чёрный экран при попытке войти в спящий режим, или выйти, а это значит проблема скорее всего на стороне драйвера, судя по всему, драйвер AMD неадекватно работает с памятью.

Учитывая что встроенной графике выделено всего 512 МБ, и это значение никак не изменить через BIOS, нет настроек, то подозрения на неадекватность работы с памятью со стороны драйвера выглядят вполне естественно, ведь выделенная память всегда заполнена была при активном аппаратном ускорении в браузерах, а значит драйверу приходилось постоянно выходить в обычную ОЗУ при выводе изображения и работе с графикой, даже минимальной.

Плюс добавляем тот факт, что Linux слишком недоразвит, чтобы адекватно переключать графические процессоры во время работы, и задействовать RX 5600M с 6 ГБ VRAM для общей работы вместо встроенной Vega 7, а отключить встроенную графику невозможно через BIOS, чтобы избавить драйвер от проблемного функционала выделения/распределения памяти.

Я могу сколько угодно играть в Genshin Impact и CS 2, и ничего не зависает, да и при использовании встроенной графики для запуска разнообразных игр тоже ничего не зависало, но вот воспроизведение видео в браузере это прямо какая-то болезнь у AMD...

А, ну да, ещё изредка вижу ошибку номер 4 в одном браузере, никогда такой не видел во время использования ПК с NVIDIA GeForce GTX 1070...

Кстати говоря, как-то я решил проверить Minecraft на ноутбуке с Radeon, ведь следующая проблема прямо визитная карточка видеокарт AMD, удивительно, что ещё не все темы связанные с утечками памяти были удалены на официальном форуме красной конторы, ибо я уже видел несколько тем, которые были спрятаны/удалены спустя некоторое время, находил по ссылкам в каких-то статьях из интернета:

И конечно утечка памяти есть, лично убедился, хотя я сейчас в среде Linux с драйвером AMDGPU + Mesa3D, с GeForce GTX 1070 таких проблем не было от слова совсем, а с Radeon есть, даже не пришлось извращаться особо, просто зашёл в игру и полетал по миру в креативном режиме, даже не играл по сути.

Кстати, это довольно примечательное совпадение, что утечки есть как в среде Linux, так и Windows, вполне возможно "красные" используют кривую Mesa3D при разработке драйверов для Windows, или наоборот, свои кривые "наработки" внедряют в Mesa3D ломая то, что раньше нормально работало...

Кто знает, вдруг это AMD нагадила в проект Mesa3D, может и такое быть, особенно учитывая что "красные" точно прикладывали свои руки к проекту.

И ладно если бы были реальные проблемы с "железом", но нет, тесты памяти и процессора ноутбук всегда проходит без ошибок, да и графические тесты тоже, за исключением специфических случаев, когда виновата программная часть Mesa3D, но такие проблемы проявляют себя не только с AMD Radeon, но и с Intel UHD, так что я не вижу проблем с аппаратной стороны.

А это означает, что с большой вероятностью виноваты в проблемах именно драйверы AMD, тем более с такими же проблемами сталкивались на этом же ноутбуке и при использовании дистрибутива Ubuntu, что выступает некоторым "эталоном" в мире "дряхлого пингвина", хотя и весьма сомнительным, учитывая недружелюбность и функциональную ущербность дистрибутива.

Да, с отключением аппаратного ускорения в браузерах проблема зависания стала проявляться значительно реже, но в итоге я теряю открытые задачи гораздо чаще, чем это происходило на компьютере с NVIDIA GeForce GTX 1070 при внезапном отключении электроэнергии, и ноутбук оказался гораздо менее надёжным обычного компактного ПК без ИБП.

Вполне возможно если я перейду снова на Windows, то смогу выжить на ноутбуке неделю, или даже две без зависаний и синих экранов, и OpenCL будет работать, хоть и устаревший на поколения, ну и с проблемами в переключении графических процессоров, но достичь уровня стабильности и функциональности NVIDIA GeForce GTX 1070 просто невозможно с гораздо более новым AMD Radeon RX 5600M, увы.

Я хочу просто нормально пользоваться ноутбуком, Intel + NVIDIA это позволяют делать, AMD нет, и в этом вся проблема, можно смириться с функциональной ущербностью поделок красного лагеря, например отказаться от нормального использования нейронных сетей, даже от качественного и быстрого рендера с трассировкой лучей можно отказаться в софте для моделирования, но вашу кочергу, когда система зависает во время просмотра видео в браузере, или падает в чёрный экран при переходе в спящий режим, это уже неприлично даже.

Уже обрадовался что несколько дней без проблем отработал ноутбук, но внезапно он не смог уйти в спящий режим, хотя и проснулся из такого зомбированного состояния, после чего вроде бы уже вошёл в сон, но вот утром не проснулся, разумеется потеряв всё что было открыто и не сохранено...

Когда-то я был человеком, что выбирал исключительно AMD, но сейчас я уже просто ненавижу их видеокарты и вечно кривое ПО, один раз можно вытереть ноги о потребителя, второй - третий раз, даже четвёртый и пятый раз, но даже у меня, бывшего фаната красной конторы, кончилось терпение...

И боже упаси чтобы я хоть ещё раз купил на полном серьёзе для нормального использования что-либо от AMD, даже будь оно хоть в 2 раза дешевле Intel и NVIDIA при одинаковом FPS.

Мне не FPS в паре избранных игр нужен, и не объём видеопамяти, что заплывает утечками памяти в случае Radeon, мне нужно чтобы система нормально работала и предоставляла максимальный и стабильный функционал, в сфере видеокарт это способна сделать только NVIDIA на данный момент, а в сфере процессоров только Intel, как показывает многолетняя практика.

Ради экспериментов и побаловаться да, я вполне могу выбрать ещё раз AMD, ибо дешевле, и никогда не знаешь какие проблемы вечно кривых драйверов можно обнаружить, но для работы и нормального использования - ни в коем случае...

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.



